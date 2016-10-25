ولاية أمريكية:تعطيل العمل بقانون يحظر التقاط صور سيلفي

– October 25, 2016

واشنطن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬اتحادية‭ ‬أمس‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬ميشيجان‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لبطاقاتهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬ونشرها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬غير‭ ‬دستوري‭ ‬لتعطل‭ ‬مؤقتا‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬صورذاتية‭ ‬‮«‬سيلفي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭. ‬وكان‭ ‬جويل‭ ‬كروكستون‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬المطبق‭ ‬في‭ ‬ميشيجان‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬ترهيب‭ ‬الناخبين‭ ‬وإبطاء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬يمثل‭ ‬انتهاكا‭ ‬لحقه‭ ‬وفقا‭ ‬للتعديل‭ ‬الأول‭ ‬للدستور‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬له‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭. ‬وأشاد‭ ‬سامسينغ‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيجان‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬قانونا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬للسماح‭ ‬للناخبين‭ ‬بالتقاط‭ ‬صور‭ ‬لبطاقات‭ ‬اقتراعهم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أداة‭ ‬قوية‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يُتاح‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬بالتباهي‭ ‬بعرض‭ ‬بطاقات‭ ‬اقتراعهم‭ ‬ويأملون‭ ‬بتشجيع‭ ‬أصدقائهم‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬‭ ‬وتفجرت‭ ‬معركة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كولورادو‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬أقام‭ ‬ناخبان‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اتحادية‭ ‬لإلغاء‭ ‬قانون‭ ‬بالولاية‭ ‬يُجرم‭ ‬عرض‭ ‬بطاقة‭ ‬اقتراع‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالرأي‭ ‬على‭ ‬آخرين‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬عرض‭ ‬بطاقة‭ ‬الاقتراع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعيغير‭ ‬دستوري‭.‬