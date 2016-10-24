سامي يوسف نجم مهرجان دولي لسينما الطفل في الشارقة

– October 24, 2016

الشارقة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تواصل‭ ‬الاثنين‭ ‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬للطفل‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬المحببة‭ ‬للأطفال‭ ‬مثل‭ ‬الممثل‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬والمنشد‭ ‬البريطاني‭ ‬سامي‭ ‬يوسف‭ ‬والممثل‭ ‬الإماراتي‭ ‬أحمد‭ ‬الجسمي‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬أيضا‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬ومدير‭ ‬مكتب‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الوردات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القاسمي‭ ‬مديرة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الافتتاح‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬رغم‭ ‬حداثته‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬مهرجان‭ ‬له‭ ‬مكانته‭ ‬الدولية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬عن‭ ‬الشيخة‭ ‬جواهر‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬محورا‭ ‬للسينما‭ ‬العربية‭ ‬ويرتقي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تطلعات‭ ‬شبابنا‭ ‬ويدعمهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية‭.‬‮»‬

تشمل‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمهرجان‭ ‬121‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬دولة‭. ‬وتتوزع‭ ‬الأفلام‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬ومن‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬ومن‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬فما‭ ‬فوق‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عرضا‭ ‬خاصا‭ ‬لنحو‭ ‬11‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الأطفال‭ ‬اللاجئين‭ ‬وكذلك‭ ‬أفلاما‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬طلبة‭ ‬مؤسسة‭ (‬فن‭) ‬المنظمة‭ ‬للمهرجان‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬جواهر‭ ‬‮«‬يتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬أفلام‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بصنع‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬وذلك‭ ‬بتزويدهم‭ ‬بآراء‭ ‬النقاد‭ ‬والمهنيين‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬موهبتهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬نجوما‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإخراج‭ ‬السينمائي‭ ‬ينقلون‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأفلام‭.‬‮»‬

ويستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الجاري‭ .‬