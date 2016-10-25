دواء جديد ضمن الخط الأول لعلاج سرطان الرئة  

– October 25, 2016

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬ميرك‭ ‬أند‭ ‬كو‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬هيئة‭ ‬الأغذية‭ ‬والأدوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬علاجها‭ ‬المناعي‭ ‬كيترودا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬ليصبح‭ ‬الدواء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬ضمن‭ ‬الخط‭ ‬الأول‭ ‬للعلاج‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الخلايا‭ ‬الرئوية‭ ‬غير‭ ‬الصغيرة‭ ‬النقيلي‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‭(‬بي‭.‬دي‭-‬إل1‭)‬‭ ‬وهو‭ ‬معروف‭ ‬بأنه‭ ‬يثبط‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭. ‬ويعمل‭ ‬كيترودا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنشيط‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ ‬هما‭ ‬‭(‬بي‭.‬دي‭-‬إل1‭)‬‭ ‬و‭(‬بي‭.‬دي-1‭)‬‭. ‬وتم‭ ‬إقرار‭ ‬استخدام‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬للمرضى‭ ‬ممن‭ ‬خضعوا‭ ‬لجلسات‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬لإصابتهم‭ ‬بسرطان‭ ‬الخلايا‭ ‬الرئوية‭ ‬غير‭ ‬الصغيرة‭ ‬النقيلي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المتقدمة‭.‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬أمس‭ ‬يصبح‭ ‬الدواء‭ ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬ميرك‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الخط‭ ‬الأول‭ ‬لعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭. ‬وكان‭ ‬دواء‭ ‬اوبديفو‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬منافستها‭ ‬بريستول‭ ‬مايرز‭ ‬سكويب‭ ‬قد‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬تجارب‭ ‬نهائية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬نفسها‭. ‬ويمكن‭ ‬للأطباء‭ ‬حاليا‭ ‬وصف‭ ‬أدوية‭ ‬لاستخدامات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إقرارها‭ ‬بعد‭ ‬لكن‭ ‬موافقة‭ ‬هيئة‭ ‬الأغذية‭ ‬والأدوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬دواء‭ ‬كيترودا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونه‭.‬