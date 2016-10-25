مقتل إسرائيلي في إطلاق نار على حدود مصر

– October 25, 2016

غزة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬مدنيا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬قتل‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬الثلاثاء‭.‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليس‭ ‬ناجما‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬لمتشددين‭ ‬وأن‭ ‬الجيشين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمصري‭ ‬يحققان‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭.‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬أثناء‭ ‬نقله‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الحدود‭ ‬المقفرة‭ ‬بصحراء‭ ‬النقب‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬الحادث‭.‬وذكرت‭ ‬القناة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬القتيل‭ ‬موظف‭ ‬بشركة‭ ‬مقاولات‭ ‬متعاقدة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لصيانة‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭.‬وتكافح‭ ‬مصر‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬متشددين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬التي‭ ‬تجاور‭ ‬إسرائيل‭ ‬لكن‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬كانت‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬ووقعت‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬