الموقف الوطني لا يحتمل الازدواجية في الموصل

– October 25, 2016

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فاتح عبد السلام

بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬وحّدت‭ ‬جهود‭ ‬العراقيين‭ ‬الأصلاء‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الظلام‭ ‬والغلو‭ ‬والردة‭ ‬عن‭ ‬اعتدال‭ ‬الاسلام‭ ‬،‭ ‬غير‭ ‬إنّه‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الموازي‭ ‬أصحاب‭ ‬أهداف‭ ‬خاصة‭ ‬وأجندات‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ . ‬وفي‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬اليها‭ ‬كل‭ ‬انسان،‭ ‬ان‭ ‬الانتصار‭ ‬هو‭ ‬قهر‭ ‬الارهاب‭ ‬وليس‭ ‬قهر‭ ‬الموصل‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف‭ ‬وتفكك‭ ‬الارادة‭ ‬ومن‭ ‬الخطأ‭ ‬التاريخي‭ ‬لمركز‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬الاستهداف‭ ‬ودائرة‭ ‬القتل‭ ‬السياسي‭ ‬والأثني‭ ‬والجغرافي‭ .‬

مَن‭ ‬يحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ويريد‭ ‬نيل‭ ‬استحقاق‭ ‬تمثيل‭ ‬العراقيين‭ ‬واقامة‭ ‬افضل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العرب‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬أمامه‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬اشاعة‭ ‬الإطمئنان‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أهل‭ ‬نينوى،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬الاهالي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬لهم‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬تحت‭ ‬احتلال‭ ‬داعش،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬المعركة‭ ‬بشكل‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬لنينوى‭ ‬لتبقى‭ ‬الجزء‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وليس‭ ‬الجزء‭ ‬الرخو‭ ‬وسهل‭ ‬الاختراق‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬داخلية‭ ‬أو‭ ‬خارجية‭ .‬

الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مدعوة‭ ‬لاعلان‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬العرااقية‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬مثل‭ ‬الموقف‭ ‬المعلن‭ ‬ضد‭ ‬دعوات‭ ‬دخول‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ .‬

العراقي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬السريع‭ ‬الى‭ ‬قناعة‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬موقف‭ ‬وطني‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬أمراً‭ ‬مصلحياً‭ ‬وسياسياً‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالتحالفات‭ ‬الاقليمية‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ .‬

إذا‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بين‭ ‬خيار‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬أجنبي‭ ‬مطارد‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬داخل‭ ‬محافظته،‭ ‬وخيار‭ ‬تدخل‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬لبسط‭ ‬الامن‭ ‬ومنع‭ ‬تمدد‭ ‬مليشيا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬نينوى‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬المنطق‭ ‬سيجعل‭ ‬المواطنين‭ ‬يفكرون‭ ‬بالحماية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬رسمي‭ ‬،‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عراقياً‭ ‬رسمياً‭ ‬،لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬خياراً‭ ‬قائماً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحالف‭ ‬مليشيات‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬التاريخية‭ ‬العصيبة‭ .‬

خيارات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬مشتقة‭ ‬من‭ ‬معطيات‭ ‬الاطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعضهم‭ ‬يتحدث‭ ‬بنفس‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬قبل‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭ ‬للموصل‭ .‬

اذا‭ ‬كسبت‭ ‬بغداد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وخسرت‭ ‬أهاليها‭ ‬فإن‭ ‬العراق‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬منخفض‭ ‬من‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬رياح‭ ‬شديدة‭ ‬ستضرب‭ ‬المجتمع‭ .. ‬المنهك‭ ‬أصلاً‭ .‬

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لندن