– October 25, 2016

إنجاز أعمال صيانة ورفع تجاوزات في المحافظات

الناصري : التعاقد مع شركة لإنجاز محطة كهرباء غازية بطاقة 750 ميكا واطاً

الناصرية ـ باسم الركابي

كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري عن قرب التعاقد مع شركه جي أي لإنجاز محطة كهرباء الناصرية الغازية بطاقة 750 ميكا واطا وادخالها للإنتاج خلال عام.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم الاتفاق الاولي بين وزارة الكهرباء وشركة جي أي وهي شركه ذات سمعه جيدة على إنجاز محطة كهرباء الناصرية الغازية وسيتم توقيع الاتفاق بداية الشهر المقبل).مبينا ان (الاتفاق يتضمن زيادة سعة المحطة من 500 ميكا واط الى 750 ميكا واط).وأشار الناصري بحسب البيان الى ان (المحطة ستدخل في الانتاج الوطني بشكل تدريجي عن طريق ادخال الوحدات المنجزة بشكل مباشر على ان تدخل المحطة للعمل بعد سنة من بدء المشروع).مؤكدا ان (الشركة الهندية التي كانت الوزارة متعاقدة معها تلكأت مما اثر على الإنتاج في المحافظه حيث كان يفترض ان تنجزها خلال 18 شهرا والان بجهود الوزير ومتابعة رئاسة الوزراء تم الاتفاق مع شركة جي أي).وكان الناصري قد طالب مجلس الوزراء بسحب العمل من الشركة المتلكئة بتنفيذ المحطة.ولفت الى ان (الوزارة سبق ان أحالت المحطة على شركات غير مؤهلة مما تسبب بتلكؤ انجازها ضمن السقف الزمني المحدد).وكانت الوزارة قد أعلنت في 14 تشرين الأول 2013 عن توقيعها عقداً مع شركة هندية لبناء ونصب المحطة بطاقة 500 ميكاواط بكلفة 246 مليون دولار.

وانجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديريات توزيع الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء اعمال صيانة تراكيب انارة الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة البصرة.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب انجزت اعمال صيانة تراكيب انارة الشوارع الرئيسية والفرعية في المحافظة).واضاف البيان ان (ملاكات مديرية ميسان تواصل حملاتها لجباية اجور الكهرباء ورفع التجاوزات وقطع التيار عن المشتركين بعدم تسديدهم قوائم اجور الاشتراك كما تمكنت الملاكات في مركزي الخدمات والصيانة من قطع التيار عن 97 ممتنعا عن التسديد ضمن حيث تم قطع التيار عن 45 منزلا و48 محلا تجاريا و4 مرافق صناعية). واوضح البيان ان (ملاكات المثنى تواصل حملاتها لرفع اللوحات الاعلانية من على اعمدة الانارة حيث تم رفع 50 لوحة اعلانية ضوئية ومصادرتها وتبليغ المعنيين بعدم الاعادة ويتحمل المتجاوز التبعات القانونية كافة).وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية لقسم صيانة المحطات في مديرية شبكة نقل كهرباء كربلاء التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة في منطقة الفرات الأوسط انجزت تنصيب مجموعة مكثفات في محطة شمال المحافظة حيث تم العمل على تنصيب المكثفات ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجاري ولتحسين معامل القدرة لمنظومة الطاقة الكهربائية وللحد من الأعطال الفنية التي تحدث داخل المحطات). من جانب اخر عقد مدير إنتاج الطاقة الكهربائية في البصره تحسين زكي السعد اجتماعاً مع مديري الأقسام لمناقشة القضايا الفنية والإدارية والمالية وعن واقع المحطات واهم الإعمال التي تقوم بها الملاكات الهندسيه والفنية في المحطات منها صيانة محطة خور الزبير الغازية والإعمال التي تقوم بها الملاكات ونسبة الانجاز. وشدد السعد على (المتابعة المستمرة لتأهيل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الهارثه الحرارية والوقوف على اهم المعوقات والمشاكل وسبل حلها بالسرعة الممكنة لضمان استمرار عملية التأهيل).مؤكدا (الحفاظ على عمل محطاتنا وإنتاجها الحالي والاستقرار الحاصل في ساعات التجهيز).