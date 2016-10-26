– October 26, 2016

تحذيرات خشية إستخدام داعش الكيمياوي بالموصل

الأمم المتحدة قلقة من عقاب جماعي للعرب في كركوك وسط نفي المحافظ

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي

كركوك ـ مروان العاني

اعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض العرب لعقاب جماعي في كركوك ، وتوقعت نزوحا كبيرا للمدنيين من الموصل خلال الأيام المقبلة. فيما اكد محافظ كركوك نجم الدين كريم عدم قيام اي عربي بايواء او مساعدة ارهابيي داعش . وقالت المنظمة الدولية في بيان امس ان (السلطات الكردية اجبرت 250 عائلة نازحة من العرب على مغادرة كركوك بعد هجوم لتنظيم داعش على المدينة الخاضعة لسيطرة الأكراد)، ووصفت الخطوة (بأنها عقاب جماعي).وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراند في تصريح امس ان (الإجراء جاء قبل أيام من نزوح جماعي متوقع من مدينة الموصل حيث تشن القوات العراقية هجوما ضد داعش بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة)، محذرة من (لجوء داعش الى استخدام أسلحة كيمياوية بدائية في هجوم الموصل على أسوأ تقدير)، من جهته أعلن كريم عن مقتل81 إرهابياً في المحافظة منذ يوم الجمعة الماضي.وقال كريم لعدد من وسائل الإعلام امس من بينها (الزمان) إن (عدد عناصر داعش الذين تم قتلهم حتى الان وصل إلى 81 عنصراً ارهابياً خلال عمليات مطاردة وملاحقة فلولهم منذ يوم الجمعة الماضية، وهناك جثث اخرى سيتم نقلها للطب العدلي). مبيناً أن (جميع من نفذوا هجماتهم قتلوا ولم يبق سوى واحد او اثنين سيتم القضاء عليهما).وأشار كريم إلى أن (القائد العسكري الذي القي القبض عليه هو من أحد الاقضية في كركوك وتم احباط هجوم داعش، والإرهابيون كانوا لا يعرفون أين يذهبون وتم اصطيادهم من قبل قواتنا كالفئران).واكد أن (مواطني كركوك خاصة العرب لم يعطوا أي مأوى أومساعدة للإرهابيين وكانوا يبلغون القوات الأمنية عنهم وهذا دفع داعش ليتسيبوا في مناطق متفرقة وتمكنت قواتنا من اصطيادهم). مبيناً أن (مواطني كركوك لم يؤوا أي إرهابي بعكس ما حدث في أماكن اخرى في الموصل وتكريت والرمادي).على حد قوله.وشدد كريم على أنه (ليس هنالك أي قرار بترحيل النازحين وإخراجهم من كركوك بل على العكس ما زالت كركوك تستقبلهم مثلما استقبلت 600 الف نازح بعد أحداث حزيران 2014 وليس هناك أية صحة بالإدعاءات التي عمل داعش على تحريض البعض بتحريف الحقائق واتهام إدارة كركوك بترحيل النازحين أو تهديم دورهم).وتابع كريم (ربما هنالك حالات فردية من اناس حاولوا الضغط بترحيل النازحين ونحن سنحاسبهم ونعاقبهم ولن نقبل بأي فعل دون السياقات الإدارية والقانونية).عادا أن (النازحين ضيوفنا وسيعودون لمناطقهم المحررة).ولفت إلى أن (حماية التركمان وباقي مكونات كركوك تتولاها القوات الأمنية من الشرطة والأسايش والبيشمركة بعد العام(2003 ، مؤكدا (عدم السماح بوجود قوة اخرى).

وطالب المجلس العربي في المحافظة مجلس المحافظة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية هدم منازل في قريتين شمال غربي كركوك.

وناشد المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس (الحكومة المحلية وإدارة كركوك والأجهزة الأمنية مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع تداعيات الهجوم الإرهابي بمهنية وعدم اللجوء إلى أسلوب العقوبة الجماعية).من جهة اخرى ، نزح 400 شخص من قرية بازوايا شرق الموصل إلى مخيم الخازر في محافظة أربيل. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى، عبد الكريم الكيلاني في تصريح امس إن (400 شخص بينهم نساء وأطفال نزحوا من قرية بازوايا شرق الموصل إلى مخيم الخازر جنوب شرق أربيل عقب سيطرة القوات الأمنية على القرية)، مؤكداً (تقديم جميع الاحتياجات اللازمة للنازحين تمهيداً لإيوائهم في المخيمات لعودة الاستقرار لمناطقهم). وبحسب الكيلاني ( فقد أقامت الجهات الأمنية ممرات آمنة لنزوح المدنيين إلى مناطق أكثر أمنا لحين استقرار الأوضاع في مناطقهم). وبدأت اكثر من 500 عائلة بالنزوح من المناطق المحررة نحو القوات الامنية قرب الموصل، بحسب مصدر اوضح ان (اكثر من 500 عائلة نزحت من المحور الشرقي في قرى خزنة وطوب زاوة وبازوايا وكوكجلي باتجاة المناطق الآمنة في المحور الشرقي بمنطقة الخازر). واضاف المصدر انه (منذ انطلاق العمليات العسكرية في المدينة نزح أكثر من 3 آلاف و800 شخص من المناطق المحررة في محيط مدينة الموصل منذ بدء معارك استعادة المدينة).

في غضون ذلك، بدأت لجنة حقوق الانسان النيابية اجراءات افتتاح مكتب لها في ناحية القيارة في محافظة نينوى لمتابعة التدقيق الأمني هناك. وقالت اللجنة في بيان ان رئيس اللجنة النائب عبد الرحيم الشمري زار صباح امس ناحية القيارة للاطلاع على الواقع الانساني( خصوصاً بعد ورود مناشدات عدة الى اللجنة في ما يتعلق بالواقع المأساوي الذي يعيشه اهالي الناحية)، مضيفة ان (الشمري تابع افتتاح مكتب لجنة حقوق الانسان الخاص بالتدقيق الامني في ناحية القيارة). وفي واسط قرر مجلس المحافظة تخصيص مبلغ يتجاوز الـ 160 الف دولار لعلاج 23 مصابا من الحشد الشعبي والقوات الامنية في احدث المستشفيات خارج وداخل البلد، فيما شهدت احدى قرى نينوى نزوح 400 شخص إلى مخيم الخازر في محافظة أربيل. ونقل بيان عن رئيس المجلس مازن الزاملي قوله ان (المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الثلاثاء تخصيص 160 الف دولار من واردات صندوق دعم واسط لعلاج 23 مصابا من ابناء المحافظة الذين تعرضوا لإصابات بليغة في الدفاع عن ارض الوطن ضد عصابات داعش)، موضحاً ان (ثلاثة من بين هؤلاء سيتم علاجهم داخل البلد بمبلغ مليونين وسبعمائة الف دينار).واضاف ان (المجلس صوت ايضا على طلب هيئة الرئاسة بتخصيص 12 الف دولار لاكمال علاج احد ابطال جيشنا العراقي خارج البلد)، موضحاً ان (لجنة الصحة في المجلس اخذت على عاتقها متابعة حالات الجرحى وتطورها بصورة دائمية ومخاطبة كبرى المستشفيات خارج العراق لعلاجهم على نفقة المجلس بالكامل وفاءً لتضحياتهم الكبيرة).