– October 26, 2016

أمين عام أوبك يبحث في بغداد إستقرار السوق وتوازنات التصدير

خبير لـ (الزمان): مضاربو النفط وراء تذبذب الأسعار

بغداد- شيماء عادل

اكد خبير نفطي وقوف مضاربين وراء تذبذب اسعار الخام واستقراره عند 52 دولارا بعد ان وصل الى 53 دولاراً ، نافيا ان يكون العراق طرفا بهبوط اسعاره.وقال الخبير حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (اسعار النفط لم تنخفض وانما جصل تذبذب في الاونة الاخيرة ليصل سعره الى 52 دولاراً ونصف الدولار بعد ان وصل الى 53 دولارا نتيجة عمليات البيع القوية من التجار المضاربين الذين يقومون بشراء الخام عند انخفاض اسعاره ومن ثم يقومون ببيعها مرة اخرى بالتالي يؤدي الي تذبذب اسعاره بين انخفاض وارتفاع)، نافيا ان (يكون العراق سببا في انخفاض اسعار الخام).وذكرت تقارير امس أن (أسعار النفط هبطت بعد إعلان العراق أنه يريد استثناءه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة). وبحسب رويترز فقد تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولارا للبرميل كما تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا إلى 50.56 دولارا للبرميل. وقال تجار إن (هبوط السعر كان نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد استثناءه من خفض الإنتاج من قبل أوبك والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 تشرين الثاني) وتعتزم أوبك خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميا في أيلول وسيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يشارك فيه العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد السعودية. وقال نائب وزير النفط العراقي فياض النعمة إن (إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا وإن حجم الصادرات بلغ 3.87 مليون برميل يوميا) وقال رئيس شركة تسويق النفط العراقية فلاح العامري إن (العراق لن يخفض إنتاجه سواء بقرار من أوبك أو غيرها) الى ذلك اكد الامين العام لمنظمة اوبك محمد سانوسي باركندو اهمية الدور الذي يؤديه العراق في استقرار السوق النفطية العالمية. وقال باركندو بعد وصوله الى بغداد امس (لمسنا تعاونا وحرصا كبيرين من وزارة النفط العراقية على دعم المنظمة للتوصل الى اتخاذ خطوات جادة تهدف الى دعم اسعار النفط وتحقيق التوازن المطلوب في السوق النفطية العالمية بما ينعكس على المنتجين وان المنظمة ستستمر في مساعيها للخروج من هذه الازمة).واكد وزير النفط جبار اللعيبي دعمه لجهود باركندو في التقريب من وجهات النظر بين المنتجين في داخل الاوبك وخارجها والبحث عن افضل السبل لاستقرار السوق العالمية وتجاوز هذه الظروف بحكمته وخبرته الطويلة في هذا المجال. واعرب اللعيبي عن (تفاؤله في توصل المنتجين من داخل الاوبك وخارجها الى الحلول الناجعة التي ستؤدي الى استقرار سوق النفط العالمية بما يدعم الاسعاراضافة الى اهمية الزيارة التي قام بها الامين العام لبغداد في هذا الظرف الذي يمر به العراق ولاسيما ان الزيارة تاتي بعد عقود طويلة من اخر زيارة قام بها امين عام الاوبك الى بغداد) .

واكد باركندو ان (الدول الاعضاء ستتغلب في وقت قريب على الصعوبات التي تواجه اسعار النفط العالمية في الوقت الحاضر من خلال العمل سوية مع منتجي النفط من خارج المنظمة)، في هذه الاثناء أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن ضبط عجلتين محملتين بمادة النفط الأبيض معدة للتهريب.وقال مصدر لـ(الزمان) امس ان (شرطة السيطرات والطرق الخارجية في منطقة جديدة الشط ضبطت عجلتين الاولى نوع مان والثانية نوع فولفو محملتين بمادة النفط الابيض لغرض التهريب) مضيفاً انه (تم تسليم العجلتين مع سائقيهما الى مركز شرطة نفط ديالى لاتخاذ الاجراءات القانونية) .