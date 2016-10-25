مليشيا:تحركنا رسمياً لاستعادة تلعفر وقطع طريق سوريا على داعش
أمريكا تميل للوجهة الفرنسية:هجوما الموصل والرقة يتداخلان ضد داعش … قوات خاصة عراقية توقف تقدمها شرق الموصل في انتظار التلاقي مع المحاور الأخرى
باريس – الزمان
بغداد – كريم عبد زاير
قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتداخل عمليتا الموصل العراقية والرقة السورية ضد تنظيم داعش في مؤشر على أن المساعي لبدء عزل الرقة التي يتخذها معقلا رئيسيا له ربما تلوح في الأفق. وهو المطلب الذي تميل اليه فرنسا لمنع تدفق داعش من الموصل الى سوريا . اعلن وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الثلاثاء بدء الاستعدادات لعزل مدينة الرقة، «عاصمة» تنظيم داعش في سوريا، وذلك تزامنا مع الهجوم المستمر على مدينة الموصل العراقية. وقال كارتر «لقد بدأنا الاستعدادات لعزل الرقة»، معددا الانتصارات ضد الجهاديين التي تحققت في منطقة الرقة عبر استعادة «قوات سوريا الديموقراطية» التي تدعمها واشنطن لمنبج في اب/اغسطس 2016. واضاف «اي قوة عسكرية ستستعيد الرقة؟ المبدأ الاستراتيجي للتحالف يقول ان (هذه المهمة) يجب ان تتولاها قوات محلية فاعلة علينا تحديد هويتها» والسماح لها بالتدخل.
وتابع كارتر «هذا الامر لا يمكن ان يقوم به سوى اناس يعيشون هنا. لاننا نسعى الى هزيمة دائمة لتنظيم داعش، ولا يمكن تحقيق هزيمة دائمة عبر قوات خارجية».واشار نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان الى «تلازم» بين العمليات المقررة في العراق وسوريا ولكن من دون ان يحدد جدولا زمنيا واضحا. وتراس الوزيران في باريس اجتماعا ضم ثلاثة عشر وزير دفاع يمثلون ابرز دول التحالف لعرض سير الهجوم على الموصل في العراق ونتائجه والمراحل التي ستليه.وقال لودريان «بالنسبة الى الموصل فان الامور حتى الان تسير في شكل مطابق لما خططنا له»، مكررا ان المعركة ستكون «صعبة».وفي ما يتصل بسوريا، كرر انه «كما الموصل، تشكل الرقة هدفا استراتيجيا وتظل بالتاكيد محور اهتمامنا». وقال قائد الجهاز الفريق عبد الغني الاسدي «تقدمت قواتنا من محورنا خمسة الى ستة كليومترات باتجاه الموصل».واضاف متحدثا من بلدة برطلة المسيحية التي تمت استعادة السيطرة عليها «نحن ننسق الان مع قواتنا في باقي المحاور من اجل شن هجوم منسق». وتواصل قوات البشمركة الكردية من جهتها تقدمها من المحور الشمالي، في حين لا تزال قوات الشرطة الاتحادية التي تتقدم من الجنوب بعيدة نسبيا عن ضواحي الموصل.
واعلن متحدث باسم «عصائب اهل الحق»، أبرز فصائل الحشد الشعبي، لوكالة فرانس برس ان قوات الحشد «كلفت رسميا» باستعادة السيطرة على بلدة تلعفر ومنع عناصر تنظيم داعش من الفرار من الموصل غربا باتجاه سوريا. وقال المتحدث الشيخ جواد الطليباوي «مهمة الحشد الشعبي تكمن بمنع هروب الدواعش باتجاه سوريا وعزل الموصل بشكل كامل عن سوريا». واضاف «نتوقع ان تكون المعركة صعبة وشرسة لانها تحاول قطع الجهة الغربية ومنع هروب الدواعش وتمزيق اشتاتهم».
ودخلت حملة القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل من داعش بدعم الولايات المتحدة يومها التاسع. وتشق القوات العراقية طريقها إلى مشارف المدينة فيما قد تصبح أكبر عملية عسكرية في العراق منذ أكثر من عقد .
فيما أوقفت وحدة من القوات الخاصة بالجيش العراقي تقدمها المستمر منذ أسبوعين باتجاه الموصل مع اقترابها من المشارف الشرقية للمدينة منتظرة اقتراب قوات أخرى مدعومة من الولايات الأمريكية لتطويق أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق.وفي محاولة لتخفيف الضغوط على مقاتليه الذين يسيطرون على المدينة شن مقاتلو التنظيم المتشدد هجمات مضادة في مختلف أرجاء البلاد وقاتلوا القوات العراقية في بلدة الرطبة على مسافة 450 كيلومترا إلى الجنوب الغربي .
وفي اليوم التاسع من هجوم الموصل مازالت القوات الحكومية وقوات البشمركة الكردية المتحالفة معها تقاتل محاولة شق طريقها على مشارف المدينة في المراحل المبكرة من هجوم قد يصبح أكبر عملية عسكرية في العراق منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت أولى القوات التي اقتربت من الموصل ووصلت إلى مسافة كيلومترين من ثاني أكبر مدن العراق هي قوات جهاز مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة.
وتقدمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من جهة الشرق وأخرجت تنظيم داعش من منطقة مسيحية أخليت من سكانها منذ أن اجتاحها التنظيم المتشدد في عام 2014.
ومن المتوقع أن تكون الاشتباكات القادمة أكثر صعوبة ودموية نظرا لوجود مدنيين. ومازال بالمدينة نحو 1.5 مليون من سكانها وتقول الأمم المتحدة إن أسوأ التوقعات تشير إلى احتمال نزوح مليون منهم.
وقالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن القتال أجبر نحو تسعة آلاف على الفرار من منازلهم حتى الآن. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن مقاتلي تنظيم داعش تردد أنهم قتلوا عشرات حول الموصل في الأسبوع الماضي.
وقال كولفيل إن قوات الأمن عثرت على جثث 70 مدنيا في منازل في قرية تلول ناصر جنوبي الموصل يوم الخميس الماضي. وأضاف أنه تردد كذلك أن التنظيم قتل 50 من أفراد الشرطة السابقين خارج الموصل يوم الأحد.
وقد تكون حملة الموصل التي تهدف إلى سحق الشطر العراقي من دولة الخلافة المزعومة التي أعلنها التنظيم في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا أكبر معركة حتى الآن في 13 عاما من الاضطرابات التي بدأت بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003.
وقال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب إن التقدم سيتوقف للسماح لوحدات أخرى من الجيش بتحقيق تقدم مماثل وتدعيم الجبهة قبل دخول المدينة.
ويبلغ قوام القوات العراقية التي تهاجم الموصل 30 ألف فرد تساندها قوات خاصة أمريكية تحت غطاء جوي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ويقدر الجيش العراقي أن عدد المتشددين الذين يتحصنون بالمدينة يتراوح بين خمسة وستة آلاف فرد.
وأفادت بيانات الجيش أنه تم حتى الآن استعادة 90 قرية وبلدة حول الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية منذ بدء الهجوم. وتتراوح المسافة من الخطوط الأمامية إلى منطقة الموصل بين كيلومترين فقط من جهة الشرق و30 كيلومترا من جهة الجنوب.
وفي قرية خزنة إحدى القرى التي استعادتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب يوم الاثنين قال مراسل رويترز إن بعض المعارك انتقلت فيما يبدو من بيت إلى بيت وتصاعدت أعمدة الدخان من مبان وتناثرت محتوياتها. وشوهد حطام سيارة همفي وآثار انفجار سيارة ملغومة على ممر في الصحراء.
ورغم أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قوات حكومية إلا أن العديد من سياراتها الهمفي ترفع رايات شيعية. ومثل هذا المشهد يمكن أن يغضب السنة الذين يمثلون غالبية سكان محافظة نينوى وعاصمتها الموصل
وتدور معركة أخرى في محافظة الأنبار الغربية حيث يقاتل متشددو تنظيم داعش لليوم الثالث لصد هجوم للجيش ومقاتلين من عشائر سنية يسعون لإخراجهم من بلدة الرطبة الحدودية.
وتقع الرطبة على الطريق السريع الرئيسي الواصل من بغداد بالقرب من الحدود مع الأردن وسوريا.
ووسع المتشددون المساحة التي يسيطرون عليها في البلدة من الثلث إلى النصف ليل الاثنين مما أجبر الحكومة على إرسال تعزيزات.
وكانت محافظة الأنبار بؤرة صراع السنة ضد الحكومة التي يقودها الاسلاميون الشيعة والقوات الأمريكية التي أطاحت بحكم صدام حسين العلماني عام 2003.
قال عاملون في مجال المساعدات الإنسانية وسكان اليوم إن مئات من الأسر العربية السنية النازحة التي كانت تتخذ مأوى لها في محافظة كركوك التي يسيطر عليها الأكراد هربا من الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية بدأت في الخروج بعد أن طلبت منها السلطات يوم الأحد المغادرة أو مواجهة الطرد.