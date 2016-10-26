– October 26, 2016

وصول تعزيزات عسكرية لتحرير عنة وراوة والقائم

إنتفاضة في حمام العليل والقوات تحرّر قلاع الموصل

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة عمليات تحرير نينوى عن اندلاع ثورة شعبية في ناحية حمام العليل لانهاء وجود تنظيم داعش بالتزامن مع اقتراب القوات الامنية من مركز الموصل ومحاصرة التنظيم فيها ، فيما وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة شملت افواجا من الجيش وجهاز مكافحة الارهاب مجهزة بكافة التجهيزات العسكرية الى قضاء حديثة التابع لمحافظة الانبار للشروع بحملة امنية واسعة النطاق لتحرير مدن عنة وراوة والقائم.وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (اهالي ناحية حمام العليل بدأوا بالثورة على داعش وسجلت عمليات استهداف عديدة لعناصر وقيادات التنظيم).واضاف ان (الناحية تمثل نقطة مهمة ومحورية واستراتيجية للوصول إلى مركز مدينة الموصل كونها تعد من ابرز معاقل التنظيم).مؤكدا (عدم وجود سقف محدد لاستعادة مدينة الموصل لكن الخطط تسير وفق نمط عالي المستوى بين كل القطعات المتجحفلة على محاور الموصل).وقال قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب في عمليات تحرير الموصل الفريق عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية تخوض معارك لتحرير منطقة بزواية من سيطرة التنظيم بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على المنطقة).وتابع أن (القطعات العسكرية ستبدأ بتحرير منطقة كوكجلي أول احياء الموصل بعد تحرير بزواية).وقال مصدر امس ان (شابين من المقاومة الشعبية قتلا عنصرا في التنظيم كان ضمن دورية مرابطة في الحي العربي بالموصل قبل ان يتحصنا في منزل سكني).واضاف أن (عشرات العناصر المدججة بالاسلحة من التنظيم حاصرت المنزل وبدأت اشتباكات عنيفة مع الشابين الذين اظهرا شجاعة رائعة في المقاومة).ملفتا الى أن (سحب الدخان ارتفعت من المنزل بعد احتراق اجزاء منه دون معرفة مصير الشابين).وقال اللواء الركن في الشرطة الاتحادية جعفر البطاط في تصريح امس ان (الشرطة الاتحادية في محور جنوب الموصل كبدت العدو الداعشي خسائر فادحة في الاموال والمعدات واننا مستمرون بالتقدم نحو الاهداف المرسومة).واضاف انه (تم تحرير اكثر من 59 قرية ضمن قاطع عملياتنا والمعوق الذي يعرقل تقدم القوات المحررة وجود مواطنين داخل القرى اذا اننا نعمل على ابعادهم عن مرمى النيران وحمايتهم بكل السبل).وتابع البطاط ان (القوات الامنية قامت بتجهيز العوائل النازحة والباقية في مناطقها بكل ماتحتاجة من خدمات طبية فورية وغذائية).واوضح ان (فرق الجهد الهندسي اكتسبت الخبرة الكافية في معالجة اهدافهم وتنظيف المناطق المحررة من خلال السنتين الماضيتين وان المحصلة بانت جلية في السيطرة على حريق معمل كبريت المشراق).مشيرا الى ان (الاراضي المحررة في مناطق الموصل تم تسليمها الى افواج طوارىء شرطة نينوى والحشد العشائري).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته ( الزمان) امس (أنجزنا مسك المناطق المحررة وتدعيم خطوط الصد استعدادا لاقتحام ناحيتي الشورة وحمام العليل وبقايا جيوب الارهابيين في المحور الجنوبي).وقال مصدر امس ان (قوات البيشمركة إستعادت السيطرة على قرية ديرك الواقعة غرب بلدة بعشيقة). مبينا أن (القرية كان محاصرة من قبل البيشمركة لعدة أيام).وأضاف انه (تم الإستيلاء على كميات من الأسلحة والأعتدة داخل القرية فضلا عن تحرير 98 شخصا من سكان القرية وتم نقلهم إلى أماكن آمنة). وقال مصدر امس ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب حررت منطقة القلاع شرق الموصل بالكامل بعد قتل العشرات من عناصر داعش فيها).واضاف ان (القوات سيطرت على معسكر جنين القريب من منطقة القلاع).وقال مصدر امس ان ( مسؤول ديوان الحسبة بتنظيم داعش المكنى بأبي معتز القحطاني عربي الجنسية اختفى برفقته مسؤولة تجنيد الانتحاريات الأجنبيات ألمانية الجنسية في ظروف غامضة).مبينا أن (القحطاني مقرب من قادة داعش ويعد العقل المالي حيث يمتلك مفاتيح وأسرار التنظيم المالية).وأضاف أن (عملية اختفاء القحطاني مدروسة حيث اختفت معه ملفات مهمة وملايين الدولارات).ملفتا إلى أن (قيادات داعش بدأت تدرك أن موعد القصاص بات قريبا على يد القوات العراقية مع اقتراب تحرير مركز الموصل).وتابع أن (مسؤولة تجنيد النساء بداعش هي الأخرى تعد احدى من أهم العناصر النسوية في التنظيم وتقف خلف تجنيد عشرات الفتيات من عدة دول أجنبية وأوربية). وفي الانبار قال القيادي في حشد الأنبار ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (العديد من عناصر تنظيم داعش ومن جنسيات اجنبية يتسللون يوميا الى الاراضي العراقية من مدينة الرقة السورية بعد ان قام عناصر من التنظيم بردم كافة الخنادق وازالة الاسلاك الشائكة الفاصلة بين العراق وسوريا من منفذ طربيل رغم تحليق طيران التحالف الدولي وبكثافة الا ان المغزى من عدم استهداف المتسللين غير واضح المعالم).واضاف ان (عناصر داعش الذين هربوا من معارك الموصل وصلوا الى مناطق الانبار الغربية رغم تحليق الطيران الحربي). مبينا ان (القوات الامنية حصلت على معلومات استخباراتية افادت بنية التنظيم زج عشرات الارهابيين ومن جنسيات اجنبية من الرقة لمهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة).وتابع الجغيفي أن (عناصر داعش فجروا المخافر وكافة نقاط المرابطة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مما سهل عملية تدفق المجاميع الارهابية الى العراق بصورة سهلة ودون رقيب). مطالبا الحكومة الاتحادية بالإسراع بضبط الحدود مع سوريا لمنع تدفق الارهابيين الى محافظ الانبار باتجاه محافظات العراق الاخرى).مشيرا الى ان (تعزيزات عسكرية شملت فوجين من الجيش وفوجا من جهاز مكافحة الارهاب مجهزة بكافة التجهيزات العسكرية وصلت الى قضاء حديثة للشروع بحملة امنية واسعة النطاق لتحرير مدن عنة وراوة والقائم غربي الانبار التي تمثل اخر معاقل تنظيم داعش في القاطع الغربي من المحافظة).واضاف ان (قيادة العمليات المشتركة اعلنت ان قوات من الجيش وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة المحلية وافواج طوارئ الانبار وحشد حديثة وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى سيشاركون بالحملة الامنية بمساندة طيران الجيش).