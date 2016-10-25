الموقف الوطني لا يحتمل الازدواجية في الموصل
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فاتح عبد السلام
بالرغم من انّ معركة الموصل وحّدت جهود العراقيين الأصلاء لمحاربة تنظيم الظلام والغلو والردة عن اعتدال الاسلام ، غير إنّه هناك في الجانب الموازي أصحاب أهداف خاصة وأجندات خارجية وداخلية على حد سواء . وفي الحصيلة التي يتطلع اليها كل انسان، ان الانتصار هو قهر الارهاب وليس قهر الموصل وهي في حالة ضعف وتفكك الارادة ومن الخطأ التاريخي لمركز الحكم في بغداد أن يتم وضع الموصل في موضع الاستهداف ودائرة القتل السياسي والأثني والجغرافي .
مَن يحكم في بغداد ويريد نيل استحقاق تمثيل العراقيين واقامة افضل العلاقات مع العرب ، ليس أمامه إلاّ أن يتحمل مسؤولية اشاعة الإطمئنان في نفوس أهل نينوى، ليس في خلال العمليات العسكرية التي بات الاهالي في قلب النار لا حول لهم ولا قوة تحت احتلال داعش، ولكن بعد ان تنتهي المعركة بشكل يوفر الحماية لنينوى لتبقى الجزء الفاعل في العراق، وليس الجزء الرخو وسهل الاختراق من قوى داخلية أو خارجية .
الحكومة العراقية مدعوة لاعلان موقف واضح من وجود حزب العمال الكردستاني التركي على الارض العرااقية في جبل سنجار مثل الموقف المعلن ضد دعوات دخول الجيش التركي في معركة الموصل .
العراقي يحتاج الى الوصول السريع الى قناعة في انّ المسألة هي موقف وطني ، وليس أمراً مصلحياً وسياسياً مرتبطاً بالتحالفات الاقليمية للحكم في بغداد .
إذا تم وضع المواطن في الموصل بين خيار وجود حزب أجنبي مطارد من تركيا داخل محافظته، وخيار تدخل الجيش التركي لبسط الامن ومنع تمدد مليشيا حزب العمال في أراضي نينوى ، فإن المنطق سيجعل المواطنين يفكرون بالحماية من جانب رسمي ، المفترض أن يكون عراقياً رسمياً ،لكن هذا لا يبدو خياراً قائماً في ظل تحالف مليشيات في الحشد مع حزب العمال الكردستاني في هذه اللحظة التاريخية العصيبة .
خيارات ما بعد معركة الموصل ستكون مشتقة من معطيات الاطراف المشاركة في القتال أو عملية تحرير المدينة. من هنا لا يزال بعضهم يتحدث بنفس الرؤية التي كانت سائدة قبل احتلال داعش للموصل .
اذا كسبت بغداد الحرب في الموصل وخسرت أهاليها فإن العراق سيكون تحت سقف منخفض من النجاة من رياح شديدة ستضرب المجتمع .. المنهك أصلاً .
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لندن