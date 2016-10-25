مكتبة في القاهرة تتيح لزوارها خدمة الصراخ 

– October 25, 2016

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

اصرخ‭ ‬بكل‭ ‬قوتك‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬تضيق‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬يدك‭ ‬لكي‭ ‬ترتاح‭ ‬،‭ ‬انها

محاولة‭ ‬للتخفف‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‮ ‬‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتجه‭ ‬شبان‭ ‬مصريون‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬‭(‬غرفة‭ ‬صراخ‭)‬‭ ‬لإبعاد‭ ‬شبح‭ ‬الإحباط‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وتخليصها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬السلبية‭ ‬وتجديد‭ ‬نشاطهم‭. ‬وتقع‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬‭-‬وهي‭ ‬عازلة‭ ‬للصوت‭-‬‭ ‬داخل‭ ‬مكتبة‭ ‬غربي‭ ‬القاهرة‭ ‬وهي‭ ‬مُجهزة‭ ‬بمجموعة‭ ‬طبول‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬لرواد‭ ‬الغرفة‭ ‬بقرعها‭ ‬للتخلص‭ ‬مما‭ ‬يقلقهم‭. ‬ويقول‭ ‬مالك‭ ‬مكتبة‭ ‬‭(‬باب‭ ‬الدنيا‭)‬‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬إنها‭ ‬أول‭ ‬غرفة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإن‭ ‬الفكرة‭ ‬قوبلت‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬متباينة‭ ‬عندما‭ ‬عُرضت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭. ‬وأضاف‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬سعد‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬هي‭ ‬مش‭ ‬فكرتي‭ ‬مبدئياً‭ ‬هي‭ ‬فكرة‭ ‬عمر‭ ‬عنيبة‭ ‬هو‭ ‬اللي‭ ‬ماسك‭ ‬التسويق‭ ‬معايا‭..‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬اللي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬تعالى‭ ‬نعمل‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬فقلت‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬ماشي‭ ‬نجرب‭ ‬يعني‭. ‬وفعلاً‭ ‬نزلنا‭ ‬أول‭ ‬برومو‭ ‬ورد‭ ‬الفعل‭ ‬بتاع‭ ‬الناسكان‭ ‬مختلف‭ ‬شوية‭ ‬إنه‭ ‬حاجة‭ ‬جديدة‭ ‬مش‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬عموماً‭.‬‮»‬‭ ‬ويقدم‭ ‬سعد‭ ‬خدمة‭ ‬لزواره‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬ويدخل‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭. ‬وجدران‭ ‬الغرفة‭ ‬معزولة‭ ‬بقماش‭ ‬أسود‭ ‬لضمان‭ ‬الخصوصية‭ ‬التامة‭. ‬وقال‭ ‬زائر‭ ‬منتظم‭ ‬للمكتبة‭ ‬وغرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬يدعى‭ ‬محمد‭ ‬الضبابي‭ ‬إنه‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬الصراخ‭ ‬مفيد‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلاته‭. ‬وأضاف‭ ‬الضبابي‭ ‬‮«‬‭ ‬بالفعل‭ ‬كنت‭ ‬بأدخل‭ ‬الأوضة‭ ‬‭(‬الغرفة‭)‬‭ ‬دي‭ ‬بس‭ ‬للعب‭ ‬المزيكا‭ ‬‭(‬الموسيقى‭)‬‭. ‬كنا‭ ‬بندخل‭ ‬نلعب‭ ‬مزيكا‭. ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬ابتدت‭ ‬تجهز‭ ‬كغرفة‭ ‬صراخ‭ ‬الموضوع‭ ‬اختلف‭ ‬شوية‭. ‬يعني‭ ‬الغرض‭ ‬نفسه‭ ‬حاسس‭ ‬إنه‭ ‬فيه‭ ‬حاجة‭ ‬يعني‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬شوية‭.‬‭ ‬فدخلت‭ ‬وجربت‭ ‬كنت‭ ‬ساعتها‭ ‬بالفعل‭ ‬بالصدفةإن‭ ‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬مضغوط‭ ‬جداً‭ ‬بالفعل‭ ‬فطلعت‭ ‬لقيت‭ ‬‭(‬وجدت‭)‬‭ ‬نفسي‭ ‬مرتاح‭ ‬بنسبة‭ ‬ضخمة‭ ‬جداً‭. ‬والألطف‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬ابتديت‭ ‬أشوف‭ ‬الحل‭ ‬للمشكلة‭ ‬اللي‭ ‬أنا‭ ‬فيها‭ ‬أصلاً‭. ‬يعني‭ ‬كمية‭ ‬الضغوطات‭ ‬اللي‭ ‬أنا‭ ‬فيها‭ ‬دية‭ ‬ابتديت‭ ‬أشوف‭ ‬لها‭ ‬حلول‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬بأصرخ‭ ‬أساسا‭.‬‮»‬‭ ‬ويتعين‭ ‬تسجيل‭ ‬الزوار‭ ‬أولا‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ترك‭ ‬كل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خارج‭ ‬الغرفة‭. ‬وقال‭ ‬متردد‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬الصراخ‭ ‬يدعى‭ ‬أحمد‭ ‬شرف‭ ‬‮«‬تخش‭ ‬الأوضة‭ ‬‭(‬تدخل‭ ‬الغرفة‭)‬‭ ‬أكنك‭ ‬‭(‬كأنك‭)‬‭ ‬دخلت‭ ‬دنيا‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الموبايل‭ ‬‭(‬الهاتف‭ ‬المحمول‭)‬‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬أي‭ ‬حاجة‭ ‬ممكن‭ ‬تؤثر‭ ‬عليك‭. ‬أنت‭ ‬الموبايل‭ ‬معك‭ ‬بره‭ ‬ممكن‭ ‬تشوف‭ ‬خبر‭ ‬ضايقك‭ ‬على‭ ‬الموبايل‭ ‬أنت‭ ‬لو‭ ‬خشيت‭ ‬به‭ ‬ممكن‭ ‬تشوف‭ ‬نفسالخبر‭ ‬أو‭ ‬خبر‭ ‬ثاني‭ ‬هتتضايق‭ ‬برده‭ ‬‭(‬أيضا‭)‬‭. ‬إحنا‭ ‬عملنا‭ ‬إيه؟‭ ‬فإن‭ ‬أنت‭ ‬بتخش‭ ‬هنا‭ ‬يعني‭ ‬عالم‭ ‬غير‭ ‬العالم‭ ‬اللي‭ ‬بره‭. ‬عالم‭ ‬منفصل‭ ‬تماماً‭. ‬بتعمل‭ ‬اللي‭ ‬أنت‭ ‬عاوزه‭ ‬وما‭ ‬حدش‭ ‬‭(‬لا‭ ‬أحد‭)‬‭ ‬عارف‭ ‬أنت‭ ‬بتعمل‭ ‬إيه‭ ‬ولا‭ ‬إيه‭ ‬اللي‭ ‬بيحصل‭ ‬لك‭ ‬جوه‭. ‬بس‭ ‬بتطلع‭ ‬مرتاح‭ ‬وتعمل‭ ‬اللي‭ ‬أنت‭ ‬عاوزه‭ ‬‭(‬تريده‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬كده‭.‬‮»‬‭ ‬وتقدم‭ ‬المكتبة‭ ‬التي‭ ‬افتُتحت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مساحة‭ ‬للدراسة‭ ‬والفنون‭ ‬كما‭ ‬تنظم‭ ‬دروسا‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬للأطفال‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬استوديوهات‭ ‬للتسجيل‭ ‬الموسيقي‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الليالي‭ ‬تنظم‭ ‬حفلات‭ ‬لموسيقيين‭ ‬من‭ ‬المبتدئين‭.‬