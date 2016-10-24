موسكو تستبعد هدنة انسانية جديدة في حلب
مقتل 16 مدنياً معظمهم في غارات على إدلب
بيروت – موسكو – الزمان
قتل 16 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال، معظمهم جراء غارات لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية، استهدفت الاثنين مناطق عدة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
واحصى المرصد «مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان جراء غارات على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي»، بالاضافة الى «مقتل سبعة اخرين بينهم طفلان واربع نساء جراء غارات استهدفت بعد منتصف الليل بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي». كما تسبب قصف صاروخي لقوات النظام السوري الاثنين على بلدة كفرعويد في منطقة جبل الزاوية في جنوب غرب ادلب، بمقتل رجل وامرأة، وفق المرصد السوري.
وتسيطر فصائل جيش الفتح الذي يضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) وفصائل اسلامية اخرى بينها حركة احرار الشام الاسلامية على كامل محافظة ادلب، باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا، ذات الغالبية الشيعية، المحاصرتين.
فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الاثنين أن إعلان هدنة «انسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد .
وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية أن «مسألة تجديد الهدنة الانسانية غير مطروحة»، بعدما انتهت مساء السبت «هدنة انسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد بدون أن تنجح في إجلاء جرحى او مدنيين او مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام.
وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في اشارة الى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة. وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبرا أنه يفضل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعليا على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة. وأضاف «ما كنا بحاجة اليه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتحقق».
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف من جهته ان «اطلاق النار لم يتوقف خلال الايام الماضية على مواقع المراقبة» والممرات الانسانية المعلنة، لا سيما طريق الكاستيلو شمال حلب والذي اعلنت موسكو تخصيصه للمقاتلين الراغبين بالخروج من شرق حلب.
واضاف «لم يتم الفصل بأي شكل بين المجموعات الارهابية والمعارضة المعتدلة (…) كل هذا ليس في مصلحة لا الهدنة ولا عملية المساعدة الانسانية».
ونصت هدنة سابقة اتفقت عليها موسكو وواشنطن وصمدت اسبوعا في ايلول/سبتمبر على تحديد مواقع «المعارضة المعتدلة» كما تصنفها الولايات المتحدة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، كون الاتفاق استثنى الجهاديين، لكن ذلك لم يحصل. وقالت واشنطن ان السبب عدم التزام موسكو ودمشق بوقف تام لاطلاق النار، بينما اتهمت روسيا الاميركيينبدعم جبهة النصرة.
من جهة أخرى رأى ريابكوف أن «الظروف غير متوافرة» لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.