كيف سيظهر داعش آخر ؟
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فاتح عبد السلام
الهاجس الذي يشغل الجميع هو الخوف من ظهور داعش آخر بعد انتهاء داعش الحالي في العراق . ولكل طرف أسباب تفضي الى هذه المخاوف دون سواها .
إذا جئنا لنحدد الأطراف المتضررة ( أو المستفيدة في رواية أخرى كما يقال ) من وجود داعش .
الطرف السياسي الرسمي ببغداد وملحقاته من مليشيات وشخصيات وأحزاب وامتدادات صوب ايران وسوريا، هذا الطرف في صراع وجود، من جهة ،للخلاص من التنظيم الذي لو وصل الى بغداد او جنوب العراق لكان حالهم ليس بأفضل من حال المسيحيين في الموصل حين خيّروا بين الجزية والقتل والتهجير. ومن جهة أخرى فإنّ كل تلك الفعاليات السياسية اعتاشت وغطت مثالبها وخطاياها وسجلات فسادها وخطوط تخابرها مع دول أجنبية، من خلال شعارات القتال والتحشيد ضد تنظيم داعش . وان أي ظهور لتنظيم جديد سيجعل مهمة هؤلاء جميعاً صعبة في صنع تعبئة اقليمية وعالمية تساعدهم للخلاص منه ، كما انه لم يبق من الامكانات ما يساعد على خوض حروب جديدة بهذه السعة . اقليم كردستان العراق الذي له حدود مع عاصمة داعش في نينوى ، سيبقى قلقاً على حدوده التي كانت مجالاً مفتوحاً للخرق فيما سبق ولا أحد يضمن كيف سيكون شكل اي تنظيم جديد أو نياته إزاء الإقليم الكردي ، الذي لا تبدو الاولويات لديه على نفس المستوى من الأهمية أمام مفردات الأمن والنفط والأرض .
نينوى هي الطرف الثالث الأكثر أهمية، كون أهل نينوى يعرفون دون سواهم معنى المعاناة التي كابدوها مع هذا التنظيم ويسعون للاستقرار بأية طريقة ، ولكن إذا جرى تحطيم مدينتهم وتشريد أهلها والفتك بالقسم الآخر منهم بحجة مقاتلة داعش ، فإنّ لا أمانَ مطلقاً لأحد في الموصل وبقية نينوى بعد ذلك أبداً ، أي إنّ الأمن سيصنعه أبناء نينوى لأنه سيحفظ بيوتهم وأولادهم وأرزاقهم ويقيهم من قتل أو تهجير أو فتنة . وتلك هي القاعدة التي لابد أن يتعامل معها الجميع اذا أراد الاستقرار لنينوى وعاصمتها الموصل . الطرف الرابع المجتمع الدولي الذي يكون اكثر أمناً بالقضاء على داعش، لكنه اذا ما استخدم هذه الورقة للسماح لمن يريد الانتقام التاريخي من الموصل ،ليس بسبب ما يروج له من ثارات الحسين وإنّما لثارات تدور في رؤوس ايرانية مرتبطة بالحرب العراقية الايرانية، فإنّ ظهور تنظيم له مقولة أخرى وغير متساهل مع الغرب أو ايران أو الوضع السياسي والأمني في بغداد ، سيكون الأمر الأكثر ترجيحاً .
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