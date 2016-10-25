61 قتيلاً في هجوم انتحاري على كلية للشرطة في باكستان

– October 25, 2016

اسلام‭ ‬اباد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتل‭ ‬61‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتحاريين‭ ‬مدججين‭ ‬بالسلاح‭ ‬اقتحموا‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أكاديمية‭ ‬للشرطة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كويتا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬باكستان‭. ‬وهذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬هو‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بعد‭ ‬اعتداءي‭ ‬لاهور‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ (‬75‭ ‬قتيلا‭) ‬وكويتا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ (‬73‭ ‬قتيلا‭). ‬ومعظم‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬المجندين‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬الاكاديمية‭ ‬الذين‭ ‬فاجأهم‭ ‬الهجوم‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬ثكنتهم‭. ‬كما‭ ‬اصيب‭ ‬118‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬بعضهم‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬الفرار‭ ‬قفزا‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬ان‭ ‬المهاجمين‭ ‬دخلوا‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كلية‭ ‬الشرطة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومترا‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬كويتا،‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬بلوشستان‭ ‬المضطربة‭. ‬وكانت‭ ‬المنشأة‭ ‬الكبيرة‭ ‬تضم‭ ‬مئات‭ ‬المجندين‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬فر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬مذعورين‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬المجند‭ ‬أرسلان‭ ‬الذي‭ ‬جرح‭ ‬ويعالج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الساعة‭ ‬قرابة‭ ‬22‭,‬30‭ (‬17‭,‬30‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬وكنا‭ ‬جالسين‭ ‬نلعب‭ ‬الورق‭. ‬فجأة‭ ‬سمعنا‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬واختبأنا‭ ‬تحت‭ ‬الاسرة‭ . ‬

كان‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬كثيفا‭ ‬ولم‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬حكمت‭ ‬الله‭ ‬وهو‭ ‬مجند‭ ‬آخر‭ ‬مصاب‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يدخلون‭ ‬الغرفة‭ ‬ويطلقون‭ ‬النار‭ ‬ثم‭ ‬ينتقلون‭ ‬الى‭ ‬الغرفة‭ ‬الموازية‭ . ‬

كما‭ ‬يطرقون‭ ‬ابواب‭ ‬الغرف‭ ‬المغلقة‭ ‬ويقولون‭ ‬للشبان‭ ‬المجندين‭ ‬انهم‭ ‬من‭ ‬الجيش،‭ ‬وحين‭ ‬يفتحون‭ ‬لهم‭ ‬الباب‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬عليهم‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬الجنرال‭ ‬شير‭ ‬افغن،‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬الحدود،‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬المكلفة‭ ‬الهجمات‭ ‬المضادة،‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬هرعت‭ ‬بسرعة‭ ‬الى‭ ‬المكان‭ ‬حال‭ ‬تلقيها‭ ‬الانذار‭ ‬وان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬انتهى‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصولنا‮»‬‭. ‬وتبنى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الباكستانية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الهجوم‭.‬