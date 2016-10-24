تفكييك مخيم كاليه الفرنسي .. تبديد أحلام الوصول الى بريطانيا

– October 24, 2016

باريس‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬اخلاء‭ ‬مخيم‭ ‬كاليه‭ ‬العشوائي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بهدوء‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬لوجستية‭ ‬كبيرة‭ ‬للعملية‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬الشرطة‭ ‬بهدف‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬رمزا‭ ‬لازمة‭ ‬الهجرة‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬اوروبا‭.‬ومنذ‭ ‬الفجر،‭ ‬وصل‭ ‬مئات‭ ‬المهاجرين‭ ‬الى‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬حدد‭ ‬ليكون‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬العملية،‭ ‬وهو‭ ‬مستودع‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العبور‮»‬،‭ ‬ليصعدوا‭ ‬الى‭ ‬حافلة‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تقلهم‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬الاستقبال‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬451‭ ‬واقيمت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬فرنسا‭.‬وينتظر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والاطفال‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬ان‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المخيم‭ ‬العشوائي‭ ‬الواقع‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬البريطانية‭. ‬وعبر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬برنار‭ ‬كازنوف‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬انها‭ ‬عملية‭ ‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬تجري‭ ‬بهدوء‭ ‬وانضباط‭. ‬الامر‭ ‬يجري‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬وغادرت‭ ‬حافلة‭ ‬اولى‭ ‬تقل‭ ‬خمسين‭ ‬سودانيا‭ ‬كاليه‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬بورغوني‭ (‬وسط‭ ‬الشرق‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العملية،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬مراسل‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬وقال‭ ‬رحيم،‭ ‬احد‭ ‬ركاب‭ ‬الحافلة،‭ ‬‮«‬أعيش‭ ‬في‭ +‬الادغال‭+ (‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬كاليه‭) ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬اشهر،‭ ‬وتعبت‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬بشير‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬مبتسما‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬فرنسا‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬المخيم‭.‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينظر‭ ‬الاثيوبي‭ ‬محمد‭ ‬الى‭ ‬الصف‭ ‬الذي‭ ‬يتشكل‭ ‬تدريجيا‭ ‬مشككا‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬انا‭ ‬قاصر‭ ‬واريد‭ ‬ان‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭. ‬الحافلات‭ ‬لا‭ ‬تهمني‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬ادراجه‭ ‬باتجاه‭ ‬المخيم‭. ‬وتؤكد‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الكبيرة‭ ‬‮«‬إنسانية‮»‬‭ ‬ويفترض‭ ‬ان‭ ‬تسمح‭ ‬باخلاء‭ ‬اكبر‭ ‬مخيم‭ ‬عشوائي‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وقد‭ ‬نشأ‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬ويأوي‭ ‬مهاجرين‭ ‬جاء‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬افغانستان‭ ‬والسودان‭ ‬واريتريا‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬عبور‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭. ‬وحشدت‭ ‬السلطات‭ ‬حوالى‭ ‬1250‭ ‬شرطيا‭ ‬ودركيا‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬بدون‭ ‬صدامات‭ .‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬ينقل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬مهاجر‭ ‬بحافلات‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬استقبال‭ ‬محددة‭ ‬اقيمت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬الفرنسية،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اسبوع‭. ‬وعبر‭ ‬كريستيان‭ ‬سالومي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬لوبيرج‭ ‬دي‭ ‬ميغران‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالمهاجرين،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لان‭ ‬العملية‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬بهدوء‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بقلق‭ ‬اكبر‭ ‬لنهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬عندما‭ ‬لن‭ ‬يتبقى‭ (…) ‬سوى‭ ‬الذين‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬انكلترا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬عدد‭ ‬هؤلاء‭ ‬بنحو‭ ‬الفي‭ ‬شخص‭. ‬وستقوم‭ ‬145‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬الاربعاء‭ ‬بنقل‭ ‬المهاجرين‭ ‬الى‭ ‬451‭ ‬مركز‭ ‬ايواء‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬فرنسا‭. ‬واعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ستبدأ‭ ‬جرافات‭ ‬بازالة‭ ‬الخيام‭.‬ووزعت‭ ‬السلطات‭ ‬الاحد‭ ‬منشورات‭ ‬كتبت‭ ‬بلغات‭ ‬عدة‭ ‬توضح‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬وتحاول‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬اقناع‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الرحيل‭.‬واستقبلت‭ ‬بريطانيا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬قاصر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مرافقين‭ ‬كانوا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬كاليه‭ ‬بشمال‭ ‬فرنسا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬بيار‭ ‬هنري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬تير‭ ‬دازيل‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واوضح‭ ‬هنري‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬194‭ ‬قاصرا‭ ‬تم‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬افاد‭ ‬141‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬الشمل‭ ‬العائلي‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ال53‭ ‬الاخرين‭ ‬‮«‬ومعظمهم‭ ‬فتيات‭ ‬نقلوا‭ ‬السبت‭ ‬بوصفهم‭ ‬يعانون‭ ‬وضعا‭ ‬غير‭ ‬مستقر‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬انها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬تنفذ‭ ‬بريطانيا‭ ‬هذه‭ ‬الالية‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬تعديل‭ ‬اقر‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬يتيح‭ ‬استقبال‭ ‬لاجئين‭ ‬قاصرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مرافقين‭ ‬رغم‭ ‬افتقارهم‭ ‬الى‭ ‬رابط‭ ‬اسري‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬افدن‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬يتحدرن‭ ‬من‭ ‬اريتريا‭.‬

والاحد،‭ ‬غادر‭ ‬39‭ ‬طفلا‭ ‬وفتى‭ ‬مخيم‭ ‬كاليه‭ ‬بينهم‭ ‬22‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جمع‭ ‬الشمل‭ ‬العائلي،‭ ‬بحسب‭ ‬هنري‭.‬