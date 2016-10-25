 رام الله تستعد لافتتاح متحف المقتنيات الشخصية لياسرعرفات 

– October 25, 2016

رام‭ ‬الله‭ ‬‭(‬الضفة‭ ‬الغربية‭)‬‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ق‭ ‬ال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬امس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لافتتاح‭ ‬متحف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الراحل‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬ناصر‭ ‬القدوة‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بمقر‭ ‬المتحف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الاحتفال‭ ‬الرسمي‭ ‬بافتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬يوم‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬ويواكب‭ ‬ذلك‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬لاستشهاد‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭.‬‮»‬

وأوضح‭ ‬القدوة‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاء‭ ‬فيه‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬تأخر‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬مالية‭ ‬وأخرى‭ ‬فنية‭ ‬متعلقة‭ ‬بتفاصيل‭ ‬المشروع‭.‬

ويضم‭ ‬المتحف‭ ‬مبنى‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬2600‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬يربطه‭ ‬جسر‭ ‬بالمبنى‭ ‬القديم‭ ‬للمقر‭ ‬الذي‭ ‬حوصر‭ ‬فيه‭ ‬عرفات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬لسنوات‭. ‬وصمم‭ ‬المتحف‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الراحل‭ ‬جعفر‭ ‬طوقان‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬فيهما‭ ‬مساحة‭ ‬العرض‭ ‬الأساسي‭ ‬للمتحف‭ ‬وأربعة‭ ‬مسارات‭ ‬يربط‭ ‬الأخير‭ ‬منها‭ ‬بين‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬ومقر‭ ‬عرفات‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬عن‭ ‬المتحف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬الحصار‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬رحيل‭ ‬عرفات‭ ‬‭(‬2004‭)‬‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬زائر‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الأوضاع‭ ‬عندها‭ ‬وأن‭ ‬يعيش‭ ‬التجربة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬النشرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتحف‭ ‬يضم‭ ‬مركز‭ ‬معلومات‭ ‬الكتروني‭ ‬ومكتبة‭ ‬صغيرة‭ ‬متخصصة‭ ‬وصالة‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬وصالة‭ ‬عرض‭.‬‮»‬‭ ‬وتوضح‭ ‬النشرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬‭ ‬تم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬مقتنيات‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬‭(‬المقر‭ ‬الذي‭ ‬حوصر‭ ‬فيه‭)‬‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬المقتنيات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬القدوة‭ ‬إن‭ ‬المحاولات‭ ‬مستمرة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬مقتنيات‭ ‬عرفات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للنهب‭ ‬والسرقة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬‭(‬عندما‭ ‬سيطرت‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭)‬‭ ‬بسبب‭ ‬الجهل‭ ‬والجشع‭ ‬والطمع‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أعادت‭ ‬ميدالية‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬‭(‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬عرفات‭ ‬بعد‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬المؤقتة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭)‬‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرائها‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬ممن‭ ‬أخذوها‭.‬‮»‬‭ ‬وأوضح‭ ‬القدوة‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬إقامة‭ ‬المتحف‭ ‬بلغت‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬قدمتها‭ ‬الحكومات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬لإنجاز‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬متحفا‭ ‬‮«‬للذاكرة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المعاصرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نبيل‭ ‬قسيس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬المتحف‭ ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬متطور‭ ‬ومستمر‭ ‬يقدم‭ ‬رواية‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المعاصرة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬لكي‭ ‬يوصل‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬إيصالها‭ ‬وقد‭ ‬ساعدنا‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬الداخلي‭ ‬الخبير‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬الشابوري‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المتاحف‭ ‬الوطنية‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬قسيس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬محطات‭ ‬تاريخية‭.‬

وسيضم‭ ‬المتحف‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أرشيف‭ ‬عرفات‭ ‬ومقتنياته‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أغراضه‭ ‬الشخصية‭ ‬والهدايا‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتبادلها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬ورسومات‭ ‬وجداريات‭ ‬لفنانين‭ ‬فلسطينيين‭.‬

وستفتتح‭ ‬الغرفة‭ ‬الصغيرة‭ ‬المتواضعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينام‭ ‬فيها‭ ‬عرفات‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكتبه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعقد‭ ‬عليه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬غرفة‭ ‬الطعام‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2002‭ ‬و2004‭.‬

وسيرى‭ ‬زوار‭ ‬المتحف‭ ‬ملابس‭ ‬عرفات‭ ‬ومنها‭ ‬بدلته‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتديها‭ ‬دائما‭ ‬وسلاحه‭ ‬الشخصي‭ ‬وكوفيته‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬رمزا‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقتنيات‭ ‬الأخرى‭.‬