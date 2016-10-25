تحقيق في الأزهر يصل الى الرئاسة

– October 25, 2016

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تصاعدت‭ ‬ازمة‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬كريمة‭ ‬استاذ‭ ‬الفقة‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ومشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬المشيخة‭ ‬احالة‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬كريمة‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬ادلائه‭ ‬بتصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬تنتقد‭ ‬بطأ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬كريمة‭ ‬ان‭ ‬الدعوة‭ ‬بالامر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬واجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مسلم‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬العمل‭ ‬بمبداء‭ ‬تكميم‭ ‬الافواه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعلماء‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬كرامة‭ ‬العلماء‭ ‬والدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وداعى‭ ‬كريمة‭ ‬السيسي‭ ‬بالتدخل‭ ‬لاصلاح‭ ‬الاوضاع‭ ‬الخاطئة‭ ‬بالازهر‭ ‬كما‭ ‬هدد‭ ‬بطلب‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسي‭ ‬للخارج‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬التى‭ ‬يعيشها‭ ‬الازهر‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انفجر‭ ‬خلاف‭ ‬اخر‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ومفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬عقب‭ ‬مؤتمر‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬حول‭ ‬اعداد‭ ‬ائمة‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الاقليات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتى‭ ‬وجه‭ ‬فيها‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬انتقاد‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬المؤتمر‭ ‬وكشفت‭ ‬مطلعة‭ ‬بالازهر‭ ‬ان‭ ‬دار‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬ابلغ‭ ‬د‭/ ‬شوقي‭ ‬علام‭ ‬استياءة‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬المصرية‭ ‬كمرجعية‭ ‬دينية‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬احق‭ ‬بتلك‭ ‬المسئولية‭ ‬وطالب‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬جولاته‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يفتتح‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬مركز‭ ‬رصد‭ ‬الفتاوي‭ ‬الالكترونية‭ ‬بالمشيخة‭ ‬بعد‭ ‬تدعيمه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للعمل‭ ‬به‭ ‬واعتبرت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬انشاء‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬جاء‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬فى‭ ‬انشاء‭ ‬مرصد‭ ‬بها‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬فتاوي‭ ‬داعش‭ .‬