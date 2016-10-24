دراسة:النوع الأول من السكري مرتبط بأمراض مناعة ذاتية

– October 24, 2016

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬ألقت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬وأمراض‭ ‬مناعة‭ ‬ذاتية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬والأمعاء‭. ‬وفي‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬يهاجم‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬البنكرياس‭ ‬ويدمر‭ ‬الخلايا‭ ‬المنتجة‭ ‬للأنسولين‭ ‬فيه‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يصاب‭ ‬المرضى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬الحالية‭ ‬أن‭ ‬27‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬مناعة‭ ‬ذاتية‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جينج‭ ‬هيوز‭ ‬كبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬خلصت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مفاجئة‭ ‬بشأن‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬والمتأخرة‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭.‬

وأضاف‭ ‬هيوز‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬النمط‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬كان‭ ‬مفاجئا‭. ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬الطفولة‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬مصابون‭ ‬بالفعل‭ ‬بأمراض‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭.‬‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬هيوز‭ ‬‮«‬ونتيجة‭ ‬أخرى‭ ‬مفاجئة‭ ‬كانت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬توقعنا‭ ‬أن‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬احتمالاتها‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬اكتشفنا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬ممن‭ ‬تفوق‭ ‬أعمارهم‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬أصيبوا‭ ‬بمرض‭ ‬مناعة‭ ‬ذاتية‭ ‬إضافي‭ ‬أوأكثر‭.‬‮»‬

واستقى‭ ‬الباحثون‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬والأطفال‭ ‬يعالجون‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬80‭ ‬عيادة‭ ‬للغدد‭ ‬الصماء‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و‭ ‬2016‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬كلينيكال‭ ‬إندوكرينولوجي‭ ‬آند‭ ‬ميتابوليزم‭) ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مناعة‭ ‬ذاتية‭ ‬إضافة‭ ‬للسكري‭ ‬أصيب‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬بمرض‭ ‬إضافي‭ ‬وخمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬أصيبوا‭ ‬بمرضين‭ ‬إضافيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وكان‭ ‬المرض‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭ ‬هو‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬الأمراض‭ ‬المعوية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬إذ‭ ‬أصابت‭ ‬ستة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بإجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬روتينية‭ ‬لمرضى‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الإصابة‭ ‬بمثل‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناعة‭ ‬الذاتية‭.‬