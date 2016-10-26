– October 26, 2016

ما لا يعرفه أوكيش – مفيد بدر عبدالله

مشاهد تحملني نحو اقصى الشرق، وتحط بي في داكا ونيودلهي ومدن آسيوية أخرى، أبطالها العمال الاسيويون في البصرة، بأعدادهم المتزايدة، أكثر ما أشاهدها وأنا أقطع شارع الجزائر- رئة البصرة ومتنفسها-ولاسيما في الاوقات التي تخلو من المتبضعين، اجد حركتهم في المحال والمطاعم تدب في المكان، يتحركون باتجاهات مختلفة، يتهيؤون لاستقبال زبائنهم الماكثون في منازلهم بانتظار أن تودع المكان أشعة شمس البصرة الحارقة، أمام المطاعم وخلف واجهاتها، وآخرون ينفضون الغبار عن بضائع المحال، بقاماتهم القصيرة، واجسامهم النحيلة، وبشراتهم السمراء .

ما أشاهده في هذا الشارع لا يمثل الا جزءا يسيرا من أعداد كثيرة جدا تدفقت وتتدفق على البصرة والمحافظات العراقية الاخرى، حالة تستوجب الوقوف عندها ، فلا يكاد يخلو فندق أو معمل منهم بل وحتى البساتين، فلقد وجد المالكون جدوى حقيقية من تشغيلهم، بعض ارباب العمل أستغنى عن العمالة العراقية تماما وتحمل نفقات إضافية باستبدالهم بعمالة آسيوية وتكفل بمسكنهم ومأكلهم ومشربهم وبقية احتياجاتهم، يحصل هذا في وقت أكثر ما نعانيه البطالة و تضائل فرص العمل وانحسارها، من لا يعرف جيدا تركيبة الفرد العراقي، أمام هذا المشهد يقف مشحونا بمئات الاسئلة .

أسباب كثيرة ومختلفة جعلت من أرباب العمل يقومون بهذا الفعل أهمها : أحساس العراقي المفرط بكرامته – سيما في بلده- حد المبالغة، فقد يرضى مضطرا بعمل معين تحت ضغط العوز، لكن لا يمكن التكهن بردة فعله تجاه أوامر رب العمل في أطار ما يتطلب العمل، فكثير من ارباب العمل دفعوا مبالغا كبيرة بعد مقاضاتهم عشائريا عن عبارة صدرت عنهم ساعة غضب اعتبرت إهانة، وهذا لا يحصل مع العمالة الوافدة، لذا وجد الكثير الاستعانة بها أسلم وأكثر جدوى، سيما أصحاب التجارب المريرة ، فمن يقطع هذه المسافة بعيدا عن بلاده وأهله لم يأت للنزهة ولا لافتعال المشكلات، وسيقضي وقته حتما جادا في عمله، ساعيا لهدفه النبيل .

أتاح لي تحقيق صحفي أنجزته لإحدى الصحف العراقية بشأن العمالة الاسيوية في العراق فرصة التعرف على أوضاع العاملين، التقيت بعدد غير قليل منهم يعملون في قطاعات مختلفة، أوكيش الهندي كان أحدهم، أقامته الطويلة في العراق كانت كافية لإتقانه التحدث باللهجة العراقية بطلاقة ما سهل عليّ المهمة، لم يخف أوكيش حبه للعراق والعراقيين، لقد جاء في شهادته: أن العراقيين طيبون وتعاملوا معنا بخلق عال، لم يسألني أحد عن ديني أو طائفتي، كما تأسف على خلافات واختلافات العراقيين، تمنى أن نتعامل مع بعضنا مثلما نتعامل معهم، أمنيات أوكيش بعيدة المنال وصعبة التحقق لأسباب عديدة أهما أن الخلاف خلاف مصالح ونفوذ بصبغة عقائدية وهذا هو التصور الشائع المغلوط . ما لا يعرفه أوكيش أنهم سيظلون في بلادنا آمنين طالما هم خارج حلبة الصراعات السياسية والمصلحية، وأنهم لا يشكلون ثقلا في كفة موازين القوى المتصارعة، مسلمين كانوا أو مسيحيين أو هندوسيين، فالصراع وظف دينيا، بعض المتصارعين جعل من نفسه داعية وواعظ، ويتحدث بعبارات من قواميس المتفقهين. ففي معرض حديثِك معه لو أتيت على ذكر أيٍ من خصومه ، لوجدته يشيح بوجهك في غضبٍ، لا يكتفي بتقليل شأن خصمه بل ينزله الحضيض، وتصبح صحبته إثمٌ وفسوق ومجون، ولو كان على دينه ومذهبه، والادهى والامر أنه يطلق احكامه في ظل غياب كامل للبرهان ولا يعد ذلك مثلبة . .

سؤال منذ أعوام يؤرقني ولا أجد له جوابا : متى نغادر دوامات الصراع العقيم إلى محطات النور والتسامح والإبداع ؟ ونحن من تعاملنا ونتعامل مع الوافدين والمقيمين بمختلف أعراقهم ومللهم بإرثنا الاخلاقي الكبير، وباستيعاب حقيقي لمعنى مقولة سيد البلغاء أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام : (الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) .