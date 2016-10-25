ولاية أمريكية:تعطيل العمل بقانون يحظر التقاط صور سيلفي
واشنطن -(رويترز) - أيدت محكمة اتحادية أمس رجلا من ميشيجان قال إن القانون الذي يحظر على الناخبين التقاط صور لبطاقاتهم الانتخابية بعد الإدلاء بأصواتهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي غير دستوري لتعطل مؤقتا تطبيق الحظر المفروض على التقاط صورذاتية «سيلفي» مع بطاقات الاقتراع. وكان جويل كروكستون قد دفع في الشهر الماضي بأن القانون المطبق في ميشيجان والذي صدر قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وكان يهدف إلى منع ترهيب الناخبين وإبطاء عملية التصويت يمثل انتهاكا لحقه وفقا للتعديل الأول للدستور الذي يكفل له حرية التعبير. وأشاد سامسينغ ممثل ولاية ميشيجان بهذا الحكم الذي قدم قانونا في وقت سابق من العام الجاري للسماح للناخبين بالتقاط صور لبطاقات اقتراعهم.
وقال إن «التواصل الاجتماعي أداة قوية ويجب أن يُتاح للأشخاص الذين يرغبون بالتباهي بعرض بطاقات اقتراعهم ويأملون بتشجيع أصدقائهم للإدلاء بأصواتهم فعل ذلك.» وتفجرت معركة مماثلة في ولاية كولورادو يوم الاثنين عندما أقام ناخبان دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية لإلغاء قانون بالولاية يُجرم عرض بطاقة اقتراع بعد الإدلاء بالرأي على آخرين قائلين إن هذا الحظر الذي قد يشمل أيضا عرض بطاقة الاقتراع على وسائل التواصل الاجتماعيغير دستوري.