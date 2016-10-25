– October 25, 2016

أجراس الذاكرة

يا حارثاً في الصخر 21 – عكاب سالم الطاهر

تعرفت على الشاعر قيس لفته مبكراً. وفي اوراقي اقرأ: كان ذلك في خريف عام 1953، حين نظمت ندوة ادبية تأبينية في قرية (المؤمنين) الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة سوق الشيوخ. وكانت هذه الندوة ضمن اربعينية الراحل (السيد عناية الله ال جمال الدين) مؤسس هذه القرية الثقافية.

كنت في حينها طاباً في الابتدائية. وقد صحبت والدي الى هذا التجمع الادبي الكبير، واستطعت بصعوبة ان احصل على مكان وقوفا على حافات هذا التجمع ومن ارشيف ذاكرتي، ومن كتاب (الذاكرة الخالدة) الذي اصدرته الهيئة المنظمة للمهرجان، ادون الوقائع التالية:

من يجير الفقير؟

تقدم الى منصة الالقاء شاب، في منتصف العقد الثالث من عمره، كان نحيلاً وينقل خطواته بتأنٍ. القى قصيدة مليئة بمضامين الاحباط والتداعي. وجاء في بعض ابياتها:

يا ايها الزمن الظلوم ترحماً

فانا فقير والفقير يجار

اترى ستجمعني بأهلي ساعة

من بعد هذا الافتراق، ديار

ويجيب الشاعر قيس لفته مراد على تساؤله قائلاً:

هيمات ما ماضٍ يعود لحاضر

حتى تمل طلوعها الاقمار

وبالتأكيد استغرب الحاضرون هذا التداعي الذي عبر عنه هذا الشاعر، ولاسيما انه لازال في مستهل العمر.

لقاء في الناصرية

وعام 1960، قدمت للناصرية طاباً في ثانويتها. وفي تلك الاجواء، التقيت الشاعر اليساري قيس لفته مراد، وفي سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كنت التقي الشاعر والرسام قيس لفته مراد. وذات مرة اهداني ديوانه الذي حمل عنوان: احلام الهزيح الاخير. ومن بعض قصائده:

انا ذلك البحار

افني العمر في تيه البحار

ما نلت غير حصى شواطئها

واصداف المحار

فرجعت تهزأ بي

مجاذيفي واشرعة الصواري

وفي قصيدة اخرى يقول:

يا حراثاً في الصخر

ارض الصخر قاسية بخيلة

وعلى الوسادة وحيداً، في احدى دور البتاوين المكتظة، انتقل قيس لفته الى جوار ربه.

ونعاه الكاتب البصري اليساري جاسم المطير بعمود صحفي حمل عنوان: مات قيس الصعاليك… رحمه الله.