– October 25, 2016

السيطرة على 62 بئراً نفطية وضبط متفجرات خردل في الموصل

إستعادة الرطبة بعد مقتل العشرات من تنظيم داعش

بغداد – محمد الصالحي

قتلت القوات الامنية في محافظة الانبار العشرات من عناصر تنظيم داعش بعد صدها لاعتداء فاشل على قضاء الرطبة الذي سيطرت عليه القوات بالكامل ، فيما وصلت تعزيزات كثيرة لقوات الحشد الشعبي للمحور الجنوبي في الموصل لانطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر.

وقال ضابط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية بصنوفها المختلفة بمساندة طيران الجيش تمكنت من قتل 45 داعشيا بينهم انتحاريون من جنسيات اجنبية بعملية تحرير منطقتي البو رملة والانتصار وسط القضاء).واضاف أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من قتل جميع عناصر داعش المتحصنين داخل ابنية المنطقتين حيث خاضت معارك شرسة مع التنظيم اسفرت عن تحرير المنطقتين بالكامل).وتابع أن (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقتين المحررتين فيما قامت وحدة معالجة المتفجرات بإبطال العشرات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ).وقال القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي وقائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج وعددا من القيادات الامنية التي وصلت الى قضاء الرطبة يشرفون على عملية تحرير ماتبقى من مناطق قضاء الرطبة).وقال بيان لخلية الاعلام الحربي تلقته (الزمان) امس ان (قطعات قيادة عمليات الانبار فرضت سيطرتها الكاملة على قضاء الرطبة).واضاف ان (القطعات تطارد عناصر داعش المتبقية في القضاء).وفي الموصل قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عمليات تحرير الموصل اسفرت عن تحرير 54 قرية ضمن محور القيارة الذي كان العدو يعتمد عليه كليا حيث تم كسر خطوطه الدفاعية ما ادى الى انهيار صفوفه انهيارا تاما).واضاف (كما تم تفجير 92 عجلة مفخخة وقتل 750 داعشيا).مشيرا الى (اخلاء 1500 عائلة وتحرير 62 بئرا نفطية و5 الاف دار).واشار الى (السيطرة على 36 مقذوفا من زيت الخردل لدى داعش واخلاء العشرات من المدافع تصل الى 100 مدفع بالاضافة الى تفجير الف عبوة ناسفة). وقال مصدر امس إن (امين عام منظمة بدر هادي العامري وصل على رأس الاف المقاتلين من الوية الحشد الهجومية الى المحور الجنوبي اضافة الى المحور الغربي لعمليات تحرير نينوى).واضاف ان (هذه القوات تستعد لاطلاق المحور الجنوبي لتحرير مناطق البعاج وتلعفر المتاخمة للحدود السورية). وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي في تصريح امس ان (قطعات الجهاز باشرت بتكملة بعض الاهداف باتجاه مركز الموصل وتم تطهير مناطق مهمة، فيما تمت استعادة عدد من القرى فضلا عن معسكر جميل).مشيرا الى أن (القوات اصبحت على مسافة 5 الى 6 كيلو مترات عن المحيط الخارجي للمدينة).وأضاف أن (جميع المحاور وفقت في تحقيق الاهداف المعدة والمرسومة لها من قبل قيادة العمليات المشتركة وبتوجيه من القيادة العسكرية العليا).وذكر قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس ان (القوات تنتظر وصول القطعات العسكرية التي ستمسك الأراضي التي حررتها للتوجه نحو اقتحام الموصل).واضاف ان (القوات وصلت الى مشارف منطقة بزواية).مشيرا الى ان (القوات الأمنية متقدمة نحو 12 كيلومترا عن القطعات العسكرية الأخرى، وانها تتنظر وصولها لاقتحام مدينة الموصل). وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (قوات الجيش بمختلف المحاور تواصل تحرير المناطق ضمن عمليات قادمون يا نينوى حيث تمكن جنود فرقة المشاة 16 ضمن تشكيلات المحور الشمالي وبإسناد حرس نينوى من تحرير مخازن وقود جنوب فلفيل التابعة لشركة نفط الشمال ومنطقة التبادل ومعمل غاز تلكيف فضلاً عن تطويق مركز القضاء بالكامل).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية من الجهد الهندسي انهت تطهير بلدة كرمليس المحررة من داعش شرق الموصل و وتأمين الطرق المؤدية اليها).وذكر مصدر امس ان (الجهد الهندسي رفع 600 عبوة ناسفة عن طريق بغداد – ناحية حمام العليل مرورا بالقيارة).وقال مسؤول قوات حماية سهل نينوى المسيحية صفاء الياس ججو في تصريح امس ان (قوات البيشمركة دخلت إلى قرية باطنايا المسيحية التابعة لناحية القوش بعد محاصرتها لعدة أيام).مبينا أن (قوات حماية سهل نينوى كانت إلى جنب البيشمركة في دخول القرية). وأضاف ججو ان (الفرق الهندسية تعمل حالياً على رفع العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم). مؤكدا أن (عناصر القوات الامنية توجهت إلى كنيسة ديري في القرية لاعادة رفع الصلبان كتعبير عن عودتها الى حضن الوطن).وقال مصدر امس ان (عناصر تنظيم داعش أقدموا على تفخيخ الجسور الرئيسة الرابطة بين الساحلين الأيسر والأيمن بالإضافة الى الطرق الرئيسة مع اقتراب موعد تحرير مركز مدينة الموصل).مبينا أن (التنظيم بات يعلم أن القوات الأمنية اقتربت من مركز المدينة).وأضاف أن (التنظيم سحب غالبية مسلحيه الى الساحل الأيمن الذي يتحصن فيه لمعركته النهائية). موضحا أنه (وضع ثلاثة خطوط صد وفخخ عددا من السيارات التي سرقها من الأهالي بالإضافة الى الاعتماد على ما يسمى أشبال الخلافة في تفجيرات انتحارية).