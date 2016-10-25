– October 25, 2016

النقل يوقّع إتفاقية تعاون مع

مصر والأردن

بغداد- شيماء عادل

عقد وزير النقل كاظم فنجان اتفاقية مشتركة مع مصر والاردن لتطوير واقع النقل الجوي والبحري والبري.وقال مدير اعلام شركة الخطوط الجوية العراقية صلاح تايه لـ (الزمان) امس ان (فنجان يشارك في مؤتمر وزراء النقل العربي المنعقد في القاهرة والذي سيختتم اعماله يوم غد الخميس).

مبينا ان (فنجان سيعرض خلال المؤتمر كيفية تطوير النقل في العراق بمجالاته كافة الجوية والبحرية والبرية اضافة الى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء النقل العربي).

مشيرا الى ان (هذه اللقاءات ادت الى توقيع فنجان اتفاقية مشتركة مع كل من الاردن ومصر لتطوير النقل في العراق).