معركة الموصل .. سبيل لوحدة العراق أو إلى مزيد من التفتت

– October 24, 2016

اربيل‭-(‬رويترز‭) – ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬تدريب‭ ‬جيش‭ ‬واهن‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬ودعما‭ ‬بغطاء‭ ‬جوي‭ ‬وقوات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬قوى‭ ‬العالم‭ ‬لكي‭ ‬يشن‭ ‬العراق‭ ‬هجوما‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

بعد‭ ‬مرور‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يقول‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الساسة‭ ‬والقادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والعراقيين‭ ‬وقيادات‭ ‬أجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬ممن‭ ‬يقفون‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الشمالية‭ ‬السنية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وصعبة‭.‬

وإذا‭ ‬أمكن‭ ‬إقناع‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬ولائهم‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فثمة‭ ‬فرصة‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بصورة‭ ‬أسرع‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لذلك‭ ‬تداعيات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬العراق‭. ‬ورغم‭ ‬ظهور‭ ‬بوادر‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التفسخ‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬المتخاصمين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬محاولة‭ ‬كسب‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬ربما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المعركة‭ ‬مجرد‭ ‬أسابيع‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬شهور‭. ‬والموصل‭ ‬ثانية‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬منها‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتاحت‭ ‬قواته‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬ضباط‭ ‬قدامى‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسريحه‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬استغلالا‭ ‬لفوضى‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬وانهارت‭ ‬خمس‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬طوابيرالجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعدون‭ ‬بالمئات‭. ‬والآن‭ ‬تدور‭ ‬المعركة‭ ‬لاسترداد‭ ‬الموصل‭ ‬يخوضها‭ ‬تحالف‭ ‬يضم‭ ‬قوة‭ ‬نظامية‭ ‬عراقية‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬تدعمها‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬وأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬استغلوا‭ ‬إحساس‭ ‬الطائفة‭ ‬السنية‭ ‬بتجريدها‭ ‬من‭ ‬حقوقها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإحساسها‭ ‬بالتعرض‭ ‬للخيانة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬يتحدد‭ ‬مستقبل‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتطرف‭ ‬السني‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬نتيجة‭ ‬المعركة‭ ‬وحسب‭ ‬بل‭ ‬وشكل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تفتتت‭ ‬إلى‭ ‬نطاقات‭ ‬طائفية‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬مقاتلو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذين‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددهم‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬4000‭ ‬و8000‭ ‬مقاتل‭ ‬بتلغيم‭ ‬المدينة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬وزرعوا‭ ‬الألغام‭ ‬والشركات‭ ‬الخداعية‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬وملأوا‭ ‬خنادق‭ ‬بالنفط‭ ‬لكي‭ ‬يمكنهم‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬فيها‭ ‬وحفروا‭ ‬الأنفاق‭ ‬والخنادق‭ ‬وأظهروا‭ ‬استعدادهم‭ ‬لاستغلال‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬كدروعبشرية‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬يملك‭ ‬مددا‭ ‬وفيرا‭ ‬من‭ ‬المفجرين‭ ‬الانتحاريين‭ ‬إذ‭ ‬أطلقهم‭ ‬كمدفعية‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬المحملة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬البشمركة‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬يتقدمون‭ ‬صوب‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬والشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬وعلى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتصدرها‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتتقدم‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬والجنوب‭ ‬الغربي‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬جهدا‭ ‬متعدد‭ ‬الشهور‭. ‬وستستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬مستخدما‭ ‬اسما‭ ‬شائعا‭ ‬للتنظيم‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬عباءة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يتنبأ‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستستغرق‭ ‬أسابيع‭ ‬لا‭ ‬شهورا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتابع‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬‮»‬‭ ‬

‭*‬‭ ‬خلافة

وقال‭ ‬كريم‭ ‬سنجاري‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومية‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬سيقاوم‭ ‬مقاومة‭ ‬ضارية‭ ‬بسبب‭ ‬قيمة‭ ‬الموصل‭ ‬الرمزية‭ ‬كعاصمة‭ ‬لدولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬انتهت‭ ‬الموصل‭ ‬فستنتهي‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنوها‭. ‬وإذا‭ ‬خسروا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬مكان‭ ‬سوى‭ ‬الرقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬التنظيم‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬كركوك‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مجرد‭ ‬محاولة‭ ‬لتحويل‭ ‬أنظار‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والكردية‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الرئيسية‭ ‬فحسب‭.‬

وأحد‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬التنظيم‭ ‬تحريك‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬للعرب‭ ‬السنة‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬نشروا‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬من‭ ‬البشمركة‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬جوي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يشدد‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفكيك‭ ‬تماسك‭ ‬قوات‭ ‬التنظيم‭ ‬وما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ولاء‭ ‬تلقائي‭ ‬أو‭ ‬قسرا‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬وخارجها‭.‬ويقول‭ ‬هؤلاء‭ ‬إن‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

ويعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬سيقاتلون‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬لحماية‭ ‬معقلهم‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬المقاتلين‭ ‬العراقيين‭ ‬وكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬نفسها‭ ‬قد‭ ‬يلقون‭ ‬أسلحتهم‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬أغلب‭ ‬المقاتلين‭ (‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭) ‬الآن‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬العشائر‭ ‬المحلية‭ ‬ولديهم‭ ‬بعض‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬ولديهم‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لكن‭ ‬الأغلبية‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسحب‭ ‬ذلك‭ ‬منهم‭ ‬فإن‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬مهمة‭ ‬تستغرق‭ ‬أسبوعا‭ ‬أو‭ ‬اسبوعين‭.‬‮»‬

‭*‬‭ ‬تصدعات

غير‭ ‬أن‭ ‬الشروخ‭ ‬بدأت‭ ‬تتسع‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتتحدث‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬وكردية‭ ‬وغربية‭ ‬عن‭ ‬مقاومة‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬الحصن‭ ‬السني‭ ‬وموجة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيم‭.‬

ويقول‭ ‬سنجاري‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬استياء‭ ‬متزايدا‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬التنظيم‭. ‬وقال‭ ‬سنجاري‭ ‬‮«‬وردت‭ ‬معلومات‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬يتمردون‭ ‬وينفذون‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭. ‬وقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ليلا‭.‬‮»‬‭ ‬ويتفق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬روايات‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬انتفاضة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬بقيادة‭ ‬مساعد‭ ‬سابق‭ ‬للبغدادي‭ ‬انتهت‭ ‬بإعدام‭ ‬58‭ ‬من‭ ‬المنشقين‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭.‬

ومن‭ ‬العوامل‭ ‬المهمة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القوة‭ ‬القتالية‭ ‬للتنظيم‭ ‬مستقاة‭ ‬من‭ ‬العشائر‭ ‬السنية‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أنها‭ ‬استراحت‭ ‬من‭ ‬اضطهاد‭ ‬طائفي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومن‭ ‬جيش‭ ‬فاسد‭ ‬يستعمل‭ ‬أساليب‭ ‬قاسية‭.‬

ويعتقد‭ ‬بعض‭ ‬المخططين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العشائر‭ ‬قد‭ ‬تنقلب‭ ‬على‭ ‬قسوة‭ ‬حكم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مثلما‭ ‬انقلب‭ ‬مقاتلو‭ ‬وحدات‭ ‬الصحوة‭ ‬العشائرية‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬أمنتهم‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬وأرزاقهم‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الموصل‭ ‬يوجد‭ ‬ناس‭ ‬من‭ ‬العشائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭ ‬بايعوا‭ ‬داعش‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بعث‭ ‬العراقيون‭ ‬برسالة‭ ‬وطمأنوا‭ ‬هؤلاء‭ ‬العراقيين‭ ‬السنة‭ ‬أنهم‭ ‬ستتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬فأنا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬لأنهم‭ ‬إذا‭ ‬ألقوا‭ ‬سلاحهم‭ ‬فإنك‭ ‬تستبعد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قوتهم‭ ‬القتالية‭.‬‮»‬

وشدد‭ ‬المسؤول‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مشاركة‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬استرداد‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬الفلوجة‭ ‬والرمادي‭ ‬وتكريت‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬التنظيم‭ ‬والتي‭ ‬عانى‭ ‬فيها‭ ‬اللاجئون‭ ‬والسكان‭ ‬الذين‭ ‬يغلب‭ ‬عليهم‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬القوية‭.‬

وفي‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬المقاتلين‭ ‬الشيعة‭ ‬أو‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الأكراد‭ ‬المدينة‭ ‬عند‭ ‬سقوطها‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬إذكاء‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الطائفية‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الائتلاف‭ ‬المناهض‭ ‬للتنظيم‭ ‬اكتسب‭ ‬زخما‭ ‬يقول‭ ‬مخططون‭ ‬عسكريون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬بأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬إن‭ ‬صعوبة‭ ‬المعركة‭ ‬ستزداد‭ ‬كلما‭ ‬اقتربت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬‮«‬سيتضح‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القرى‭ ‬ونقترب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬مدى‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬ستنتهي‭ ‬بها‭ ‬الحرب‭. ‬فإذا‭ ‬قرروا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬فسيكون‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬وستتباطأ‭ ‬العملية‭.‬‮»‬

وما‭ ‬إن‭ ‬تصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الخاصة‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬الموصل‭ ‬الضيقة‭ ‬فسيتعين‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬لشارع‭ ‬ومن‭ ‬حي‭ ‬إلى‭ ‬حي‭ ‬لإزالة‭ ‬المتفجرات‭ ‬والشراك‭ ‬الخداعية‭ ‬التي‭ ‬نصبها‭ ‬التنظيم‭ ‬لحماية‭ ‬معقله‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬سنجاري‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ستستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الفلوجة‭ ‬وتكريت‭. ‬والطرق‭ ‬ضيقة‭ ‬للغاية‭. ‬فلا‭ ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬العربات‭ ‬أو‭ ‬الدبابات‭ ‬ولذلك‭ ‬سيكون‭ ‬القتال‭ ‬فردا‭ ‬لفرد‭.‬‮»‬

‭*‬‭ ‬قرى

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬مهاجمة‭ ‬مواقع‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬المهجورة‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬وتطهيرها‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬ستقل‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬تصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭.‬

ويقول‭ ‬قادة‭ ‬عراقيون‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬انتحارية‭ ‬وزرع‭ ‬المتفجرات‭ ‬والعبوات‭ ‬الناسفة‭.‬

غير‭ ‬أنهم‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عائقا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لأن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تسلم‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نظاما‭ ‬فعالا‭ ‬للصواريخ‭ ‬الموجهة‭ ‬يدمر‭ ‬العربات‭ ‬المحملة‭ ‬بالمتفجرات‭.‬

ويقول‭ ‬القادة‭ ‬العراقيون‭ ‬إن‭ ‬أسلوبهم‭ ‬الآن‭ ‬سيتمثل‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬مقاتلي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عن‭ ‬ظهير‭ ‬القرى‭ ‬المؤيدة‭ ‬لهم‭ ‬ثم‭ ‬تقسيم‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬أحياء‭ ‬مختلفة‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الفلوجة‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬حيدر‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬الدراجي‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬العاشرة‭ ‬بالجيش‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬مستقاة‭ ‬من‭ ‬معركتي‭ ‬الرمادي‭ ‬والفلوجة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬مختلفة‭ ‬ستشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬وتقسم‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬قطاعات‭ ‬لعزل‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬وتمنعهم‭ ‬من‭ ‬التنقل‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬لن‭ ‬تتاح‭ ‬للجهاديين‭ ‬فرصة‭ ‬تذكر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬مفتوحا‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬باتجاه‭ ‬سوريا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الوصفة‭ ‬الناجحة‭ ‬لكسر‭ ‬شوكة‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬هي‭ ‬محاصرتهم‭ ‬ومهاجمتهم‭ ‬من‭ ‬اتجاهات‭ ‬متعددة‭ ‬دون‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعزيزات‭ ‬أو‭ ‬إمدادات‭.‬‮»‬

وبالنسبة‭ ‬له‭ ‬وللقادة‭ ‬الآخرين‭ ‬لايزال‭ ‬الهاجس‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬كيفية‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬التنظيم‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬دون‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬الدراجي‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بجراحة‭ ‬صعبة‭ ‬لاستئصال‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬العقيد‭ ‬مهدي‭ ‬عمير‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬بالجيش‭ ‬العراقي‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أصعب‭ ‬جزء‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭. ‬فقد‭ ‬تعمد‭ ‬داعش‭ ‬منع‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المدينة‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬وإطالة‭ ‬أمد‭ ‬المعركة‭.‬‮»‬

ولا‭ ‬يهون‭ ‬خصوم‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬ضباط‭ ‬بعثيين‭ ‬كبار‭ ‬سابقين‭ ‬لهم‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬وعلى‭ ‬متشددين‭ ‬إسلاميين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬مستعدين‭ ‬لتفجير‭ ‬أنفسهم‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬معقلهم‭ ‬السني‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الكردي‭ ‬‮«‬لديهم‭ ‬من‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمهارات‭ ‬عالية‭… ‬وبوسعك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬فهم‭ ‬منظمون‭ ‬فعلا‭ ‬عسكريا‭ ‬وأكثر‭ ‬تنظيما‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬البشمركة‭ ‬وغيرهم‭. ‬ولديهم‭ ‬إدارة‭ ‬جيدة‭ ‬ونظام‭ ‬دعم‭ ‬جيد‭ ‬وأسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬كافية‭.‬‮»‬

ويتفق‭ ‬القادة‭ ‬العسكريون‭ ‬والساسة‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬سيكون‭ ‬أهم‭ ‬معركة‭ ‬يشهدها‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وما‭ ‬سيحدث‭ ‬بعد‭ ‬الموصل‭ ‬سيوحد‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬انقسامه‭.‬

وقال‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬توجد‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬بشأن‭ ‬تثبيت‭ ‬السلام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتحرير‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬مرددا‭ ‬صدى‭ ‬نداء‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬كثيرة‭ ‬لكي‭ ‬يشمل‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬جميع‭ ‬التيارات‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬حكم‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المتعددة‭ ‬الاعراق‭ ‬المتعددة‭ ‬الطوائف‭ – ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ ‬بعدد‭ ‬سكان‭ ‬يبلغ‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة‭ – ‬وكيف‭ ‬ستدار‭ ‬بدون‭ ‬صراع‭ ‬طائفي‭ ‬وبدون‭ ‬قتل‭ ‬انتقامي‭ ‬وبدون‭ ‬نزوح‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬كبير‭.‬

‮«‬هذا‭ ‬يحتاج‭ ‬بعض‭ ‬التخطيط‭ ‬السياسي‭ ‬لكيفية‭ ‬حكم‭ ‬المدينة‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬تمثيليا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬‮»‬

لكن‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬الاسلاميين‭ ‬المتطرفين‭ ‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬بتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬بل‭ ‬ستستمر‭.‬

وقال‭ ‬زيباري‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬أو‭ ‬نهاية‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬فالجهاديون‭ ‬سيعودون‭ ‬لأسلوب‭ ‬الحرب‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭. ‬وسنشهد‭ ‬هجمات‭ ‬انتحارية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬وفي‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬وغيرها‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬سيرجع‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬تنظيما‭ ‬إرهابيا‭ ‬خلويا‭ ‬وليس‭ ‬لدي‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬لكننا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬