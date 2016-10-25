– October 25, 2016

زوبعة في فنجان – معاذ عبد الرحيم

هناك بعض النواب على كثرتهم يعيشون في واد والشعب العراقي بقواته المسلحة وابطاله الصناديد يعيشون في واد اخر بالدفاع عن حريتهم واستقلال وطنهم مقدمين الاف الشهداء والجرحى في سوح القتال ضد عصابات داعش التي احتلت مساحة واسعة من ارض العراق بينما نجد هؤلاء النواب المنتشين بخمرة اللامبالاة والسكوت عن الحرامية واللصوص الكبار يسارعون بخلق مسائل خلافية جديدة الى جانب الطائفية والمحاصصة التي ساهم اكثرهم بخلقها على مدى ثلاثة عشرعاما فلا نجدهم يتفقون على حل لبقاء القوات التركية في اراضينا واجبار حكومة اوردغان على احترام سيادة وطننا وسحب قواتها الى ماوراء الحدود راحوا وللاسف بدلا من ذلك وبغفلة من الزمن يفاجئون الشعب العراقي بقضية نائمة ايقظونها من سباتها وهي في جمبع المقاييس لا ترتقي الى مستوى قضايانا المعقدة الا وهي قضية منع الخمورالتي اقحموها قحما في قانون البلديات ليكملوا بخطوتهم العرجاء هذه اعمال اولئك الذين هوجموا من قبل منتديات اجتماعية ونواد ثقافية فخربوا واعتدوا بشتى الاساليب

على روادها وهم جالسون يتبادلون الاحاديث عن الشعر والشعراء والادب والادباء والمشاكل التي تنغص حياة المواطنين.

ومن نكد الدنيا ان تعشش الشقاوة في اروقة مجلس النواب فيختلي بعض النواب بزميل له مهددا ومتوعدا اياه عندما وجده يتجه لمعارضة فقرة منع الخمور في قانون البلديات وهو يعرف مسبقا ان دين صاحبه قد اباح له تناول النبيذ والخمر وان المكون المسيحي الذي ينتمي اليه هذا النائب هو من سكان العراق الاوائل وان المسيحيين كما نعرف عن تاريخهم ودينهم اكثر العراقيين ميلا للسلام والمحبة وليس من بينهم من خرج من كنيسته او ناديه متبخترا دفعته نشوة النبيذ ليعتدي على الاخرين او يقتل او يفجر كما يفعل الدواعش الوهابيين واني اذ اشير الى ذلك لا اشجع على شرب الخمرولكني اعترض على اثارة قضية لا تبلغ مستوى قضايا السرقات التي عمت اغلب دوائر الدولة و بعض المتهمين فيها من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

ولا بأس من مخاطبة بعض النواب من شيعة وسنة واكراد قائلين لهم الم تكفنا خلافاتنا الطائفية والعنصرية لنسارع ونحصر المكونات الصغيرة في بيوتهم فتخالفون بذلك الدستور الذي حرص على حريات المواطنين فتسممون حياتهم وتسيئون لدياناتهم بدلا من تشجيع المهاجرين منهم للعودة الى وطنهم ليسهموا ببناء العراق الجديد خاصة وان الكثيرين منهم يتمتعون باختصاصات علمية وصناعية يبقى وطنهم احوج اليهم من دول المهجر سيما في ظرفنا الر اهن .

انا لست من الشاربين ولكني استمع في مناسبات محددة الى شعر الشاربين وادبهم واستمتع بفنهم واشرب حتى الثمالة من فكر بعضهم وثقافته الوطنية والانسانية الا انني اقول ان قرار مجلس نوابنا الموقرالمخالف للدستور سينجح في انتشار المشروبات الروحية الرديئة والسامة بطرق سرية مختلفة لان الانسان كما هو معروف حريص على ما منع وسيندفع الشباب لتناول انواعا متعددة من المخدرات تصلهم من الدول المجاورة وقد اعجبني ما قاله احد النواب بان قرار منع تداول الخمور يعطي انطباعا للعالم وكأن العراقيين اغلبهم يحتسون الخمر . لقد كان من المستحسن وبدلا من اتخاذ القانون المذكورواثارة مشكلة جديدة لم تكن في الحسبان ان تقوم وزارة الداخلية بمتابعة شبكات تهريب المخدرات والحشيشة التي انتشرت بايدي الشباب والمراهقين ومنع كل من هم دون الثامنة عشر عاما من ارتياد نوادي الشرب ومعاقبة من يتناول او يشجع على اقتناء مشروبات ومخدرات مهلكة للصحة كما هو جار في الدول الاوربية ولنا امل بان يبادر الدكتور سليم الحبوري و يسهم باعادة النظر بقانون البلديات وتغيير صيغة مادة قرار المنع الذي بالاضافة الى سلبيته التي اشرنا اليها سينشر البطالة في صفوف عدد كبير من المواطنين وينهي زوبعة اثارها بعض النواب في فنجان مجلسهم .