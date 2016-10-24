– October 24, 2016

إعادة إفتتاح أبي نؤاس أسفل المعلّق

بغداد ــ محمد الصالحي

افتتحت قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة الجزء المغلق في شارع ابو نؤاس اسفل الجــسر المعلق في بغداد.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المرور في تصريح امس ان (فتح هذا الطريق هو باتجاه واحد يمتد من الجسر المعلق باتجاه فندق بابل).واوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (قرار اعادة الافتتاح جاء لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين). مبينا أن (العمليات تسعى لفتح عدد من الطرق المغلقة في العاصمة).ولفت البيان الى ان (المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد إفتتح الشارع الممتد من فندق بابل الدولي باتجاه شارع أبو نؤاس).وافاد بان (ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي).

وعبر مواطنون عن املهم بعدم اعادة غلق هذا الجزء وتأمين استمرار سير المركبات فيه لا سيما بعد غلق شوارع منطقة الكرادة الشرقية.