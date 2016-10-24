– October 24, 2016

العبادي لنظيره السويدي: معركة الموصل عراقية بإمتياز

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نظيره السويدي ستيفان لوفان العلاقات الثنائية والحرب على الارهاب. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المشتركة والحرب على الارهاب). وقال العبادي (اننا نخوض حربا نهائية لتحرير اراضينا وان عملية تحرير الموصل تسير بشكل اسرع من الجدول الزمني المحدد). واضاف ان (العراقيين موحدون ويقاتلون معا في الموصل وقواتنا على مستوى عال من الالتزام بالجانب الانساني ورعاية النازحين). مبينا ان (هدفنا تحرير المواطنين من داعش واعادة الاستقرار والخدمات). واكد العبادي ان (القوات العراقية تواصل تحرير ماتبقى من محافظة الانبار وصولا الى الحدود مع سوريا). رافضا (التدخلات والتجاوز على السيادة الوطنية ونأمل بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار بما فيها تركيا). واوضح العبادي ان (المعركة عراقية تخطيطا وتنفيذا ولاتوجد اية قوة برية اجنبية على الارض ولانريد قوة عسكرية تركية ولاصحة لادعاء الجانب التركي بالمشاركة في الحرب). مثمنا (دعم السويد للعراق في جميع المجالات ووقوفها معنا في حربنا ضد الارهاب في التدريب والمساعدة وجهود اعادة الاستقرار). من جانبه قال لوفان ان (السويد تولي اهمية للعراق ولتطوير العلاقات الثنائية) مضيفا (نحن نقف مع العراق في مواجهة الارهاب الذي لايعرف الحدود ونرحب بالتقدم العسكري في الموصل). معزيا (الاسر التي يضحي ابناؤها في هذه الحرب). موضحا (اننا ننوي مضاعفة الدعم والتدريب لضمان تحقيق النصر لأنه سيؤدي الى استقرار المنطقة). وتابع (نحن ندعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اطلقتها الحكومة العراقية).

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