مسؤول أمني:تونس تعتقل أمريكيين اثنين بشبهة الإرهاب

– October 25, 2016

تونس‭ – ‬الزمان‭ – ‬رويترز

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬تونسي‭ ‬لرويترز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬اعتقلت‭ ‬أمريكيين‭ ‬اثنين‭ ‬‮«‬بشبهة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عثرت‭ ‬عندهما‭ ‬على‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬تمجد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جندوبة‭ ‬شمالي‭ ‬البلاد‭.‬

وشددت‭ ‬تونس‭ -‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لهجومين‭ ‬كبيرين‭ ‬قتل‭ ‬فيهما‭ ‬عشرات‭ ‬السياح‭ ‬الغربيين‭- ‬إجراءاتها‭ ‬الأمنية‭ ‬لتعقب‭ ‬جهاديين‭ ‬وخلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬البالغة‭ ‬أعمارهما‭ ‬23‭ ‬و29‭ ‬قالا‭ ‬إنهما‭ ‬جاءا‭ ‬لتونس‭ ‬لدراسة‭ ‬الإعلام‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أحدهما‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬تزوج‭ ‬تونسية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬أرسلت‭ ‬المتهمين‭ ‬للمثول‭ ‬أمام‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬المكلف‭ ‬بقضايا‭ ‬الإرهاب‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ .‬