إعلانات الخامنئي في شوارع القاهرة تعقد ملف التهدئة مع السعودية

– October 26, 2016

جدل‭ ‬صاخب‭ ‬حول‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اعاد‭ ‬نشر‭ ‬لافتات‭ ‬اعلانية‭ ‬لمرشد‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬على‭ ‬خامنئي‭ ‬فى‭ ‬شوارع‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬دعاية‭ ‬لقناة‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬تبث‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬تصعيد‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬،حيث‭ ‬انتقد‭ ‬الباحث‭ ‬السعودي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬التويجري‭ ‬على‭ ‬موقعي‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬السماح‭ ‬بأنتشار‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬والتى‭ ‬تسيئ‭ ‬للعلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬توتيرها‭ ‬وفى‭ ‬محاولة‭ ‬لايقاف‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬تقدم‭ ‬علاء‭ ‬السعيد‭ ‬القيادي‭ ‬بأئتلاف‭ ‬الصحب‭ ‬وال‭ ‬البيت‭ ‬ببلاغ‭ ‬للجهات‭ ‬الامنية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بازالة‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬والتى‭ ‬تمثل‭ ‬استفزازا‭ ‬للشعبين‭ ‬المصري‭ ‬والسعودي‭ ‬لما‭ ‬يمثله

ذلك‭ ‬من‭ ‬دعاية‭ ‬لدولة‭ ‬تنتهك‭ ‬حقوق‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ابدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬تفوقهم‭ ‬من‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬بشان‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬ابدى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬رفيق‭ ‬شريف‭ ‬خشية‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬صعوبات‭ ‬قضائية‭ ‬تحسم‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬كارثة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬واكد‭ ‬انة‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬فان‭ ‬الحكم‭ ‬سيكون‭ ‬لصالح‭ ‬السعودية‭ ‬وأيده‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬النائب‭ ‬مصطفي‭ ‬بكري‭ ‬والذي‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ستقدم‭ ‬الوثائق‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬تثبت‭ ‬ملكيتها‭ ‬للجزيرتين‭ . ‬وعن‭ ‬الموقف‭ ‬القانوني‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬مهران‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬القاهرة‭ ‬للدراسات‭ ‬القانونية‭ ‬ان‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬فى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يتيح‭ ‬للمتعاقدين‭ ‬اللجوء‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬برضاء‭ ‬الطرفين‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬او‭ ‬مصر‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬الاسانيد‭ ‬التى‭ ‬تثبت‭ ‬ملكيتها‭ ‬للجزيرتين‭ ‬وبالتالي‭ ‬تؤول‭ ‬ملكية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬تفرض‭ ‬السيادة‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬الناحية‭ ‬السياسية‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬السفير‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬ضرب‭ ‬قاضية‭ ‬لعلاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬المحت‭ ‬وزارة‭ ‬البترول‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬عدم‭ ‬توريد‭ ‬شركة‭ ‬ارامكوا‭ ‬حصة‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬البترول‭ ‬رغم‭ ‬سريان‭ ‬الاتفاق

فيما‭ ‬اثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الهلالي‭ ‬استاد‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬فرضية‭ ‬الحجاب‭ ‬وحرية‭ ‬المراة‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬ملبسها‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬عارمة‭ ‬بين‭ ‬علماء‭ ‬الازهر،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬مهنا‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬ان‭ ‬اراء‭ ‬الهلالي‭ ‬حول‭ ‬الحجاب‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬جهله‭ ‬بالعلوم‭ ‬الشرعية‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬فرض‭ ‬الحجاب‭ ‬مثبوتة‭ ‬فى‭ ‬الكتاب‭ ‬والسنة‭ ‬،واكد‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يحاسب‭ ‬د‭ / ‬الهلالي‭ ‬على‭ ‬تجرئه‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬والسنة‭ ‬ويحيله‭ ‬الى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬واضاف‭ ‬د‭ / ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الوافدين‭ ‬للعوم‭ ‬الاسلامية‭ ‬بالازهر‭ ‬انة‭ ‬قدم‭ ‬بلاغ‭ ‬لمجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬د‭ ‬‭/ ‬هلالي‭ ‬لانكسارة‭ ‬فرضية‭ ‬الحجاب‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬مستشرق‭ ‬رغم‭ ‬غلوه‭ ‬لم‭ ‬يتجرأ‭ ‬على‭ ‬انكار‭ ‬تلك‭ ‬الفريضة،فيما‭ ‬دعا‭ ‬الشيخ‭ ‬البشبيشي‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬جماعة‭ ‬انصار‭ ‬السنة‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬للتحرك‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬بث‭ ‬سمومة‭ ‬مدعيا‭ ‬انة‭ ‬يحارب‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬فى‭ ‬الدين‭ ‬مع‭ ‬انه‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭ ‬ويوجه‭ ‬الناس‭ ‬لاعتناق‭ ‬الفكر‭ ‬العلماني‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخري‭ ‬اثارت‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬باعداد‭ ‬قانون‭ ‬لحظر‭ ‬النقاب‭ ‬فى‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭ ‬والمصالح‭ ‬الحكومية‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬ففيما‭ ‬رحبت‭ ‬بعض‭ ‬السندات‭ ‬بهذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لانه‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الاجرامية‭ ‬التى‭ ‬تتستر‭ ‬خلف‭ ‬النقاب‭ ‬عارضة‭ ‬البعض‭ ‬الاخر‭ ‬باعتبار‭ ‬حرية‭ ‬الشخصية‭ ‬وقالت‭ ‬د‭ / ‬شادية‭ ‬ثابت‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬فرضية‭ ‬النقاب‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ارتداءه‭ ‬امر‭ ‬محمود‭ ‬وعن‭ ‬راي‭ ‬الدين‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬كريمة‭ ‬استاذ‭ ‬الفقة‭ ‬المقارن‭ ‬بالازهر‭ ‬ان‭ ‬النقاب‭ ‬ليس‭ ‬مفروضا‭ ‬وليس‭ ‬مرفوضا‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬منعه‭ ‬فى‭ ‬قاعات‭ ‬الدراسة‭ ‬والماصلح‭ ‬الحكومية‭ ‬لاعتبارات‭ ‬امنية‭ ‬فيجب‭ ‬الامتثال‭ ‬لهذا‭ ‬الامر‭ ‬وايده‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬عمر‭ ‬هاشم‭ ‬استاذ‭ ‬الحديث‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الحجاب‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬االمفروض‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬مستدلا‭ ‬بذلك‭ ‬بقول‭ ‬رسولنا‭ ‬الكريم‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬اذا‭ ‬بلغت‭ ‬المحيض‭ ‬فلا‭ ‬يظهر‭ ‬منها‭ ‬سوي‭ ‬هذا‭ ‬وذلك‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬الوجه‭ ‬والكفين‭ .‬