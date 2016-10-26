وتوّت لـ (الزمان): شغور منصب الدفاع وراء عدم مشاركة العراق بالمؤتمر
التحالف الدولي يبحث في باريس مستقبل الموصل
وتوّت لـ (الزمان): شغور منصب الدفاع وراء عدم مشاركة العراق بالمؤتمر
بغداد – محمد الصالحي
أنطلقت أعمال اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في باريس امس بتحذير الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من مغبة عودة المسلحين الموجودين في العراق إلى بلادهم بعد سقوط الموصل، فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع النيايبة اسكندر وتوت ان العراق على الارجح لم يشارك بالمؤتمر لإنشغاله بالحرب وشغور منصب وزير الدفاع ولكونه غير عضو بالتحالف. وقال هولاند في كلمة القاها لدى افتتاح الاجتماع إن (استعادة الموصل ليست هدفا بحد ذاتها وعلينا منذ الآن استباق تبعات سقوط المدينة)، مشددا على(التحديات السياسية والإنسانية والأمنية التي يطرحها الهجوم لاستعادة المدينة).وتابع (تحالفنا اليوم عند أبواب الموصل، المدينة التي تعد مليوني نسمة، والتي سيطر عليها داعش في 2014 وجعل منها عاصمة خلافته المستحيلة)، لافتاً الى ان (التحدي في عملية استعادة الموصل هو المستقبل السياسي لهذه المدينة وللمنطقة وللعراق، إذ يجب أن تتمثل جميع المجموعات الإثنية والدينية في الإدارة المقبلة للمدينة) تفاصيل ص8.
وتقدر صحيفة (لو باريزيان )الفرنسية عدد المقاتلين الفرنسيين في صفوف التنظيم الإرهابي في الموصل بمئتين وخمسين مقاتلا، وتقول إن ( وزراء الدفاع درسوا عددا من السيناريوهات الخاصة بمصير هؤلاء المقاتلين، وكيف يتعين التعامل مع الأسرى الفرنسيين في غياب أي اتفاقية بين فرنسا والعراق بهذا الشأن). ويبحث الاجتماع بشكل خاص معركة الموصل وما بعدها , اضافة الى تقويم جهود التحالف الدولي لاستعادة مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا.
ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع 13 دولة من أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش وهي فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، أستراليا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الدنمارك، النرويج، بلجيكا، نيوزلندا وكندا. وفي بغداد ، قال وتوت ان (العراق على الارجح غير مشارك بالإجتماع). واوضح لـ(الزمان) امس ان (لجنة الامن والدفاع النيابية لم تتلق اشعاراً بمشاركة العراق بالإجتماع وهذا يدل على عدم مشاركة العراق في هذا الاجتماع)، مضيفاً ان(عدم مشاركة العراق تأتي بسبب انشغاله بالحرب وتحديداً بمعركة الموصل ولشغور منصب وزير الدفاع ، وحتى اذا ارتأت الجهات المختصة اشراك رئيس اركان الجيش بالاجتماع ممثلاً للعراق ، فإن الحاجة اليه في هذه الايام ماسة). وخلص وتوت الى القول ان (العراق لايعد من دول التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش فهو المواجه الرئيس للتنظيم ومع ذلك فيمكن ان يشارك بالاجتماع بصفته معنياً بشكل اساس بالموضوع محور اللقاء).
على صعيد متصل حذرت حركة عصائب اهل الحق امس من تخطيط لتنظيم داعش يهدف الى إرباك الوضع الأمني في بغداد عبر عمليات مسلحة.وحذر المتحدث باسم الحركة جواد الطليباوي في تصريح من (قيام عصابات داعش الارهابية بإرباك الوضع الامني والقيام بعمليات ارهابية في الكرخ والرصافة للتخفيف عن عناصرها في الموصل)، مضيفاً ان (التخطيط للقيام بالعمليات الارهابية يجرى في مقر ما يعرف بولاية بغداد بمناطق حزام العاصمة مثل التاجي والطارمية وعرب جبور). ودعا الطليباوي (القائد العام للقوات المسلحة الى الافادة من المعلومات الامنية وعدم الانتظار حتى ينفذ داعش هجماته)، على حد قوله.