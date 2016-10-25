الأمم المتحدة:داعش يرتكب مجازر جنوبي الموصل

– October 25, 2016

جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬روبرت‭ ‬كولفيل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬نفذها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أولية‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬تلقى‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬وإعدام‭ ‬سريع‭ ‬لأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وكذلك‭ ‬رجال‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭.‬‮»‬

وأردف‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يستخدم‭ ‬المدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭. ‬وقال‭ ‬كولفيل‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬عثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬70‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تلول‭ ‬ناصر‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بالجثث‭ ‬إصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬قُتل‭ ‬15‭ ‬مدنيا‭ ‬وأُلقيت‭ ‬جثثهم‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لبث‭ ‬الرعب‭ ‬ورُبط‭ ‬ستة‭ ‬رجال‭ ‬أقارب‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬لزعيم‭ ‬عشائري‭ ‬يقاتل‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعربة‭ ‬وتم‭ ‬جرهم‭ ‬حول‭ ‬القرية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬التنظيم‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بقتل‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬السابقين‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭.‬