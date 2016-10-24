موسكو تستبعد هدنة انسانية جديدة في حلب

– October 24, 2016

مقتل‭ ‬16‭ ‬مدنياً‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬إدلب‭ ‬

بيروت‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬16‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اطفال،‭ ‬معظمهم‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬سورية‭ ‬ام‭ ‬روسية،‭ ‬استهدفت‭ ‬الاثنين‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

واحصى‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين،‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬وامرأتان‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الجنوبي‮»‬،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬اخرين‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬واربع‭ ‬نساء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بلدة‭ ‬كفرتخاريم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الشمالي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬كفرعويد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ادلب،‭ ‬بمقتل‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭.‬

وتسيطر‭ ‬فصائل‭ ‬جيش‭ ‬الفتح‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭) ‬وفصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬اخرى‭ ‬بينها‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬باستثناء‭ ‬بلدتي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا،‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية،‭ ‬المحاصرتين‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬انسانية‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مطروح‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬استؤنفت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ . ‬

وقال‭ ‬ريابكوف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬تجديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬غير‭ ‬مطروحة‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬انسانية‮»‬‭ ‬أولى‭ ‬أعلنتها‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬جرحى‭ ‬او‭ ‬مدنيين‭ ‬او‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬

وتابع‭ ‬ريابكوف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقرار‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬خصومنا‭ ‬التزام‭ ‬المجموعات‭ ‬المعارضة‭ ‬للحكومة‭ (‬السورية‭) ‬بسلوك‭ ‬مقبول،‭ ‬بعدما‭ ‬حالت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬دون‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬الطبية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬الداعمة‭ ‬للفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭. ‬وانتقد‭ ‬ريابكوف‭ ‬موقف‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬يفضل‭ ‬انتقاد‭ ‬دمشق‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬نفوذه‭ ‬فعليا‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرار‭ ‬الهدنة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬اليه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديميتري‭ ‬بسكوف‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬المراقبة‮»‬‭ ‬والممرات‭ ‬الانسانية‭ ‬المعلنة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬طريق‭ ‬الكاستيلو‭ ‬شمال‭ ‬حلب‭ ‬والذي‭ ‬اعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬تخصيصه‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الفصل‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬بين‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬والمعارضة‭ ‬المعتدلة‭ (…) ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬لا‭ ‬الهدنة‭ ‬ولا‭ ‬عملية‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬هدنة‭ ‬سابقة‭ ‬اتفقت‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬وصمدت‭ ‬اسبوعا‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مواقع‭ ‬‮«‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬تصنفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭)‬،‭ ‬كون‭ ‬الاتفاق‭ ‬استثنى‭ ‬الجهاديين،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭. ‬وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬السبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬بوقف‭ ‬تام‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بينما‭ ‬اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬الاميركيينبدعم‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬رأى‭ ‬ريابكوف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‮»‬‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬والروسي،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬