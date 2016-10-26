إعلانات الخامنئي في شوارع القاهرة تعقد ملف التهدئة مع السعودية
جدل صاخب حول النقاب في المؤسسات الحكومية المصرية
القاهرة – مصطفى عمارة
اعاد نشر لافتات اعلانية لمرشد الثورة الايرانية على خامنئي فى شوارع القاهرة فى اطار حملة دعاية لقناة ممولة من الامارات تبث من لندن تصعيد الازمة في العلاقة بين مصر والسعودية ،حيث انتقد الباحث السعودي عبد العزيز التويجري على موقعي التواصل الاجتماعي السماح بأنتشار هذه الصورة فى القاهرة والتى تسيئ للعلاقات المصرية السعودية وتعمل على توتيرها وفى محاولة لايقاف نشر تلك الصور تقدم علاء السعيد القيادي بأئتلاف الصحب وال البيت ببلاغ للجهات الامنية للمطالبة بازالة تلك الصور والتى تمثل استفزازا للشعبين المصري والسعودي لما يمثله
ذلك من دعاية لدولة تنتهك حقوق العرب والمسلمين في سوريا والعراق واليمن.
فى السياق ذاته ابدى عدد من الخبراء تفوقهم من لجوء السعودية الى التحكيم الدولي بشان قضية تيران وصنافير، وفى هذا الاطار ابدى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رفيق شريف خشية الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي فى جزيرتي تيران وصنافير فى ظل وجود صعوبات قضائية تحسم الجدل حول التحكيم الدولي بعد كارثة فى تاريخ علاقات البلدين واكد انة فى حالة لجوء السعودية الى التحكيم الدولي فان الحكم سيكون لصالح السعودية وأيده فى ذلك النائب مصطفي بكري والذي اكد ان السعودية ستقدم الوثائق المصرية التى تثبت ملكيتها للجزيرتين . وعن الموقف القانوني فى تلك القضية اكد د/ احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية ان لجوء السعودية للتحكيم الدولي يتطلب وجود نص فى الاتفاقية يتيح للمتعاقدين اللجوء للتحكيم الدولي برضاء الطرفين واوضح ان السعودية او مصر ليس لديها الاسانيد التى تثبت ملكيتها للجزيرتين وبالتالي تؤول ملكية الجزيرتين الى مصر والتى تفرض السيادة عليها ومن الناحية السياسية لم يستبعد السفير معصوم مرزوق نائب وزير الخارجية الاسبق لجوء السعودية للتحكيم الدولي والذي سوف يكون ضرب قاضية لعلاقات البلدين ومع استمرار توتر العلاقة بين البلدين المحت وزارة البترول الى احتمال عدم توريد شركة ارامكوا حصة شهري نوفمبر من البترول رغم سريان الاتفاق
فيما اثارت تصريحات د/ سعد الهلالي استاد الفقه المقارن بجامعة الازهر حول عدم فرضية الحجاب وحرية المراة فى اختيار ملبسها موجة غضب عارمة بين علماء الازهر، وفى هذا الاطار اكد محمود مهنا رئيس هيئة كبار العلماء ان اراء الهلالي حول الحجاب تدل على جهله بالعلوم الشرعية حيث ان فرض الحجاب مثبوتة فى الكتاب والسنة ،واكد ان الازهر لابد ان يحاسب د / الهلالي على تجرئه على الكتاب والسنة ويحيله الى النائب العام واضاف د / عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين للعوم الاسلامية بالازهر انة قدم بلاغ لمجمع البحوث الاسلامية لمحاسبة د / هلالي لانكسارة فرضية الحجاب رغم ان اى مستشرق رغم غلوه لم يتجرأ على انكار تلك الفريضة،فيما دعا الشيخ البشبيشي من علماء جماعة انصار السنة علماء الازهر للتحرك لمواجهة هذا الرجل الذي لا يتوقف عن بث سمومة مدعيا انة يحارب الوصاية على الناس فى الدين مع انه يقوم بذلك ويوجه الناس لاعتناق الفكر العلماني .
من ناحية اخري اثارت الانباء التى ترددت عن قيام بعض النواب باعداد قانون لحظر النقاب فى الاماكن العامة والمصالح الحكومية جدلا واسعا ففيما رحبت بعض السندات بهذا الاقتراح لانه يهدف الى الحد من العمليات الاجرامية التى تتستر خلف النقاب عارضة البعض الاخر باعتبار حرية الشخصية وقالت د / شادية ثابت عضو البرلمان انه رغم اختلاف العلماء حول فرضية النقاب الا ان ارتداءه امر محمود وعن راي الدين فى تلك القضية قال د/ احمد كريمة استاذ الفقة المقارن بالازهر ان النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا واذا كان الامر يتطلب منعه فى قاعات الدراسة والماصلح الحكومية لاعتبارات امنية فيجب الامتثال لهذا الامر وايده فى ذلك د/ احمد عمر هاشم استاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء مؤكدا ان الحجاب فقط هو االمفروض على المرأة مستدلا بذلك بقول رسولنا الكريم ان المرأة اذا بلغت المحيض فلا يظهر منها سوي هذا وذلك مشيرا الى الوجه والكفين .