كيف سيظهر داعش آخر ؟

– October 24, 2016

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فاتح عبد السلام

الهاجس‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬الجميع‭ ‬هو‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬داعش‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬داعش‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬ولكل‭ ‬طرف‭ ‬أسباب‭ ‬تفضي‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬دون‭ ‬سواها‭ .‬

إذا‭ ‬جئنا‭ ‬لنحدد‭ ‬الأطراف‭ ‬المتضررة‭ ( ‬أو‭ ‬المستفيدة‭ ‬في‭ ‬رواية‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ) ‬من‭ ‬وجود‭ ‬داعش‭ .‬

الطرف‭ ‬السياسي‭ ‬الرسمي‭ ‬ببغداد‭ ‬وملحقاته‭ ‬من‭ ‬مليشيات‭ ‬وشخصيات‭ ‬وأحزاب‭ ‬وامتدادات‭ ‬صوب‭ ‬ايران‭ ‬وسوريا،‭ ‬هذا‭ ‬الطرف‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬وجود،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬،للخلاص‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬لو‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬او‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬لكان‭ ‬حالهم‭ ‬ليس‭ ‬بأفضل‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬حين‭ ‬خيّروا‭ ‬بين‭ ‬الجزية‭ ‬والقتل‭ ‬والتهجير‭. ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فإنّ‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياسية‭ ‬اعتاشت‭ ‬وغطت‭ ‬مثالبها‭ ‬وخطاياها‭ ‬وسجلات‭ ‬فسادها‭ ‬وخطوط‭ ‬تخابرها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أجنبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شعارات‭ ‬القتال‭ ‬والتحشيد‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وان‭ ‬أي‭ ‬ظهور‭ ‬لتنظيم‭ ‬جديد‭ ‬سيجعل‭ ‬مهمة‭ ‬هؤلاء‭ ‬جميعاً‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬تعبئة‭ ‬اقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬تساعدهم‭ ‬للخلاص‭ ‬منه‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬الامكانات‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬بهذه‭ ‬السعة‭ . ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬حدود‭ ‬مع‭ ‬عاصمة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬،‭ ‬سيبقى‭ ‬قلقاً‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مجالاً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للخرق‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يضمن‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬شكل‭ ‬اي‭ ‬تنظيم‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬نياته‭ ‬إزاء‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬الاولويات‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬أمام‭ ‬مفردات‭ ‬الأمن‭ ‬والنفط‭ ‬والأرض‭ .‬

نينوى‭ ‬هي‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬كون‭ ‬أهل‭ ‬نينوى‭ ‬يعرفون‭ ‬دون‭ ‬سواهم‭ ‬معنى‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬كابدوها‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬ويسعون‭ ‬للاستقرار‭ ‬بأية‭ ‬طريقة‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬جرى‭ ‬تحطيم‭ ‬مدينتهم‭ ‬وتشريد‭ ‬أهلها‭ ‬والفتك‭ ‬بالقسم‭ ‬الآخر‭ ‬منهم‭ ‬بحجة‭ ‬مقاتلة‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬لا‭ ‬أمانَ‭ ‬مطلقاً‭ ‬لأحد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وبقية‭ ‬نينوى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أبداً‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬إنّ‭ ‬الأمن‭ ‬سيصنعه‭ ‬أبناء‭ ‬نينوى‭ ‬لأنه‭ ‬سيحفظ‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأولادهم‭ ‬وأرزاقهم‭ ‬ويقيهم‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬أو‭ ‬تهجير‭ ‬أو‭ ‬فتنة‭ . ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬الجميع‭ ‬اذا‭ ‬أراد‭ ‬الاستقرار‭ ‬لنينوى‭ ‬وعاصمتها‭ ‬الموصل‭ . ‬الطرف‭ ‬الرابع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬اكثر‭ ‬أمناً‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬داعش،‭ ‬لكنه‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬استخدم‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬للسماح‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬الانتقام‭ ‬التاريخي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬،ليس‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يروج‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ثارات‭ ‬الحسين‭ ‬وإنّما‭ ‬لثارات‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬رؤوس‭ ‬ايرانية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية،‭ ‬فإنّ‭ ‬ظهور‭ ‬تنظيم‭ ‬له‭ ‬مقولة‭ ‬أخرى‭ ‬وغير‭ ‬متساهل‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬أو‭ ‬ايران‭ ‬أو‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬ترجيحاً‭ .‬

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