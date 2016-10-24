إعادة العلاقات مع ايران يفيد المصالح المصرية والسعودية والتطبيع مع تركيا يرتبط بموقفها

– October 24, 2016

محمد‭ ‬منير‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬جاستا‭ ‬الامريكي‭ ‬والذي‭ ‬بموجبه‭ ‬يحق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استدعاء‭ ‬اى‭ ‬مسئول‭ ‬فى‭ ‬اى‭ ‬دولة‭ ‬يثبت‭ ‬تورط‭ ‬رعاياها‭ ‬فى‭ ‬احداث‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬البعض‭ ‬موجها‭ ‬فى‭ ‬الاساس‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬اعلان‭ ‬اسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬السعودي‭ ‬الجنسية‭ ‬وزعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬عن‭ ‬مسئوليته‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬وعن‭ ‬دوافع‭ ‬اصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬والاوضاع‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬منير‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬ومندوب‭ ‬مصر‭ ‬الاسبق‭ ‬بالامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وسفيرها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬والحاصل‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي

‭-‬اولا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬دوافع‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬جاستا‭ ‬الامريكي‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬رغم‭ ‬استخدام‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬؟

فى‭ ‬الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬ضدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مرتبط‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الامريكية‭ ‬التى‭ ‬ستجري‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬الرئاسي‭ ‬وعلى‭ ‬مستوي‭ ‬الكونجرس‭ ‬ومع‭ ‬قرب‭ ‬اجراء‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬اعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬فى‭ ‬كسب‭ ‬اصوات‭ ‬اقارب‭ ‬ضحايا‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬قاموا‭ ‬بأصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وارادت‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬تخلي‭ ‬مسئوليتها‭ ‬من‭ ‬اصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فأستخدام‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬رغم‭ ‬ادراكة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬اعضاء‭ ‬الكونجرس

‭-‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬اقراره‭ ‬؟

لابدان‭ ‬نتكاتف‭ ‬جميعا‭ ‬خلف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لوطبق‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬فى‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬واعتداء‭ ‬على‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬واحداث‭ ‬فوضي‭ ‬وتغليب‭ ‬شريعة‭ ‬الغاب‭ ‬وفى‭ ‬اطار‭ ‬جهودنا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬عقدنا‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬مائدة‭ ‬مستديرة‭ ‬دعي‭ ‬اليها‭ ‬اساتذة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وخبراء‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬وانتهينا‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬اصدار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬منها‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬استصدارقوانين‭ ‬وطنية‭ ‬مماثلة‭ ‬للقانون‭ ‬الامريكي‭ ‬كرد‭ ‬فعل‭ ‬عليه‭ ‬لانه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬سينهار‭ ‬جميع‭ ‬الحجج‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وسيصبح‭ ‬اختراق‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬امرا‭ ‬عاديا

‭-‬اذا‭ ‬تطرقنا‭ ‬الى‭ ‬الازمة‭ ‬التى‭ ‬تفجرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصويت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اغضب‭ ‬السعودية‭ ‬؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتك‭ ‬لاسباب‭ ‬تلك‭ ‬الازمة‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬هى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأختلاف‭ ‬الرؤي‭ ‬بين‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬والملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬؟

‭ ‬الخلاف‭ ‬فى‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ازمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فموقف‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مواقف‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬لة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬بتركيا‭ ‬بينما‭ ‬يوجد‭ ‬فتور‭ ‬فى‭ ‬علاقات‭ ‬تركيا‭ ‬بمصر‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬فى‭ ‬ضرورة‭ ‬التشاور‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬التى‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بينهما‭ ‬فبما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اسباب‭ ‬خاصة‭ ‬لموقف‭ ‬طرف‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يعلمها‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬وهذا‭ ‬التشاور‭ ‬امر‭ ‬وارد‭ ‬فى‭ ‬علاقات‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة

‭-‬وما‭ ‬هي‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬بدات‭ ‬بانتقاد‭ ‬المندوب‭ ‬السعودي‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬؟

هناك‭ ‬اطراف‭ ‬دولية‭ ‬واقليمية‭ ‬تحاول‭ ‬الصيد‭ ‬فى‭ ‬الماء‭ ‬العكر‭ ‬ومحاولة‭ ‬استغلال‭ ‬اى‭ ‬خلاف‭ ‬فى‭ ‬الرؤي‭ ‬لتعميق‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الوتر‭ ‬وهى‭ ‬ظاهرة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬اختلاف‭ ‬الرؤي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يفيد‭ ‬الطرفين‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬الادوار‭ ‬بالنسبة‭ ‬لقضايا‭ ‬معينة

‭-‬وكيف‭ ‬تري‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬اخطر‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬اذكاء‭ ‬الخلاف‭ ‬السني‭ ‬–‭ ‬الشيعي‭ ‬والذي‭ ‬يهدد‭ ‬بأشعال‭ ‬صراع‭ ‬طائفي‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬لن‭ ‬يستفيد‭ ‬منة‭ ‬الا‭ ‬القوي‭ ‬الاستعمارية‭ ‬التى‭ ‬تريد‭ ‬تقسيم‭ ‬المنطقة‭ ‬وهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فكل‭ ‬انسان‭ ‬لة‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬اعتناق‭ ‬المذهب‭ ‬الذي‭ ‬يريدة‭ ‬دون‭ ‬فرضة‭ ‬على‭ ‬احد

‭-‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬المعارك‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬وتدخل‭ ‬قوي‭ ‬دولية‭ ‬واقليمية‭ ‬لها‭ ‬هل‭ ‬تري‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للازمة‭ ‬اصبح‭ ‬امرا‭ ‬مستحيلا‭ ‬؟

لم‭ ‬نفقد‭ ‬الامل‭ ‬بعد‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬فالحل‭ ‬السياسي‭ ‬ليس‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬العقلاء‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬يعلي‭ ‬الكلمة‭ ‬الوطنية‭ ‬ويعطي‭ ‬الحرية‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬لاختيار‭ ‬نظامة‭ ‬السياسي‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬وبما‭ ‬يحفظ‭ ‬وحدة‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المخطط‭ ‬الشيطاني‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬لاحداث‭ ‬الفوضي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬الى‭ ‬دويلات

‭-‬وهل‭ ‬تري‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للازمة‭ ‬اليمنية‭ ‬اصبح‭ ‬ايضا‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬؟

يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬اذا‭ ‬توقفت‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬وترك‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬من‭ ‬اداء‭ ‬عملة‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬احد

‭-‬فكيف‭ ‬تري‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬بعد‭ ‬الاشاات‭ ‬الايجابية‭ ‬التى‭ ‬صدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬؟

هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتحسن‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬اذا‭ ‬توقفت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬لمصر‭ ‬واوقفت‭ ‬دعمها‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬دعما‭ ‬ماديا‭ ‬او‭ ‬سياسيا‭ ‬او‭ ‬اعلاميا

‭-‬بعد‭ ‬مقابلة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬لجواد‭ ‬ظريف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬اعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الايرانية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يغضب‭ ‬السعودية‭ ‬؟

هذه‭ ‬ليست‭ ‬المقابلة‭ ‬الاولي‭ ‬بل‭ ‬سبقها‭ ‬فى‭ ‬التسعينات‭ ‬مع‭ ‬المندوب‭ ‬الايراني‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬مندوبا‭ ‬دائما‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬جنيف‭ ‬واحب‭ ‬ان‭ ‬اؤكد‭ ‬ان‭ ‬اعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الايرانية‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭ ‬وسوف‭ ‬يفيد‭ ‬ايضا‭ ‬السعودية‭ ‬وسوف‭ ‬يفيد‭ ‬ايضا‭ ‬السعودية‭ ‬فيمكن‭ ‬لمصر‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬الوساطة‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الاقليمية‭ ‬كاليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬وهذا‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬السعودية‭ ‬ايضا

‭-‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬باعتبارك‭ ‬كنت‭ ‬سفيرا‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬المغرب‭ ‬كيف‭ ‬تفسرون‭ ‬نجاح‭ ‬الاسلاميين‭ ‬فى‭ ‬تشكيل‭ ‬خكومة‭ ‬بالمغرب‭ ‬رغم‭ ‬فشلهم‭ ‬فى‭ ‬بلدان‭ ‬اخري‭ ‬؟

كل‭ ‬بلد‭ ‬لة‭ ‬ظروفه‭ ‬التى‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬البلد‭ ‬الاخري‭ ‬والمغرب‭ ‬بلد‭ ‬متعدد‭ ‬الثقافات‭ ‬والجوار‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬تؤثر‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬والذي‭ ‬يحكمه‭ ‬الدستور‭ ‬والاعتبارات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬وما‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬المغرب‭ ‬قد‭ ‬لايصلح‭ ‬فى‭ ‬البلدان‭ ‬الاخري‭ .‬