– October 26, 2016

نينوى ما بعد التحرير- سامي الزبيدي

معركة تحرير نينوى بدأت وستنتهي بتحرير المدينة بعون الله وهمة المقاتلين من أبناء قولتنا المسلحة البطلة من براثن عصابات داعش التي عاثت فيها قتلاً وخراباً ودماراً لأكثر من عامين بعد أن سلمها المتخاذلون والفاسدون والفاشلون من السياسيين وأشباه القادة العسكريين الى العصابات التكفيرية الإجرامية .

معركة الموصل تختلف عن كل معارك التحرير التي سبقتها ليس لأنها آخر المعارك وأهمها وأكبرها وأعقدها حسب لكن لما ستكون عليه الأمور سياسياً وأمنياً وعسكرياً وإداريا بعد التحرير فالخلافات على أشدها بين القوى السياسية في الموصل خصوصاً تلك التي كانت تقود دفة الأمور في المحافظة قبل احتلال داعش لها وتلك التي وصلت الى سلم القيادة بعد سيطرت داعش على المحافظة هذا من جهة ومن جهة أخرى المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على الحدود الإدارية للمحافظة وأقضيتها ونواحيها وقراها خصوصاً تلك التي تسكنها أقليات عرقية ودينية مثل سنجار وتلعفر والحمدانية وبعشيقة وبرطلة والشيخان وتلكيف و المتاخمة لإقليم كردستان وغيرها من المناطق والقرى الأخرى والتي سميت بعضها بالمناطق المتنازع عليها وتجنباً لكل المشاكل التي تعقب عملية التحرير وحسماً لكل الخلافات يجب أن يستحضر العراقيون من أبناء نينوى وغيرهم الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة ومصلحة نينوى بل والمصلحة الوطنية العليا ووحدة تراب العراق ووحدة مكوناته الاثنية والدينية والمذهبية على كل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والعرقية وبخلاف ذلك فان الأمور في نينوى ستتعقد وستغيب فرحة وحلاوة النصر والتحرير وسنسمح لقوى إقليمية ودولية بالتدخل وفرض إرادات وأجندات تخدم مصالحها الإقليمية والدولية وستتعرض نينوى الى موجة أخرى من العنف قد تصل لا سامح الله حد المواجهات العسكرية والمعارك نتيجة لصراع الإرادات السياسية والعرقية الداخلية والتدخلات الإقليمية وقد لا تختلف كثيرا عن الحرب مع داعش إن لم تكن أسوأ منها والضحية دوماً هم أبناء نينوى على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية وأبناء شعبنا العراقي . إن معركة تحرير الموصل ونتائجها هي اختبار حقيقي لكل القوى الفاعلة على الساحة السياسية ليس في نينوى حسب بل في العراق الموحد كله وهي صمام الأمان إن أحسن استثمار نتائجها لكل الخلافات والاختلافات سواء بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان أو بين القوى السياسية الموصلية و بين مكونات الشعب الموصلي ومتى ما تم التوافق على الأمور في نينوى فان ذلك يساعد على إذابة كل جليد الخلافات والاختلافات , وحتى نعبر بمعركة تحرير الموصل نحو بر الأمان ونخطط لأعمار المدينة وإعادة سكانها النازحين من مختلف القوميات و الفئات علينا أولاً أعمار العملية السياسية وأعمار العقول والقلوب ومد جسور الثقة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الموصلية قبل أعمار المباني والبنى التحتية وحتى لا نسمح بالمزايدات والمساومات على وحدة نينوى أرضاً ومكونات مجتمع وكمقترح ينهي كل الخلافات وكل الأطماع والمشاكل العرقية و السياسية والدينية والمذهبية يجب أن نعود بالموصل إداريا واجتماعياً الى ما كانت علية قبل الاحتلال الأمريكي لعراق عام 2003ومن ثم يتم تشكيل لجان سواء بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان أو بين الأحزاب والكتل السياسية الفاعلة في المدينة لحل كل المشكل والمعوقات التي تهدد وحدة المحافظة ووحدة مكونات أهلها وبذلك نفوت الفرصة على كل الطامعين في أرض العراق وكل المراهنين على مخططات التقسيم ألاثني والديني والمذهبي وكل المراهنين على استمرار الصراعات العرقية والمذهبية والسياسية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وفئوية على حساب مصلحة أبناء نينوى وأبناء الشعب العراقي ووحدة مكوناته وعلى حساب مصالح الوطن العليا وعلى حساب سيادته على كل شبر من أرضه وعلى كرامة شعبه .