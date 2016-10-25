61 قتيلاً في هجوم انتحاري على كلية للشرطة في باكستان
اسلام اباد-(أ ف ب) – قتل 61 شخصا في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين مدججين بالسلاح اقتحموا الليلة الماضية أكاديمية للشرطة بالقرب من مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان. وهذا الاعتداء هو الاكثر دموية في باكستان هذه السنة بعد اعتداءي لاهور في 25 آذار/مارس (75 قتيلا) وكويتا في الثامن من آب/اغسطس (73 قتيلا). ومعظم الضحايا من المجندين الشبان في الاكاديمية الذين فاجأهم الهجوم ليلا في ثكنتهم. كما اصيب 118 شخصا بجروح بعضهم عندما حاول الفرار قفزا من النوافذ. وقال الجيش ان المهاجمين دخلوا قبل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء كلية الشرطة الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا الى الشرق من كويتا، عاصمة ولاية بلوشستان المضطربة. وكانت المنشأة الكبيرة تضم مئات المجندين في الشرطة فر عدد كبير منهم مذعورين خلال الهجوم. وقال المجند أرسلان الذي جرح ويعالج في المستشفى لفرانس برس «كانت الساعة قرابة 22,30 (17,30 ت غ)، وكنا جالسين نلعب الورق. فجأة سمعنا اطلاق نار واختبأنا تحت الاسرة .
كان اطلاق النار كثيفا ولم نعرف ماذا نفعل».
وقال حكمت الله وهو مجند آخر مصاب «كانوا يدخلون الغرفة ويطلقون النار ثم ينتقلون الى الغرفة الموازية .
كما يطرقون ابواب الغرف المغلقة ويقولون للشبان المجندين انهم من الجيش، وحين يفتحون لهم الباب يطلقون النار عليهم». واوضح الجنرال شير افغن، قائد كتيبة الحدود، القوات الخاصة المكلفة الهجمات المضادة، ان قوات الامن هرعت بسرعة الى المكان حال تلقيها الانذار وان «الهجوم انتهى بعد حوالى ثلاث ساعات من وصولنا». وتبنى كل من حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الاسلامية الهجوم.