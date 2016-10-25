مقتل إسرائيلي في إطلاق نار على حدود مصر
غزة – الزمان
قال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا قتل جراء إطلاق نار على الحدود مع مصر الثلاثاء.وأضاف في بيان أن إطلاق النار ليس ناجما فيما يبدو عن نشاط لمتشددين وأن الجيشين الإسرائيلي والمصري يحققان في الواقعة.وقال متحدث باسم الجيش إن الرجل توفي متأثرا بجراحه أثناء نقله جوا إلى مستشفى إسرائيلي من منطقة الحدود المقفرة بصحراء النقب التي وقع فيها الحادث.وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إن القتيل موظف بشركة مقاولات متعاقدة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لصيانة السياج الحدودي.وتكافح مصر للقضاء على متشددين ينشطون في شبه جزيرة سيناء التي تجاور إسرائيل لكن الحوادث التي وقعت عند الحدود كانت قليلة في السنوات القليلة الماضية. ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام عام 1979.