تفكييك مخيم كاليه الفرنسي .. تبديد أحلام الوصول الى بريطانيا
باريس – لندن – الزمان
بدأ اخلاء مخيم كاليه العشوائي الكبير في شمال فرنسا صباح الاثنين «بهدوء»، كما اعلنت الحكومة الفرنسية التي اتخذت اجراءات لوجستية كبيرة للعملية التي تجري تحت مراقبة الشرطة بهدف طي صفحة هذا الموقع الذي يشكل رمزا لازمة الهجرة التي تطال اوروبا.ومنذ الفجر، وصل مئات المهاجرين الى الموقع الذي حدد ليكون مقر قيادة العملية، وهو مستودع اطلق عليه اسم «مركز العبور»، ليصعدوا الى حافلة يفترض ان تقلهم الى مراكز الاستقبال التي يبلغ عددها 451 واقيمت في جميع انحاء فرنسا.وينتظر هؤلاء الرجال والنساء والاطفال منذ اشهر على امل ان يتمكنوا من عبور بحر المانش في هذا المخيم العشوائي الواقع قبالة السواحل البريطانية. وعبر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في باريس عن ارتياحه. وقال «انها عملية نأمل ان تجري بهدوء وانضباط. الامر يجري بهذا الشكل حاليا». وغادرت حافلة اولى تقل خمسين سودانيا كاليه متوجهة الى مركز استقبال في بورغوني (وسط الشرق)، بعد 45 دقيقة من بدء العملية، كما ذكر مراسل من وكالة فرانس برس.وقال رحيم، احد ركاب الحافلة، «أعيش في +الادغال+ (الاسم الذي يطلق على مخيم كاليه) منذ سبعة اشهر، وتعبت من ذلك». وقال آخر يدعى بشير (25 عاما) مبتسما «أي مكان في فرنسا» سيكون افضل من المخيم.في المقابل، ينظر الاثيوبي محمد الى الصف الذي يتشكل تدريجيا مشككا. ويقول «انا قاصر واريد ان انتقل الى بريطانيا. الحافلات لا تهمني»، قبل ان يعود ادراجه باتجاه المخيم. وتؤكد الحكومة ان هذه العملية الكبيرة «إنسانية» ويفترض ان تسمح باخلاء اكبر مخيم عشوائي في فرنسا، وقد نشأ قبل 18 شهرا ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من افغانستان والسودان واريتريا على امل عبور بحر المانش الى بريطانيا. وحشدت السلطات حوالى 1250 شرطيا ودركيا لضمان سير العملية بدون صدامات .
ويفترض ان ينقل ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مهاجر بحافلات الى مراكز استقبال محددة اقيمت على كل الاراضي الفرنسية، على مدى اسبوع. وعبر كريستيان سالومي من منظمة «لوبيرج دي ميغران» غير الحكومية التي تعنى بالمهاجرين، عن ارتياحه لان العملية تجري «بهدوء». لكنه قال انه «يشعر بقلق اكبر لنهاية الاسبوع عندما لن يتبقى (…) سوى الذين يصرون على التوجه الى انكلترا». وقد عدد هؤلاء بنحو الفي شخص. وستقوم 145 حافلة من الاثنين الى الاربعاء بنقل المهاجرين الى 451 مركز ايواء موزعة في جميع انحاء فرنسا. واعتبارا من الثلاثاء ستبدأ جرافات بازالة الخيام.ووزعت السلطات الاحد منشورات كتبت بلغات عدة توضح سير العملية وتحاول للمرة الاخيرة اقناع الذين لا يريدون الرحيل.واستقبلت بريطانيا هذا الاسبوع نحو مئتي قاصر من دون مرافقين كانوا يقيمون في مخيم اللاجئين في كاليه بشمال فرنسا، وفق ما اعلن بيار هنري المدير العام لجمعية «فرانس تير دازيل» لوكالة فرانس برس. واوضح هنري انه من اصل 194 قاصرا تم استقبالهم في بريطانيا «افاد 141 من جمع الشمل العائلي»، لافتا الى ان ال53 الاخرين «ومعظمهم فتيات نقلوا السبت بوصفهم يعانون وضعا غير مستقر». وذكرت وسائل الاعلام البريطانية انها المرة الاولى تنفذ بريطانيا هذه الالية التي نص عليها تعديل اقر في ايار/مايو، يتيح استقبال لاجئين قاصرين من دون مرافقين رغم افتقارهم الى رابط اسري. واضافت ان غالبية الفتيات اللواتي افدن من هذا الاجراء يتحدرن من اريتريا.
والاحد، غادر 39 طفلا وفتى مخيم كاليه بينهم 22 فتاة في اطار جمع الشمل العائلي، بحسب هنري.