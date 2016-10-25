حَدَثَ لِي هَذَا اَليَوْم
زمان جديد
عبدالحق بن رحمون
إلَى أهل الموصل الله يَحميكم،
وينصركُم على الْحق… قَلْبِي مَعُكُمْ….
سَقْفُ الله يَحْمِينَا:
أنَا اليَوْم خائفٌ.
سَقَطَ سَقفُ البَيْتِ ،
وبقيَ سَقفُ السَّماء يَحْمِينَا
يَا الله يَا لطيفْ..
بِكَ نحْتمي من المقَاديرْ.
أنا اليَوْم خائفٌ.
سَقَطَ سَقف الْبَيتِ،
والله يَحْمِينَا،
أنا اليَوْم خائفٌ.
الله يَعُمُّنا ويُغَطِّينَا بِاَلْمَحبَّةِ
فِي عَرْشِهِ..
ويَرْزُقنَا سَقْفًا جَدِيدًا يَحْمِينَا،
سَقْفٌ مِنْ ضِيَاءِ نُورهِ.
يَا اللهْ
سَجْدَةٌ إلَيْكَ تُقَوِّينَا
أُربِّي أفْكَارِي عَلَى هَدْيِ النَّحْلِ:
بَعْدَ سِنِّ اَلسِّتِينْ
أيْ بَعدَ التَّقَاعُدِ مِنْ كَيْنُونَةِ
اَلدَّوَامِ الافْتِراضِي ،
أخْتَارُ اْلإقامةَ فِي جَبلٍ .
أَحْمِلُ فَوْقَ ظَهْري
مِعْوَلا وجِرَابَا
و أبْنِي قَصْراً مَلَكِيًا أَنَا ونَايُ اَلْعُمْرِ
وَ أُربِّي أَفْكَارِي عَلَى طَرِيقِ اَلنَّحْلِ
وَ أُهذِّبُهُ لِيَرْقُصَ
رَقْصَةَ اَلْمُلُوكِ.
وَ لِيَحْفَظْنَا الله ويَرْعَانَا
السَّمَاءُ هِيَ سَقْفُ إِلَهٍ يَحْمِيَنَا وَيَرْعَانَا،
وفِي المَوَاسِمِ أَحْصُدُ عَسَلاً ،
وَ إِلَى عُزْلَتِي هَاتِهِ تَصْعَدُ اَلْحَسْنَاوَاتُ
أَمُدُهُنَّ بِمُرَهِمَاِت اَلتَّجْمِيلِ الطَّبِيعِيَةِ
وأهدِي لِلشُّبَانِ والشَّابَاتِ
مُوسِيقَى اَلْفَرَاشَاتِ وَطَنِينَ اَلنَّحْلِ
لِتَحْمِي بشْرَتَهُمْ …/ وَ بشْرتَهُنَّ
وتَحْمِي اَلمُصَابِينَ بِوجَعِ اَلرَّأْسِ
وكَراهيةِ اَلْقَلْبِ.
وتظلُ اَلْوُجُوهُ نَاعِمَة هُنَا مثلَ قَصِيدة نثرْ
تَتَعَكَّزُ عَلَى إِيْقَاعِ مُوسِيقَى
الْجِبالِ وعَلَى أَوْهَامِ
خَيَالاتٍ شَفيفةٍ
كَرِقَّةِ قَمرٍ فِي رَيْعَانِ اَلشَّبَابْ ،
يَدْخُلُ حَمَالَة نَهْدَيْ اَلجَمِيلاَتْ
مَتَى شَاءْ .
وبَعْدَ سِنِّ اَلسِّتِينْ
سَأُصْبِحُ نَحَالاً فِي عَالَمِي اَلمُلْهِمِ بِاَلأمَلِ.
أقْضِي كُلَّ أَوْقَاتِي
فِي كَشْطِ وتَقطير اَلْعَسَلِ،
مِنْ شَهْد سُدَاِسِيَةِ جَبَل مُفَكِّرْ
فِي اَلْأحْلاَم اَلتِي فِي مُتَنَاوَلِ
النُّفُوسِ الطَّيِبَةِ .
إنَّهُ عَسَلُ فَيْلَسُوفٍ مَا بَعْدَ اَلسِّتِينْ.