الأردن يقرر استضافة القمة العربية بدلاً من اليمن
عمان – الزمان
علن الاردن الاثنين انه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن بسبب ظروفها الاستثنائية ، مؤكدا انه سيتشاور خلال الفترة المقبلة من اجل تحديد موعد لعقدها، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان «الملك عبدالله الثاني وجه لاستضافة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الثامنة والعشرين بعد اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة القمة».
واضافت ان وزير الخارجية ناصر جودة ابلغ الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بموافقة المملكة على «استضافة ورئاسة القمة العربية».
واوضحت الوكالة ان «جودة قال في رسالة وجهها الى ابو الغيط، انه سيتم التشاور خلال الفترة المقبلة حول الاجراءات والخطوات القادمة لتنسيق موعد انعقاد القمة وتوجيه الدعوات لاصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة».
وكان الامين العام للجامعة العربية ابلغ جودة في رسالة الاسبوع الماضي اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
وينص ميثاق جامعة الدول العربية على « تناوب اعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء».
عقدت اخر قمة عربية في موريتانيا يومي 25 و26 تموز/يوليو الماضي بحضور سبعة من قادة الدول الـ22، وهم أميرا قطر والكويت، ورؤساء اليمن والسودان وجزر القمر وجيبوتي، إلى جانب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي ترأس بلاده المنظمة لعام واحد.
وغاب عن تلك القمة الرئيس المصري والعاهل السعودي، على خلفية انقسامات وازمات مستمرة في المنطقة العربية.