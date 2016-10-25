تحقيق في الأزهر يصل الى الرئاسة
القاهرة – مصطفى عمارة
تصاعدت ازمة الخلاف بين د/ احمد كريمة استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر ومشيخة الازهر بعد قرار المشيخة احالة د/ احمد كريمة الى التحقيق بعد ادلائه بتصريحات صحفية تنتقد بطأ الازهر فى تطوير الخطاب الديني وفى اول رد فعل على هذا القرار اكد د/ كريمة ان الدعوة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم وانه لا يمكن العمل بمبداء تكميم الافواه بالنسبة للعلماء وهو امر يتنافى مع كرامة العلماء والدستور والقانون وداعى كريمة السيسي بالتدخل لاصلاح الاوضاع الخاطئة بالازهر كما هدد بطلب حق اللجوء السياسي للخارج بسبب الاوضاع التى يعيشها الازهر . فى السياق ذاته انفجر خلاف اخر بين شيخ الازهر ومفتي الجمهورية عقب مؤتمر دار الافتاء الاخير الذي نظمته دار الافتاء حول اعداد ائمة المساجد فى دول الاقليات الاسلامية والتى وجه فيها شيخ الازهر انتقاد لدار الافتاء حول موضوع المؤتمر وكشفت مطلعة بالازهر ان دار د/ احمد الطيب ابلغ د/ شوقي علام استياءة من اعتماد البرلمان الاوروبي لدار الافتاء المصرية كمرجعية دينية رغم ان الازهر احق بتلك المسئولية وطالب شيخ الازهر مفتي الجمهورية بالحد من جولاته الخارجية فى تلك المرحلة واضافت المصادر انه من المقرر ان يفتتح شيخ الازهر خلال الفترة المقبلة مركز رصد الفتاوي الالكترونية بالمشيخة بعد تدعيمه بعدد من الشباب للعمل به واعتبرت المصادر ان انشاء هذا المرصد جاء للرد على نجاح دار الافتاء فى انشاء مرصد بها للرد على فتاوي داعش .