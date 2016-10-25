– October 25, 2016

الموقف والخطاب الموحد – كريم حمود السلطاني

كثيرا هي الدروس التي عرفناها منذ سنوات وعند اول وهلة في دخول مايسمى بداعش الى البلد .هناك اسباب كثيرة دعت الى توغل تلك المجاميع المسلحة الى عدت مناطق .ومن اهمها هو تباين المواقف والخطاب السياسي والحكومي واختلاف المواقف وتذبذب الهمم وتشويه الحقائق.لذلك نرى تباطؤ تحرير تلك المناطق من تلك المجاميع برغم من وجود القوات المسلحه وبعض الفصائل المسلحه. لان الخطط والتوجهات لم تكن حازمة وصادقة. فنبرة الخطاب تختلف كثيرا على ماهو عليه الان.لان رجال السياسة شاهدو ماذا فعلته تلك المجاميع بالرغم من ان البعض من السياسين كانت لهم علاقات وطيدة وتناغم الخطاب المشبوه . لكن في تلك المرحلة بالذات اصبح الامر اكثر خطورة من ذي قبل .لذلك لابد من انسجام واقعي وخطاب موحد لكي يتم اضعاف الاتجاه الذي يلوح ويساند داعش وفصلها عن ايادي خفية تساندها .اصبح الأمر حتميا بالنسبة للقوى المسلحه المساندة لقوى الامن والجيش خاصة في استرجاع الموصل ثبت ان كل الفصائل اصبحت تحت راية واحدة واصبح الخطاب موحدا من اجل سد جميع البؤر التي كانت داعش تتأمل من ورائها اضعاف الجيش العراقي والاطاحة به من خلال ذلك عندما اجتمعت كل الفصائل على الطاوله الوطنية وتحيد الخطط والخطاب وهذا سلاح النصر واسترجاع المدن التي تحت سطوت ايادي الخبث والنفاق لابد من ذلك فالخطاب عندما يتوحد والثبات غلى المواقف يعني الكثير وتعتبر من اهم مقومات الانتصار.