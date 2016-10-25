– October 25, 2016

شُكراً على غشاء البكارة الصناعي – آلاء الجاف

هناك الكثير من الامور التي يَتعثر بها بَصرنا فنلتفت إليها وَيتضح أن إطالة النظر لها مُحرمة ، خوف ؟ ربما ، خشية؟ نعم!

لكن ، لابد لأحد أن يحمل مطرقة ويَبدأ بِهدم حواجز الصَمت والخشية التي ترشحُ بؤساً من قَوانين سُنت منذ مئات السنين بواسطة أيادي جاهِلة وعَثة !

يبدو أن عروش الرجُل الشرقي “المحدود الفِكر” ومقدساته هدمتها مَصانع الصين الشعبية ، منذ ظُهور “غشاء البكارة الصيني ” في الاسواق والرجل المحدود الفكر يُحاول أيجاد هوية جديدة لافكاره ومقدساته الموروثة ، لطالما طوقتني التساؤلات حول هذا الموضوع ، لماذا نُوضع دائما بين مطرقة التقاليد والاعراف الرجعية وسندان الرجال النرجسيين فلاسفة الهرمون الذكري!

العالم العربي ينتفض ويصرخ في وجه هذا الغشاء المُزيف مدعين انه سيكون أحد بوادر الرذيلة وأنه خداع ماكر و واضح للزوج ، ولكن!

ماذا لو كان للرجل غشاء صينياً ايضاً؟ هل ستنتفض النساء مُعلنات الحداد على الشرف الذكوري والاديان والعبادات والفرائض؟

ماذا لو كان للمرأة الحق برجل لم يضاجع فرجاً ولم يمسس نهداً ولم يُقبل ثغراً؟

منذ الازَل أرتبط شيوع الفساد والفجور مع جَسد المرأة وأرتبطت القوة والحرية المطلقة مع بدن الرجل !

فلم تظفر المرأة من الاعراف القمعية والتقاليد الرجعية حتى التصقت بنظريات فلاسفة الكراهية والتشريح القمعي ذي الكفة المائلة للعضو الذكري ، ومدعي الحداثة اليوم وهم يتعطشون لمعلومة ترفع من شأنهم وتعلي مراتبهم ، فترى نظريات طُرحت منذ سنين تُصر على أن المرأة في الاصل ذكر لكن خُصي كَعقاب لها ! حتى صفعت العلوم اليوم فلاسفة التشريح القمعي بتأكيدها ان الانسان يولد في احشاء والدته أنثى حتى الاسبوع السادس !

أذا لم يتحرك العالم العربي من ركوده الازلي ليواكب حداثة ومجريات هذا العصر في الجانب الاخر من الارض فسنبقى نؤمن بأن رجولة الذكر بصلابة عضوه وشرف الانثى بغشاء بكارتها!

شكراً للصين العظيمة لجزم هذه المسألة العقيمة بتوفيرها البكارة للمرأة بصورة سهلة ومبسطة جداً!

شكرا لانها حسمت مفهوما غبيا عند الرجل بواسطة مادة تتركب بـ 5دقائق فقط!

لنتمعن جميعنا الان كيف سيُميز بين المرأة العفيفة واللعوب بعدما كان هذا الغشاء سيد الادلة على الشرف يوماً ما؟!

الصين بمنتجها هذا قد أوصلت رسالة للعالم بشكل عام ولكوكبنا الشرقي بشكل خاص أن الشرف في الكلمة والفكرة في الصدق والعقل والقلب وان غياب هذا الغشاء لظرف قسري او اختياري صائباً كان ام خاطئاً لايعطي الحق للرجل أن يضع المرأة في زنزانة الداني فقط لانهُ ولد على موروث عُرفي ولا يمتلك غشاء !