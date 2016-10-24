الأردن يقرر استضافة القمة العربية بدلاً من اليمن

– October 24, 2016

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

علن‭ ‬الاردن‭ ‬الاثنين‭ ‬انه‭ ‬قرر‭ ‬استضافة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬اليمن‭ ‬بسبب‭ ‬ظروفها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬سيتشاور‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬لعقدها،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬اردني‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬الرسمية‭ (‬بترا‭) ‬ان‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬وجه‭ ‬لاستضافة‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬القمة‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ناصر‭ ‬جودة‭ ‬ابلغ‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط،‭ ‬بموافقة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬‮«‬استضافة‭ ‬ورئاسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جودة‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬الى‭ ‬ابو‭ ‬الغيط،‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬التشاور‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬حول‭ ‬الاجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬القادمة‭ ‬لتنسيق‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعوات‭ ‬لاصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ابلغ‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اعتذار‭ ‬اليمن‭ ‬عن‭ ‬ترؤس‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة‭.‬

وينص‭ ‬ميثاق‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬‮«‬‭ ‬تناوب‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الرئاسة‭ ‬حسب‭ ‬الترتيب‭ ‬الهجائي‭ ‬لاسماء‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‮»‬‭.‬

عقدت‭ ‬اخر‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬موريتانيا‭ ‬يومي‭ ‬25‭ ‬و26‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الـ22،‭ ‬وهم‭ ‬أميرا‭ ‬قطر‭ ‬والكويت،‭ ‬ورؤساء‭ ‬اليمن‭ ‬والسودان‭ ‬وجزر‭ ‬القمر‭ ‬وجيبوتي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬بلاده‭ ‬المنظمة‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬والعاهل‭ ‬السعودي،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انقسامات‭ ‬وازمات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬