حَدَثَ لِي هَذَا اَليَوْم

– October 25, 2016

زمان جديد

عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

إلَى‭ ‬أهل‭ ‬الموصل‭ ‬الله‭ ‬يَحميكم،

وينصركُم‭ ‬على‭ ‬الْحق‭… ‬قَلْبِي‭ ‬مَعُكُمْ‭….‬

سَقْفُ‭ ‬الله‭ ‬يَحْمِينَا‭:‬

أنَا‭ ‬اليَوْم‭ ‬خائفٌ‭.‬‮ ‬

سَقَطَ‭ ‬سَقفُ‭ ‬البَيْتِ‭ ‬،

وبقيَ‭ ‬سَقفُ‭ ‬السَّماء‭ ‬يَحْمِينَا

يَا‭ ‬الله‭ ‬يَا‭ ‬لطيفْ‭..‬

بِكَ‭ ‬نحْتمي‭ ‬من‭ ‬المقَاديرْ‭.‬

أنا‭ ‬اليَوْم‭ ‬خائفٌ‭.‬‮ ‬

سَقَطَ‭ ‬سَقف‭ ‬الْبَيتِ،

والله‭ ‬يَحْمِينَا،

أنا‭ ‬اليَوْم‭ ‬خائفٌ‭.‬‮ ‬

الله‭ ‬يَعُمُّنا‭ ‬ويُغَطِّينَا‭ ‬بِاَلْمَحبَّةِ

فِي‭ ‬عَرْشِهِ‭..‬

ويَرْزُقنَا‭ ‬سَقْفًا‭ ‬جَدِيدًا‭ ‬يَحْمِينَا،

سَقْفٌ‭ ‬مِنْ‭ ‬ضِيَاءِ‭ ‬نُورهِ‭.‬

يَا‭ ‬اللهْ

سَجْدَةٌ‭ ‬إلَيْكَ‭ ‬تُقَوِّينَا

أُربِّي‭ ‬أفْكَارِي‭ ‬عَلَى‭ ‬هَدْيِ‭ ‬النَّحْلِ‭:‬

بَعْدَ‭ ‬سِنِّ‭ ‬اَلسِّتِينْ‮ ‬

أيْ‭ ‬بَعدَ‭ ‬التَّقَاعُدِ‭ ‬مِنْ‭ ‬كَيْنُونَةِ‭ ‬

اَلدَّوَامِ‭ ‬الافْتِراضِي‭ ‬،

أخْتَارُ‭ ‬اْلإقامةَ‭ ‬فِي‭ ‬جَبلٍ‮ ‬‭.‬

أَحْمِلُ‭ ‬فَوْقَ‭ ‬ظَهْري

مِعْوَلا‭ ‬وجِرَابَا‮ ‬

و‭ ‬أبْنِي‭ ‬قَصْراً‭ ‬مَلَكِيًا‭ ‬أَنَا‭ ‬ونَايُ‭ ‬اَلْعُمْرِ

وَ‭ ‬أُربِّي‭ ‬أَفْكَارِي‭ ‬عَلَى‭ ‬طَرِيقِ‭ ‬اَلنَّحْلِ

وَ‭ ‬أُهذِّبُهُ‭ ‬لِيَرْقُصَ

رَقْصَةَ‭ ‬اَلْمُلُوكِ‭.‬

وَ‭ ‬لِيَحْفَظْنَا‭ ‬الله‭ ‬ويَرْعَانَا

السَّمَاءُ‭ ‬هِيَ‭ ‬سَقْفُ‭ ‬إِلَهٍ‭ ‬يَحْمِيَنَا‭ ‬وَيَرْعَانَا،

وفِي‭ ‬المَوَاسِمِ‭ ‬أَحْصُدُ‭ ‬عَسَلاً‭ ‬،

وَ‭ ‬إِلَى‭ ‬عُزْلَتِي‭ ‬هَاتِهِ‭ ‬تَصْعَدُ‭ ‬اَلْحَسْنَاوَاتُ

أَمُدُهُنَّ‭ ‬بِمُرَهِمَاِت‭ ‬اَلتَّجْمِيلِ‭ ‬الطَّبِيعِيَةِ‮ ‬

وأهدِي‭ ‬لِلشُّبَانِ‭ ‬والشَّابَاتِ‮ ‬

مُوسِيقَى‭ ‬اَلْفَرَاشَاتِ‭ ‬وَطَنِينَ‭ ‬اَلنَّحْلِ

لِتَحْمِي‭ ‬بشْرَتَهُمْ‭ …/ ‬وَ‭ ‬بشْرتَهُنَّ‮ ‬

وتَحْمِي‭ ‬اَلمُصَابِينَ‭ ‬بِوجَعِ‭ ‬اَلرَّأْسِ

وكَراهيةِ‭ ‬اَلْقَلْبِ‭.‬

وتظلُ‭ ‬اَلْوُجُوهُ‭ ‬نَاعِمَة‭ ‬هُنَا‭ ‬مثلَ‭ ‬قَصِيدة‭ ‬نثرْ

تَتَعَكَّزُ‭ ‬عَلَى‭ ‬إِيْقَاعِ‭ ‬مُوسِيقَى‭ ‬

الْجِبالِ‭ ‬وعَلَى‭ ‬أَوْهَامِ‮ ‬

خَيَالاتٍ‭ ‬شَفيفةٍ

كَرِقَّةِ‭ ‬قَمرٍ‭ ‬فِي‭ ‬رَيْعَانِ‭ ‬اَلشَّبَابْ‭ ‬،‮ ‬

يَدْخُلُ‭ ‬حَمَالَة‭ ‬نَهْدَيْ‭ ‬اَلجَمِيلاَتْ

مَتَى‭ ‬شَاءْ‭ .‬‮ ‬

وبَعْدَ‭ ‬سِنِّ‭ ‬اَلسِّتِينْ‮ ‬

سَأُصْبِحُ‭ ‬نَحَالاً‭ ‬فِي‭ ‬عَالَمِي‭ ‬اَلمُلْهِمِ‭ ‬بِاَلأمَلِ‭.‬

أقْضِي‭ ‬كُلَّ‭ ‬أَوْقَاتِي‮ ‬

فِي‭ ‬كَشْطِ‭ ‬وتَقطير‭ ‬اَلْعَسَلِ،‭ ‬

مِنْ‭ ‬شَهْد‭ ‬سُدَاِسِيَةِ‭ ‬جَبَل‭ ‬مُفَكِّرْ

فِي‭ ‬اَلْأحْلاَم‭ ‬اَلتِي‭ ‬فِي‭ ‬مُتَنَاوَلِ

النُّفُوسِ‭ ‬الطَّيِبَةِ‭ .‬

إنَّهُ‭ ‬عَسَلُ‭ ‬فَيْلَسُوفٍ‭ ‬مَا‭ ‬بَعْدَ‭ ‬اَلسِّتِينْ‭.‬