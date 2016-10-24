الكويت تقر بوجود عمل كثير للحد من تمويل التنظيمات الارهابية

– October 24, 2016

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اقر‭ ‬مسؤول‭ ‬كويتي‭ ‬الاثنين‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مطلوبا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬المجموعات‭ ‬الجهادية‭ ‬لاسيما‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مخصص‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬ظهرت‭ ‬اسماء‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬ومن‭ ‬بعض‭ ‬ذلك‭ ‬اعن‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكويتين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬كانوا‭ ‬ملتحقين‭ ‬بتنظيمات‭ ‬مسلجة‭ ‬بعضهاارهابي‭ . ‬وكان‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الاميركي‭ ‬المكلف‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬آدم‭ ‬زوبين،‭ ‬طالب‭ ‬السبت‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬بتعزيز‭ ‬أنظمتهما‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭. ‬وتطرق‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬الجارالله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬لمجموعة‭ ‬العمل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تمويل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬بلاده‭ ‬لقطع‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬تؤول‭ ‬للجهاديين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الكويت‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬طويلا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ككل‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬لضبط‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬،‭ ‬وتنسيق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اقليمي‭ ‬ودولي‭. ‬اضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زال‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬نشعر‭ ‬معه‭ ‬بارتياح‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أشقائنا‭ ‬وأصدقائنا‮»‬‭. ‬وتنبثق‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬لمكافحة‭ ‬القدرات‭ ‬المالية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬لدول‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ .‬

وقال‭ ‬زوبين‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬السبت،‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬وتنسيق‭ ‬التدابير‭ ‬ضد‭ ‬النشاط‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬للتنظيم‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

واعتبر‭ ‬المسؤول‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬يفتقران‭ ‬إلى‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬اللازمة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانينهما‭ ‬ضد‭ ‬تمويل‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتماءات‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭.‬

وقال‭ ‬الجارالله‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬حالات‭ ‬تمويل‭ ‬محتملة‭ ‬للارهاب‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تسريبات‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬ولكن‭ ‬بالنهاية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬لأحكام‭ ‬عملية‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬ولعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لاستغلالها‮»‬‭. ‬اضاف‭ ‬‮«‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬متقدمة‭ ‬جدا‭ ‬ولكن‭ ‬نحن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬وعلى‭ ‬استعداد‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬اشقائنا‭ ‬وأصدقائنا‭ ‬لما‭ ‬يعزز‭ ‬ويمكن‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬من‭ ‬احكام‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاموال‭. ‬سيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وغربه‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬كاسح‭ ‬شنه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭. ‬كما‭ ‬سيطر‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬اللاحقة،‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وشرقها،‭ ‬واكتسب‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وليبيا‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬تقلصت‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والكردية‭ ‬باسناد‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ومستشاريه،‭ ‬عمليات‭ ‬واسعة‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭. ‬وبات‭ ‬التنظيم‭ ‬حاليا‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كبرى‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬الموصل‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬اطلقت‭ ‬عملية‭ ‬استعادتها‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجفيف‭ ‬عائدات‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشن‭ ‬عملية‭ ‬الموصل،‭ ‬اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الاميركية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬‮«‬يغادرون‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تخفيض‮»‬‭ ‬مرتباتهم‭.‬