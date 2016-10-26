– October 26, 2016

عجلة الموت – فائز جواد

يقينا ان الموت حق علينا جميعا ، والموت حقيقة ثابتة مثل الميلاد و هو كما قلت علينا حق جميعا كنا صغارا أو كبارا أو اغنياء أو فقراء مرضى او نتمتع بكامل صحتنا ، فكلنا في الموت سواسية في قبورنا ، و لكننا نختلف بأعمالنا عند محاسبتنا من رب العالمين .

وربما يصادف ان شخصا توفاه الله في ذات يوم ميلاده وذات الشهر ولكن بعد سنوات طويلة فتكون مصادفة حدثت مع الكثير من الشخصيات والاسماء في عالمنا ، ويصادف ان شهرا من اشهر السنة تتضاعف فيه حالات الموت وخاصة من الاسماء المعروفة والمؤثرة في مجتمعنا ، ومن خلال نقلي ومتابعتي للمتوفين من الاسماء المعروفة في المشهد الفني والثقافي والادبي عراقيا وعربيا واستعراض سيرة المتوفين في صفحات واستذكارهم ونعيهم تقديرا لما قدموه من ابداع وتجارب خلال مسيرتهم التي تتفاوت تواريخها ، فوجدت ان الشهرين الاخيرين من كل عام شهر تشرين ثاني وكانون اول تتضاعف فيه نسبة الاموات رحمهم الله ولو تمعنا بتواريخ وفيات اسماء مهمة ومعروفة سنجد ان الغالبية منهم غادرونا في ذات الشهرين التي ذكرت بالتالي بدات شخصيا اتوقع في هذين الشهرين من كل عام رحيل اسماء مهمة ومعروفة ومؤثرة الى عالمنا الآخر وهي ارادة الله سبحانه وتعالى ، الامر الذي شدني للكتابة في موضوع رحيل المعروفين ان في هذا العام 2016 يبدو ان عجلة الموت بدات تدور اسرع من باقي الاعوام عندما اعلن عن وفاة اسماء مهمة في كافة المجالات في شهر تشرين الاول اي قبل الشهرين الاخيرين كما كنت اتابع واتوقع حيث بدات ترحل عن عالمنا اسماء مؤثرة الى عالمنا الاخر في تشرين الاول وسجلت لنا وفيات لشخصيات توفاهم الله سبحانه وتعالى لاسباب منها مرضية واخرى شيخوخة وهكذا نجد ان اسماء كبيرة رحلت ولااريد ذكرهم وكلنا نعلم ونترحم لاكثر من شخصية مهمه ومؤثرة ومبدعة رحلت عنا في شهر تشرين اول من العام الحالي ، نعم انها ارادته تعالى ولااعتراض عليها ويقينا اننا نبتهل الى الباري عزوجل ان يتغمدهم برحمته الواسعة ، في الوقت نفسه نرفع دعواتنا للمرضى بالشفاء العاجل وللاحياء العمر المديد المتخم بالابداعات والتواصل ، ونبقى نتطلع لعجلة الموت التي ومن خلال متابعتنا نجدها انها بدات ومنذ مطلع الشهر تدور سريعا ونشكر الباري عزوجل على كل شيء.