لشبونة .. وادي التكنولوجيا الواعد يستعد لقمة الانترنت

– October 24, 2016

لشبونة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعول‭ ‬لشبونة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬قمة‭ ‬الانترنت‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الملتقى‭ ‬الكبير‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬لتحسين‭ ‬فرص‭ ‬شركاتها‭ ‬الفتية‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الاجانب‭ ‬ومنافسة‭ ‬كبرى‭ ‬مراكز‭ ‬تطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قمة‭ ‬الانترنت‭ (‬ويب‭ ‬ساميت‭) ‬الايرلندي‭ ‬بادي‭ ‬كوسغريف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬لشبونة‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬مجتمعا‭ ‬قويا‭ ‬وفاعلا‭ ‬للتنكنولوجيا‭. ‬نأمل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطويره‭ ‬وأن‭ ‬نراها‭ ‬تصبح‭ ‬محورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬اوروبا‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬قدوم‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬و15‭ ‬الف‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬بلدا‭ ‬إلى‭ ‬عاصمة‭ ‬البرتغال‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬لشبونة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬القمة‭ ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬لشبونة‭ ‬‮«‬يد‭ ‬عاملة‭ ‬شديدة‭ ‬المهارة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الكليات‭ ‬الهندسية‭ ‬وممن‭ ‬يتقنون‭ ‬الانكليزية،‭ ‬وهي‭ ‬شهدت‭ ‬انشاء‭ ‬شركات‭ ‬فتية‭ ‬‮«‬ذكية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬لها‭ ‬النجاح،‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كوداسي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عرض‭ ‬الافكار‭ ‬مع‭ ‬مصحح‭ ‬آلي‭ ‬للرمز‭ ‬المعلوماتي‭. ‬وقال‭ ‬احد‭ ‬مؤسسي‭ ‬‮«‬كوداسي‮»‬‭ ‬خايمي‭ ‬خورخي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الانترنت‭ ‬تضع‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬العواصم‭ ‬الاوروبية‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬الناشئة،‭ ‬مثل‭ ‬لندن‭ ‬وبرلين،‭ ‬بامكاننا‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬نصبح‭ ‬وادي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الاوروبي‮»‬‭. ‬ويزور‭ ‬خورخي‭ ‬باستمرار‭ ‬منطقة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الاميركيون‭. – ‬نمو‭ ‬حديث‭ ‬وقوي‭ – ‬و»كوداسي‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬اربعين‭ ‬شركة‭ ‬صغيرة‭ ‬برتغالية‭ ‬ناشئة‭ ‬حصدت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬وظفوا‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬166‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬2010‭. ‬هذه‭ ‬الارقام‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البرتغال‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متأخرة‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬عن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬ولكن‭ ‬تقريرا‭ ‬للمفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬افاد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بيئة‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬تشهد‭ ‬نموا‭ ‬حديثا‭ ‬وقويا‮»‬‭.‬

فبعد‭ ‬الازمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬اتجه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬البرتغاليين‭ ‬الى‭ ‬انشاء‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬جديدة‭ ‬بينها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬الناشئة‭.‬

وقال‭ ‬مؤسس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬بيتا‭- ‬اي‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ريكاردو‭ ‬مارفاو‭ ‬ان‭ ‬سنة‭ ‬2015‭ ‬‮«‬شكلت‭ ‬منعطفا‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبرتغال‭. ‬وتوفر‭ ‬‮«‬بيتا‭-‬اي‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬مساحة‭ ‬للعمل‭ ‬وشبكة‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬نموها‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تمكنت‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬شركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ناشئة‭ ‬برتغالية‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬اشهر،‭ ‬بدأ‭ ‬المستثمرون‭ ‬يبدون‭ ‬اهتماما‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬هنا‭. ‬ومع‭ ‬قمة‭ ‬الانترنت،‭ ‬سيزداد‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬لشبونة‮»‬‭.‬

وأسس‭ ‬اجانب‭ ‬جذبتهم‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬جيدة‭ ‬بكلفة‭ ‬متدنية‭ ‬نسبيا،‭ ‬نحو‭ ‬الثلثين‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬شركة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ليشبون‭ ‬تشالنج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اطلقته‭ ‬‮«‬بيتا‭-‬اي‮»‬‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

‭- ‬محطة‭ ‬جيدة‭ -‬

ومن‭ ‬اصل‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬حديثة‭ ‬تكفلت‭ ‬بيتا‭-‬اي‭ ‬بمساعدتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬تقترح‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مونيتيس‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬مستخدمي‭ ‬الانترنت‭ ‬برنامجا‭ ‬لمقارنة‭ ‬خدمات‭ ‬تحويل‭ ‬الاموال‭.‬

وقال‭ ‬مؤسساها‭ ‬كريستوف‭ ‬لاسوي‭ ‬واتيان‭ ‬تاتور‭ ‬انهما‭ ‬قررا‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬مع‭ ‬زملائهما‭ ‬الستة‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬اشهر‭ ‬قضوها‭ ‬في‭ ‬امستردام‭ ‬لانهم‭ ‬كانوا‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مناخ‭ ‬مزدهر‭ ‬ولكن‭ ‬اقل‭ ‬كلفة‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬ولندن‮»‬‭.‬