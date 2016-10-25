مليشيا:تحركنا رسمياً لاستعادة تلعفر وقطع طريق سوريا على داعش

– October 25, 2016

أمريكا‭ ‬تميل‭ ‬للوجهة‭ ‬الفرنسية‭:‬هجوما‭ ‬الموصل‭ ‬والرقة‭ ‬يتداخلان‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ … ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬عراقية‭ ‬توقف‭ ‬تقدمها‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬التلاقي‭ ‬مع‭ ‬المحاور‭ ‬الأخرى

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير

قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬آشتون‭ ‬كارتر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتداخل‭ ‬عمليتا‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬والرقة‭ ‬السورية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المساعي‭ ‬لبدء‭ ‬عزل‭ ‬الرقة‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬معقلا‭ ‬رئيسيا‭ ‬له‭ ‬ربما‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬وهو‭ ‬المطلب‭ ‬الذي‭ ‬تميل‭ ‬اليه‭ ‬فرنسا‭ ‬لمنع‭ ‬تدفق‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ . ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بدء‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لعزل‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الهجوم‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لعزل‭ ‬الرقة‮»‬،‭ ‬معددا‭ ‬الانتصارات‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرقة‭ ‬عبر‭ ‬استعادة‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭ ‬لمنبج‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اي‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬ستستعيد‭ ‬الرقة؟‭ ‬المبدأ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للتحالف‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ (‬هذه‭ ‬المهمة‭) ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتولاها‭ ‬قوات‭ ‬محلية‭ ‬فاعلة‭ ‬علينا‭ ‬تحديد‭ ‬هويتها‮»‬‭ ‬والسماح‭ ‬لها‭ ‬بالتدخل‭.‬

وتابع‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬اناس‭ ‬يعيشون‭ ‬هنا‭. ‬لاننا‭ ‬نسعى‭ ‬الى‭ ‬هزيمة‭ ‬دائمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬هزيمة‭ ‬دائمة‭ ‬عبر‭ ‬قوات‭ ‬خارجية‮»‬‭.‬واشار‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تلازم‮»‬‭ ‬بين‭ ‬العمليات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬واضحا‭. ‬وتراس‭ ‬الوزيران‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬اجتماعا‭ ‬ضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬يمثلون‭ ‬ابرز‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬لعرض‭ ‬سير‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ونتائجه‭ ‬والمراحل‭ ‬التي‭ ‬ستليه‭.‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬فان‭ ‬الامور‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مطابق‭ ‬لما‭ ‬خططنا‭ ‬له‮»‬،‭ ‬مكررا‭ ‬ان‭ ‬المعركة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬صعبة‮»‬‭.‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بسوريا،‭ ‬كرر‭ ‬انه‭ ‬‮«‬كما‭ ‬الموصل،‭ ‬تشكل‭ ‬الرقة‭ ‬هدفا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬وتظل‭ ‬بالتاكيد‭ ‬محور‭ ‬اهتمامنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الاسدي‭ ‬‮«‬تقدمت‭ ‬قواتنا‭ ‬من‭ ‬محورنا‭ ‬خمسة‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬كليومترات‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬برطلة‭ ‬المسيحية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ننسق‭ ‬الان‭ ‬مع‭ ‬قواتنا‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬منسق‮»‬‭. ‬وتواصل‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الشمالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬بعيدة‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬ضواحي‭ ‬الموصل‭.‬

واعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬عصائب‭ ‬اهل‭ ‬الحق‮»‬،‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬‮«‬كلفت‭ ‬رسميا‮»‬‭ ‬باستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تلعفر‭ ‬ومنع‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬غربا‭ ‬باتجاه‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬جواد‭ ‬الطليباوي‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تكمن‭ ‬بمنع‭ ‬هروب‭ ‬الدواعش‭ ‬باتجاه‭ ‬سوريا‭ ‬وعزل‭ ‬الموصل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المعركة‭ ‬صعبة‭ ‬وشرسة‭ ‬لانها‭ ‬تحاول‭ ‬قطع‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬ومنع‭ ‬هروب‭ ‬الدواعش‭ ‬وتمزيق‭ ‬اشتاتهم‮»‬‭.‬

ودخلت‭ ‬حملة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬بدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يومها‭ ‬التاسع‭. ‬وتشق‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬فيما‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ . ‬

فيما‭ ‬أوقفت‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تقدمها‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‭ ‬مع‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬المشارف‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة‭ ‬منتظرة‭ ‬اقتراب‭ ‬قوات‭ ‬أخرى‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتطويق‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مقاتليه‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬شن‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد‭ ‬وقاتلوا‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الرطبة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬450‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ .‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‭ ‬مازالت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬تقاتل‭ ‬محاولة‭ ‬شق‭ ‬طريقها‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وكانت‭ ‬أولى‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬مسافة‭ ‬كيلومترين‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التي‭ ‬دربتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتقدمت‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬وأخرجت‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬مسيحية‭ ‬أخليت‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬اجتاحها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاشتباكات‭ ‬القادمة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬ودموية‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬مدنيين‭. ‬ومازال‭ ‬بالمدينة‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬أسوأ‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬نزوح‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭.‬

وقالت‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬أجبر‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وقال‭ ‬روبرت‭ ‬كولفيل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬تردد‭ ‬أنهم‭ ‬قتلوا‭ ‬عشرات‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬كولفيل‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬70‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تلول‭ ‬ناصر‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تردد‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬قتل‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬السابقين‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬حملة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سحق‭ ‬الشطر‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬المزعومة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرته‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬أكبر‭ ‬معركة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بالغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬سيتوقف‭ ‬للسماح‭ ‬لوحدات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬بتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬مماثل‭ ‬وتدعيم‭ ‬الجبهة‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬المدينة‭.‬

ويبلغ‭ ‬قوام‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬الموصل‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬تساندها‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬أمريكية‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭. ‬ويقدر‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬يتحصنون‭ ‬بالمدينة‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وستة‭ ‬آلاف‭ ‬فرد‭.‬

وأفادت‭ ‬بيانات‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬استعادة‭ ‬90‭ ‬قرية‭ ‬وبلدة‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭. ‬وتتراوح‭ ‬المسافة‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬بين‭ ‬كيلومترين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬و30‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجنوب‭.‬

وفي‭ ‬قرية‭ ‬خزنة‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬رويترز‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المعارك‭ ‬انتقلت‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬وتصاعدت‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬وتناثرت‭ ‬محتوياتها‭. ‬وشوهد‭ ‬حطام‭ ‬سيارة‭ ‬همفي‭ ‬وآثار‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬على‭ ‬ممر‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬قوات‭ ‬حكومية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سياراتها‭ ‬الهمفي‭ ‬ترفع‭ ‬رايات‭ ‬شيعية‭. ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغضب‭ ‬السنة‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬غالبية‭ ‬سكان‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وعاصمتها‭ ‬الموصل

وتدور‭ ‬معركة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬الغربية‭ ‬حيث‭ ‬يقاتل‭ ‬متشددو‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬لصد‭ ‬هجوم‭ ‬للجيش‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬عشائر‭ ‬سنية‭ ‬يسعون‭ ‬لإخراجهم‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الرطبة‭ ‬الحدودية‭.‬

وتقع‭ ‬الرطبة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬الرئيسي‭ ‬الواصل‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬وسوريا‭.‬

ووسع‭ ‬المتشددون‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬من‭ ‬الثلث‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬تعزيزات‭.‬

وكانت‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬بؤرة‭ ‬صراع‭ ‬السنة‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الاسلاميون‭ ‬الشيعة‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بحكم‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬العلماني‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

قال‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وسكان‭ ‬اليوم‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬العربية‭ ‬السنية‭ ‬النازحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتخذ‭ ‬مأوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬السلطات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المغادرة‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬الطرد‭.‬