تضييق الخناق على داعش شرقي الموصل والجيش العراقي يستعيد الرطبة

– October 24, 2016

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬لإيواء‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬نينوى‭ ‬ومحافظ‭ ‬كركوك‭ ‬يعلن‭ ‬نتائج‭ ‬صد‭ ‬الهجوم

عمان‭ – ‬اربيل‭ – ‬الرمادي‭ – ‬الزمان‭ ‬

ضيقت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭ ‬ووصلت‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬بازوايا‭ ‬في‭ ‬اتجاهها‭ ‬الى‭ ‬الكوكجلي‭ ‬آخر‭ ‬خطوط‭ ‬دفاع‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاد‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬عن‭ ‬الموصل‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬مستعدة‭ ‬لايواء‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬نازح‭ ‬محتمل‭ ‬جراء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬غادروا‭ ‬مناطق‭ ‬مجاورة‭ ‬للمدينة‭. ‬وقال‭ ‬المفوض‭ ‬الاعلى‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬فيليبو‭ ‬غراندي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المفوضية‭ ‬سيكون‭ ‬لديها‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬خيمة‭ ‬تكفي‭ ‬150‭ ‬الف‭ ‬نازح‮»‬‭ ‬قد‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬الموصل‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬المزيد،‭ ‬سنأوي‭ ‬150‭ ‬الفا‭ ‬وهناك‭ ‬حلول‭ ‬اخرى‭ ‬ايضا‭ ‬لمن‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يفروا‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬منذ‭ ‬اسبوع‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرف‭. ‬ويسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وتابع‭ ‬غراندي‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬تدفق‭ ‬المهجرين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬اطرافها‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬7500‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬اطراف‭ ‬الموصل‭ ‬هربوا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬لهم،‭ ‬وهناك‭ ‬نحو‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬عبروا‭ ‬الى‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

ومنذهجوم‭ ‬الموصل‭ ‬نزح‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬اكثر‭ ‬امنا‭ ‬وتوجه‭ ‬بعضهم‭ ‬نحو‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬رغم‭ ‬المعارك‭ ‬هناك‭.‬

واعربت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬ازاء‭ ‬مصير‭ ‬نحو‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يقطنون‭ ‬المدينة‭.‬

واشار‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للاجئين‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المفوضية‭ ‬هي‭ ‬ايجاد‭ ‬اماكن‭ ‬لايواء‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬ويجري‭ ‬حاليا‭ ‬التباحث‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬واقليم‭ ‬كردستان‭.‬

واكد‭ ‬غراندي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬لديه‭ ‬اصلا‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬نازح‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬تقاتل‭ ‬وحدات‭ ‬عراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬الرطبة‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬معظمه‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬مساء‭ ‬الاحد

ويحاول‭ ‬داعش‭ ‬كذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بينها‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الرطبة‭ ‬الواقعة‭ ‬وسط‭ ‬الصحراء‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الاردنية‭.‬

واستولى‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬القائمقام‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬واقدموا‭ ‬على‭ ‬اعدام‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقتين‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭. ‬،‭ ‬تواجه‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تقدمها‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تكثيف‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬التحالف‭ ‬الدوليبقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضده‭. ‬وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬الحكومية‭ ‬والبشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ويستخدم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬أكبر‭ ‬معاقلهم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬القذائف‭ ‬ورصاص‭ ‬القناصين‭ ‬والهجمات‭ ‬الانتحارية‭ ‬والكمائن‭. ‬وحاول‭ ‬داعشيون‭ ‬تحويل‭ ‬الانظار‭ ‬عن‭ ‬خسائرهم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الموصل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وآخرها‭ ‬بلدة‭ ‬الرطبة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬الاردنية،‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬كركوك‭. ‬واعلن‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك،‭ ‬مبعوث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬الى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬كثيرا‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬حقق‭ ‬اهدافه‮»‬‭ . ‬

وقال‭ ‬المبعوث‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬تجاه‭ ‬الموصل‭ ‬حققت‭ ‬كل‭ ‬اهدافها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬للتحالف‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬ايام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬أسبوع‭ ‬مضى‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الكولونيل‭ ‬جون‭ ‬دوريان‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬ألقت‭ ‬1400‭ ‬قذيفة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الست‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.‬

وتواصل‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬الجبهات‭ ‬والمناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬

ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬تخوض‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قرقوش،‭ ‬أكبر‭ ‬بلدة‭ ‬مسيحية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬والتي‭ ‬فر‭ ‬سكانها‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬اليها‭. ‬واقتحمت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬مدينة‭ ‬قرقوش‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام،‭ ‬لكن‭ ‬القوة‭ ‬المدرعة‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬شوارعها‭ ‬تتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬احيائها،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وحققت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬نجاحا‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الموصل،‭ ‬وتقدمت‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬بعد‭ ‬اخرى‭ ‬وتوصل‭ ‬تقدمها‭ ‬شمالا‭ ‬بمحاذاة‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭.‬

ومن‭ ‬المحور‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي،‭ ‬احكمت‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬طوقا‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بعشيقة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

واعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬بعشيقة،‭ ‬تنفيذها‭ ‬قصفا‭ ‬مدفعيا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬الجهاديين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬نفت‭ ‬مشاركة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الموصل‭. ‬وتطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تركيا‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬وافاد‭ ‬مراسلون‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الامامية‭ ‬قرب‭ ‬بعشيقة‭ ‬انهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬نيران‭ ‬المدفعية‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬التركية‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭. ‬وبدأ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تغيير‭ ‬مواقعه‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مع‭ ‬تأكد‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬الموصل،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭. ‬واوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬للصحافيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬‮«‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬حثيث‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬المسؤول‭ ‬ان‭ ‬استراتيجية‭ ‬التنظيم‭ ‬تبدو‭ ‬بانها‭ ‬اعتماد‭ ‬على‭ ‬اخلاء‭ ‬المساحات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬مقابل‭ ‬ايقاع‭ ‬ضحايا‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والبشمركة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الجنرال‭ ‬ستيفن‭ ‬تاوسند‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يقاتل‭ ‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬حتى‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تسببنا‭ ‬بارباك‭ ‬كبير‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استهداف‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬التنظيم،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬قواتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬وقواتنا‭ ‬الجوية‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‮»‬‭.‬

وتابع»اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬سوف‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬كريم‭ ‬الاثنين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬بالكامل‭ ‬وعادت‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬قتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬74‭ ‬ارهابيا‭ ‬داعشيا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬واعتقل‭ ‬اخرون‭ ‬بينهم‭ ‬قائد‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬خططت‭ ‬للهجمات‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاعترافات‭ ‬الاولية‭ ‬لقائد‭ ‬المجموعة‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬100‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬نفذوا‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬