– October 26, 2016

التحالف الدولي‮ ‬يبحث في‮ ‬باريس مستقبل الموصل‮ ‬

وتوّت لـ‮ (‬الزمان‮): ‬شغور منصب الدفاع وراء عدم مشاركة العراق بالمؤتمر

بغداد‮ – ‬محمد الصالحي‮ ‬

أنطلقت أعمال اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي‮ ‬ضد تنظيم داعش في‮ ‬باريس امس بتحذير الرئيس الفرنسي‮ ‬فرانسوا هولاند من مغبة عودة المسلحين الموجودين في‮ ‬العراق إلى بلادهم بعد سقوط الموصل،‮ ‬فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع النيايبة اسكندر وتوت ان العراق على الارجح لم‮ ‬يشارك بالمؤتمر لإنشغاله بالحرب وشغور منصب وزير الدفاع ولكونه‮ ‬غير عضو بالتحالف‮. ‬وقال هولاند في‮ ‬كلمة القاها لدى افتتاح الاجتماع إن‮ (‬استعادة الموصل ليست هدفا بحد ذاتها وعلينا منذ الآن استباق تبعات سقوط المدينة‮)‬،‮ ‬مشددا على(التحديات السياسية والإنسانية والأمنية التي‮ ‬يطرحها الهجوم لاستعادة المدينة‮).‬وتابع‮ (‬تحالفنا اليوم عند أبواب الموصل،‮ ‬المدينة التي‮ ‬تعد مليوني‮ ‬نسمة،‮ ‬والتي‮ ‬سيطر عليها داعش في‮ ‬2014 ‮ ‬وجعل منها عاصمة خلافته المستحيلة‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى ان‮ (‬التحدي‮ ‬في‮ ‬عملية استعادة الموصل هو المستقبل السياسي‮ ‬لهذه المدينة وللمنطقة وللعراق،‮ ‬إذ‮ ‬يجب أن تتمثل جميع المجموعات الإثنية والدينية في‮ ‬الإدارة المقبلة للمدينة‮) ‬تفاصيل ص8‮.‬

وتقدر صحيفة‮ (‬لو باريزيان‮ )‬الفرنسية عدد المقاتلين الفرنسيين في‮ ‬صفوف التنظيم الإرهابي‮ ‬في‮ ‬الموصل بمئتين وخمسين مقاتلا،‮ ‬وتقول إن‮ ( ‬وزراء الدفاع درسوا عددا من السيناريوهات الخاصة بمصير هؤلاء المقاتلين،‮ ‬وكيف‮ ‬يتعين التعامل مع الأسرى الفرنسيين في‮ ‬غياب أي‮ ‬اتفاقية بين فرنسا والعراق بهذا الشأن‮). ‬ويبحث الاجتماع بشكل خاص معركة الموصل وما بعدها‮ ‬, اضافة الى تقويم جهود التحالف الدولي‮ ‬لاستعادة مدينتي‮ ‬الموصل في‮ ‬العراق والرقة في‮ ‬سوريا‮.‬

ويشارك في‮ ‬الاجتماع وزراء دفاع‮ ‬13 دولة من أعضاء التحالف الدولي‮ ‬الذي‮ ‬تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش وهي‮ ‬فرنسا،‮ ‬الولايات المتحدة،‮ ‬المملكة المتحدة،‮ ‬هولندا،‮ ‬أستراليا،‮ ‬إيطاليا،‮ ‬ألمانيا،‮ ‬إسبانيا،‮ ‬الدنمارك،‮ ‬النرويج،‮ ‬بلجيكا،‮ ‬نيوزلندا وكندا‮. ‬وفي‮ ‬بغداد‮ ‬،‮ ‬قال وتوت ان‮ (‬العراق على الارجح‮ ‬غير‮ ‬مشارك بالإجتماع‮). ‬واوضح‮ ‬لـ(الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬لجنة الامن والدفاع النيابية لم تتلق اشعاراً‮ ‬بمشاركة العراق بالإجتماع وهذا‮ ‬يدل على عدم مشاركة العراق في‮ ‬هذا الاجتماع‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان(عدم مشاركة العراق تأتي‮ ‬بسبب انشغاله بالحرب وتحديداً‮ ‬بمعركة الموصل ولشغور منصب وزير الدفاع‮ ‬،‮ ‬وحتى اذا ارتأت الجهات المختصة اشراك رئيس اركان الجيش بالاجتماع ممثلاً‮ ‬للعراق‮ ‬،‮ ‬فإن الحاجة اليه في‮ ‬هذه الايام ماسة‮). ‬وخلص وتوت الى القول ان‮ (‬العراق لايعد من دول التحالف الذي‮ ‬تقوده واشنطن ضد داعش فهو المواجه الرئيس للتنظيم ومع ذلك فيمكن ان‮ ‬يشارك بالاجتماع بصفته معنياً‮ ‬بشكل اساس بالموضوع محور اللقاء‮).‬

على صعيد متصل حذرت حركة عصائب اهل الحق امس من تخطيط لتنظيم داعش‮ ‬يهدف الى إرباك الوضع الأمني‮ ‬في‮ ‬بغداد عبر عمليات مسلحة.وحذر المتحدث باسم الحركة جواد الطليباوي‮ ‬في‮ ‬تصريح من‮ (‬قيام عصابات داعش الارهابية بإرباك الوضع الامني‮ ‬والقيام بعمليات ارهابية في‮ ‬الكرخ والرصافة للتخفيف عن عناصرها في‮ ‬الموصل‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬التخطيط للقيام بالعمليات الارهابية‮ ‬يجرى في‮ ‬مقر ما‮ ‬يعرف بولاية بغداد بمناطق حزام العاصمة مثل التاجي‮ ‬والطارمية وعرب جبور‮). ‬ودعا الطليباوي‮ (‬القائد العام للقوات المسلحة الى الافادة من المعلومات الامنية وعدم الانتظار حتى‮ ‬ينفذ داعش هجماته‮)‬،‮ ‬على حد قوله‮.‬