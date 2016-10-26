– October 26, 2016

إعتقال مروجي حبوب هلوسة وسط تحذيرات من تفشيها

معصوم يوصي بمراجعة قانون واردات البلديات المتضمن حظر المشروبات الكحولية

بغداد – الزمان

البصرة – الزمان

طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مجلس النواب بإجراء مراجعة تقويمية لقانون واردات البلديات على أسس دستورية وديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب . وقال بيان امس ان (معصوم طالب مجلس النواب بمراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية وديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمن مبدأ الحريات والحقوق). وأضاف معصوم أن (إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم مع السياقات القانونية والديمقراطية ). مشددا على (ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب). واكد معصوم ان (المسؤولية تقتضي تمتين الموقف الوطني الموحد الذي أبداه الجميع خلف قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها وهي تتقدم وتحقق الانتصارات على الإرهابيين من أجل تحرير الموصل وكل شبر من أرض العراق). يشار الى ان البرلمان صوت على القانون الذي تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية الذي واجه انتقادات شديدة من قطاعات اجتماعية وسياسية مختلفة عادة اياه تقييدا للحريات وترك مفاصل مهمة في الدولة دون معالجة.

الى ذلك اعتقلت شرطة محافظة البصرة 4 اشخاص بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة.وقال مصدر امس ان (سيطرة الجوابر التابعة لناحية الإمام القائم ـ الثغر سابقا ـ القت القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة).مبينا ان (المتهمين من سكنة قضاء الزبير وكانوا يستقلون مركبة من نوع سايبا وقادمين من قضاء الكحلاء التابع لمحافظة ميسان وضبط بحوزتهم 250 حبة مخدرة).مشيرا الى (اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة الثغر بعد ضبط الحبوب المخدرة التي كانوا ينوون بيعها في المحافظة).واقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية على قتل شخص مسيحي يبلغ من العمر 47 عاما قرب مطعم الجبل في حي الزهور بالمحافظة.وقال مصدر امس ان (الضحية من أهالي منطقة بريهة وتعرض إلى أطلاقة نارية من سلاح مسدس في رقبته أردته صريعاً على الفور).وجدد ناشطون تحذيرهم من تفشي انواع المخدرات في بغداد اذا استمر المضي بقرار منع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.وقالوا على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي امس ان (التضييق والمنع يولد قرارا بالتحدي ويخلق مشكلات للبلد هو في غنى عنها في المرحلة الراهنة).مستدركين بالقول (ليست في المرحلة الراهنة وانما في مختلف المراحل لايجوز التدخل بحريات وحقوق الناس والتحريض على قتلهم وتعذيبهم وقطع ارزاقهم فكل إمرئ له الحق في ان يختار طريقة عيشه وحياته وكيفيتها ولاعلاقة للدولة في صغائر امور العباد).مؤكدين ان (منع بيع الخمور في المحافظات الجنوبية لم يمنع تداولها وانما رفع اسعارها فقط وذلك فيه مضار اجتماعية ومشكلات لا تحمد عقباها اذا لم تتم السيطرة عليها بالطريقة المثلى ومن دون ارباك وازعاج).منوهين الى ان (المخدرات وحبوب الهلوسة متوفرة بشكل اكبر واقل كلفة في الجنوب بسبب محاذاتها مع الحدود الايرانية).