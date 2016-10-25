– October 25, 2016

إتحاد الحقوقيين العرب يشرح قضايا الأمة في منابر دولية

الخوري يحذّر من الوقوع بفخ الطائفية والتطرف لأنهما يقودان إلى الإرهاب

بيروت- وجدان شبارو

يتمتع اتحاد الحقوقييين العرب بصفة استشارية بمنظمات الامم المتحدة المعنية، ويقوم عبر ممثله الدكتور الياس الخوري بنشاطات نوعية في منابر الامم المتحدة ولاسيما في اطار مجلس حقوق الانسان الذي يتمتع الاتحاد بداخله بصفة مراقب يحق له المشاركة في اعماله الى جانب 47 عضواً. ويعقد هذا المجلس ثلاث دورات خلال السنة. وفي هذا اللقاء مع الخوري تعريف بطبيعة هذه الدورات التي توصف بالعادية وابرز ما قام بعرضه الاتحاد العربي:

{ ما اهم ما يقدم في الدورات الثلاث لمجلس حقوق الانسان في جنيف؟

– الدورة الاولى، وهي الاهم في شهر اذار من كل سنة، ويحضرها في ايامها الاولى شخصيات رفيعة المستوى من رؤساء وملوك ووزراء رؤساء وزراء وتسمى هذه الفترة المخصصة لهم Sigment haig Level يتناوب خلالها هؤلاء المسؤولون للتكلم عن منجزاتهم ونجاحاتهم في مجال حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية وحرصهم على التنمية الاقتصادية والبشرية وغيرها من شعارات وهم يبالغون في معظم الاحيان وكأن بلدانهم بخير والدنيا، بل يتجاوزون فترة الكلام المخصصة لهم الى الضعف في بعض الاحيان (الوقت المخصص ربع ساعة واذكر ان الرئيس فيدل كاسترواستهلك ساعة ونصف في خطابه امام المجلس سنة 2006 والدورة العادية الثانية، في شهر حزيران.

والدورة الثالثة تجري في شهر ايلول.

بالاضافة الى هذه الدورات العادية المثبتة من قبل المجلس يعقد المجلس دورات استثنائية لبحث حالات طارئة عقدها ثلث اعضاء المجلس على الاقل، اي 16 دولة من اصل 47 عدد اعضاء المجلس وهذه الدورات انعقدت اكثر من مرة اثناء الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وكذلك 3 مرات لبحث الاوضاع في سورية ومرتين حول السودان والصومال التي على سبيل المثال اما بالنسبة لمشاركتنا في اعمال بنود المجلس نشارك ببيانات اما فردية او جماعية، شفهياً (لمدة دقيقتين ومكتوبة بحجم (1500) الف وخمسمائة كلمة لكل بيان ويقدم على الاقل قبل شهر من افتتاح الدورة. نركز بشكل خاص على البند الثالث في جدول اعمال المجلس وهو متعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الحق بالتنمية، وكذلك بالبند الرابع المتعلق بحالات حقوق الانسان في البلدان التي تتطلب اهتماماً خاصاً في وضع حقوق الانسان فيها كالحالة السورية من بين حالات اخرى. ونركز ايضاً على البند السابع المتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الوضع في القدس الشرقية والوضع في الجولان السوري المحتل (محاولات صهيونية وامريكية لالغاء هذا البند من جدول الاعمال).

{ وبالنسبة لدوركم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ايضاً؟

لقد نظمت مع منظمات صديقه تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى البيانات الذي ذكرتها في كل دورة فعاليته او كاثر على هامش اعمال المجلس وحول موضوع مجلس يمس قضايانا الجوهرية مثل القضية وحق تقرير المصير،واثارالاحتلال بكل اشكاله على حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكذلك موضوع السيادة الوطنية المكفولة في الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وضرورة احترام مقاصد ومبادئ الميثاق للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين وحل المشاكل بين الدول بحلول سليمة قائمة العدل والتعاون والحوار وحسن النية ورفض استعمال القوة او التهديد ضد سلامة وسيادة دولة اخرى. بالاضافة الى هذه المواضيع الجوهرية موضوع مكافحة الارهاب والتصدي للتقليل الاعلامي وللفكر الداعي للكراهية والعنف وايفاء الاخر تبرير الارهاب وحواضنه بالاقصاء المتعصب.

{ علمنا انكم نظمتم ندوة بشأن لجنة التحقق حول سوريا.. ما طبيعتها وابرز المشاركين من جهتكم فيها؟

بهذا الصدد نظمنا مع منظمات صديقه اخرى:

ندوتين في الدورة 28 للمجلس في اذار 2015 الاولى حول عمل لجنة التحقيق حول سورية وانجازها ضد سورية وقد شارك فيها كل استاذ ذي سمعة عالمية من معهد الاستشراق في موسكو والسفير السوري لدى الامم المتحدة في جنيف وهو الاستاذ بسام الهاشمي استاذ في الجامعة اللبنانية والمحامي الدكتور داميان فيكييت محام سويسري وفرنسي وله عدة مؤلفات في القانون الدولي والنائبة السورية الدكتورة ماريا سعادة رئيسة حركة (كلمتنا) المستقلة وفي هذه الندوة ساهم البروفيسور الامريكي رئيس منظمة المحامين الدوليين في امريكا وتكلم عن السيادة وضرورة احترامها في جميع الحالات وكذلك الدكتورة ايسر ميداني رئيسة اكثر من منظمة علمية في فرنسا ورئيسة منظمة احفاد عشتار، كما ساهمت شخصيات موثوقة في الطرح وفي النقاش التفاعلي وبحضور عدد من الصحافيين والدبلوماسيين وفي الدورة 29 في حزيران، دعونا المحامي الفرنسي الاستاذ جيل دوفيرس وهو المكلف من قبل السلطة الفلسطينية بمتابعة الدعاوي المرفوعة ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في فلسطين المحتلة، وشاركت فيها الدكتورة ايسر ميداني قادمة من باريس عن الارهاب الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ نشوء اسرائيل حتى الان ضد العرب والفلسطينين داخل وخارج الاراضي المحتلة… هذه نماذج من نشاطنا الذي لم يكلفنا اية مصاريف لان المحاضرين قد جاءوا اما على حسابهم او بدعم منظمات صديقه مقتدرة تكرمت وسددت نفقات الفندق او نفقات السفر.. سوف لا اطيل عليكم بالتكرار حيث انني نظمت فعالية او اكثر في كل دورة من دورات المجلس ومداخلات شفهية ومكتوبة في اهم البنود المتعلقة بقضايانا الوطنية والقومية والانسانية وشاركت في الندوات شخصيات عربية ودولية مرموقة، وهذا تطلب مني جهداً ووقتاً طويلاً لمعرفة قدوم هذه الشخصيات الى جنيف للطلب منها المساهمة في ندواتنا.

{ ترى.. ما الذي توخيته من كل ذلك؟

لقد توخيت خلال هذه النشاطات المذكورة وغير المذكورة ان لا نقع في فخ الطائفية او المذهبية او التطرف الفكري او التعصب الديني المؤدية كلها الى العنف وانتاج الارهاب.

وليكن اعضاء المكتب على بينة لقد ازدادت كل هذه الافخاخ في اوساط المنظمات غير الحكومية في الفترة الاخيرة مع تكاثر هذه المنظمات والاغداق على تمويلها من بعض المراكز والاطراف الفنية التي لا تريد خيراً لامتنا العربية، حتى ان بعض افراد تلك المنظمات تتشابك بالايدي في قاعات الامم المتحدة وفي شوارع جنيف مما يعكس رداءة الوضع العربي بشكل عام. وعلى هذا الصعيد سعى اتحادنا ومازال يسعى لدي تلك المنظمات والافراد التابعين لها بالتذكير بان المنظمات غير الحكومية نالت صفتها الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في التزامها بمقاصد ومبادئ الامم المتحدة وعليها ترجيح الحوار والتعاون والابتعاد عن خطابات الكراهية والتكفير وعن الفكر الالغائي. (ننجح احياناً ونفشل في احيان اخرى).

اما الصعيد الاعلامي فقد ظهرت في السنة االخيرة كثيراً على الفضائيات السورية واللبنانية وفضائيات خليجية اخرى للتكلم حول موضوع قانوني ما او لاعطاء راي في مباحثات دولية معينة. ولقد خصص التلفزيوني السوري برنامجاً معي على قناة الاخبارية السورية تحت عنوان خفايا التاريخ حلقتين كل منها (50) دقيقة، الحلقة الاولى حول نشوء واغلال عقبة الامم، والحلقة الثانية حول استبدالها بمنظمة الامم الماحدة وتوقع مصيرها. اضافة الى ذلك اجريت بعض المقابلات مع وسائل اعلام وصحف سويسرية كقناة تي جي والمجلة الالمانية، وكذلك ساهمت في ندوات جامعية وفي اجتماعات فكرية في جنيف وفي ضواحيها الفنرتسية وفي بعض المدن السويسرية الاخرى.