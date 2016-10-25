اعتقال خلية بنابلس تخطط لاغتيال قياديين في فتح

– October 25, 2016

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فلسطيني‭ ‬رسمي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الامن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اعتقل‭ ‬اعضاء‭ ‬خلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بتهمة‭ ‬التخطيط‭ ‬لاغتيال‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ان‭ ‬خلية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬رجال‭ ‬امن‭ ‬خططوا‭ ‬لاغتيال‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬هم‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬غسان‭ ‬الشكعة‭ ‬والنائب‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬جمال‭ ‬الطيراوي‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬المجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬أمين‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬الخلية‭ ‬‮«‬عميدا‭ ‬بالامن‭ ‬الوطني،‭ ‬وقد‭ ‬اعتقل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الرابع‭ ‬فار‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬العدالة،‭ ‬اما‭ ‬الهدف‭ ‬فكان‭ ‬خلق‭ ‬فتنة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬وقيام‭ ‬تحارب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المخيم‭ ‬والمدينة‮»‬‭. ‬وتجنب‭ ‬اكرم‭ ‬الرجوب‭ ‬محافظ‭ ‬نابلس‭ ‬اعطاء‭ ‬اجوبة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬قبل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬ورئيس‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬سنعلن‭ ‬كافة‭ ‬تفاصيله‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬الرجوب‭ ‬ان‭ ‬تداول‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الاخبارية‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬المساس‭ ‬بالنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسلم‭ ‬الامني،‭ ‬وهذا‭ ‬اخطر‭ ‬من‭ ‬الاغتيال‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الموضوع‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مسلحون‭ ‬مجهولون‭ ‬اطلقوا‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬كثيف‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬غسان‭ ‬الشكعة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نابلس‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اصابة‭ ‬احد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬المنزل‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الشكعة‭ ‬كان‭ ‬داخله،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بتحطم‭ ‬زجاج‭ ‬المنزل‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬والحاق‭ ‬اضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬به‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اعتقال‭ ‬منفذي‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الشكعة‭ ‬في‭ ‬نابلس،‭ ‬وقد‭ ‬اعترفوا‭ ‬باطلاق‭ ‬النار،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬متهمين‭ ‬اخرين‭.‬