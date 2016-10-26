– October 26, 2016

نفي زيارة سليماني إلى أربيل

الكردستاني لـ (الزمان): حكومة الإقليم

تدرس حلولاً للأزمة الإقتصادية

بغداد – شيماء عادل

اربيل – فريد حسن

وصف التحالف الكردستاني اجتماع حكومة الاقليم الذي عقد امس بالجيد وخطوة لدراسة ملفات عدة لايجاد حلول للازمة الاقتصادية الحادة . وقال عضو التحالف اسلام حسين لـ(الزمان) امس ان (مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعه وهو ليس الاول والهدف وضع حل للازمة الاقتصادية ومناقشة ملفات اخرى منها اقتصادية وامنية واجتماعية )، مبينا ان (المجلس وعن طريق هذه الاجتماعات يرغب في ايجاد بدائل للنفط وتنشيط القطاعات الاخرى كالزراعة والسياحة ). واصفا الاجتماعات (بالجيدة وخطوة مهمة لايجاد حلول للازمة الاقتصادية ولاسيما ان جميع الاطراف في الاقليم مع خطوات الاصلاح والعمل معا من اجل مصلحة مواطني الاقليم ). وكان مجلس وزراء الاقليم قد عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة اربعة ملفات.وقال بيان للمجلس امس ان (الاجتماع بحث تقرير وزير الثروات الطبيعية ووكيل وزارة المالية بشان عائدات بيع النفط والغاز في الاقليم والتقرير الاعتيادي لشؤون البيشمركة بشان الاوضاع الامنية في الاقليم والحرب على تنظيم داعش) ، وتابع البيان انه (تم بحث مشروع اعطاء القروض الصغيرة في الاقليم وتوضيح مصروفات صندوق التامين الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية فضلا عن توضيح استراتيجية الخمس سنوات لمكافحة الفساد في الاقليم ). الى ذلك نفت مصادر كردية زيارة القيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الى اربيل. وقالت مصادر في وزارة البيشمركة وحكومة اقليم كردستان لـ (الزمان) امس (ننفي ما تطرقت اليه بعض التقارير بشأن وجود سليماني في اربيل وان الموضوع مجرد تكهنات لا غير). وفي كركوك اغتال مسلحون مجهولون استاذا جامعيا.وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (مجموعة مسلحة فتحت نيران أسلحتها تجاه عجلة استاذ جامعي يعمل في معهد الحويجة التقني أمام مبنى المعهد ما أسفر عن استشهاده في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار).وأضاف ان (الشرطة طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالجريمة).