– October 24, 2016

البرلمان يقدّر إيرادات الموازنة المقبلة بـ67 ترليون دينار

نينوى تنسّق عودة أهالي برطلّة والحمدانية

بعد تأمين الخدمات

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى الثلاثاء المقبل بعد قراءته الاولى لقانون موازنة العام المقبل المتضمنة درجات وظيفية للدفاع والداخلية والتربية والصحة ، فيما اعلن محافظ نينوى نوفل حمادي عن التنسيق لاعادة نازحي برطلة والحمدانية الى منازلهم بعد تأمين الخدمات. واشار المجلس الى ان سعر البرميل اقر على 42 دولارا وبعجز 21 ترليون دينار . وقال النائب عن التحالف الكردستاني سرحان احمد لـ (الزمان) امس ان (البرلمان انهى القراءة الاولى لقانون موازنة العام المقبل المتضمنة درجات وظيفية للدفاع والداخلية والتربية والصحة). مضيفا ان (الموازنة تضمنت فقرات مهمة من بينها الانفاق والذي يصل الى 95 ترليون دينار اما نسبة العجز فتقدر بـ 21 ترليون دينار). مشيرا الى ان (الايرادات غير النفطية بلغت 11 ترليون دينار والايرادات النفطية تصل الى 67 ترليون دينار على اساس سعر برميل النفط بـ 42 دولار بمعدل انتاج 3 ملايين و750 الف برميل يوميا). واوضح سرحان ان (البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية). واكد احمد ان (مجلس النواب قرر تأجيل القراءة الاولى لقانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية).وتابع ان (اتحاد القوى العراقية تلى بيانا استنكر فيه الاعتداء الذي استهدف عددا من احياء كركوك وطالب بتشكيل لجنة محايدة لتحديد اسباب الخرق الامني وايقاف الاجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد الاهالي من النازحين). وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد اعلن عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بعد وصول قانون الموازنة. وقال الجبوري في جلسة امس (نمدد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بعد وصول قانون الموازنة). مشددا على (اهمية انضاج قانون هيئة الحشد ومراجعته ولاسيما ان الحكومة لها ملاحظات شكلية وموضوعية على القانون تتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة وان يشمل كل الاطراف والمحافظات). الى ذلك نفى محافظ كركوك نجم الدين كريم قيام السلطات المحلية والامنية بترحيل العوائل النازحة قسرا من المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محافظ كركوك نجم الدين كريم التقى بمحافظ نينوى نوفل حمادي ورئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي اللذين زارا المحافظة للاطلاع على الاوضاع بعد ما شهدته من اعتداء ارهابي قامت به عصابات تنظيم داعش التي ارادت تغطية خسائرها في جبهات القتال في كركوك والموصل واماكن اخرى). وقال كريم (ليس هنالك اي قرار بأخلاء نازحي نينوى دون رغبتهم) داعيا (الحكومة الاتحادية لتهيئة الاجواء وتوفير الخدمات لضمان عوده النازحين لمناطقهم المحررة وتأكيد الانتصار على عصابات داعش الارهابي من خلال عودة النازحين). مشيرا الى اننا (لسنا مع اي عمليات هدم وتشريد لأي منطقة كانت ماعدا المناطق المحاذية لجبهات القتال بين القوات الامنية وعصابات داعش الارهابي وفق ما تجده ضروريا القوات الامنية وضد اي ممارسة لا تنسجم مع تضحيات قواتنا ودفاعها عن كركوك وحمايتهم للنازحين). من جانبه قال محافظ نينوى نوفل حمادي ان (زيارتنا الى كركوك جاءت لمباركة الانتصار الذي حققته القوات الامنية ودحرها فلول داعش) نافيا (المعلومات التي تناقلت قيام ادارة كركوك بترحيل العوائل النازحة) . وقال (اننا باسم جميع اهالي نينوى ونازحيهم نشكر الحكومة المحلية وخاصة المحافظ على رعايتهم للنازحين) مشيرا الى ان (هنالك تنسيقا بين نينوى وكركوك لضمان عودة النازحين بشكل منظم للمناطق المحررة خاصة في برطلة والحمدانية بعد تأمين الخدمات) ودعا رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي (النازحين من محافظة في كركوك للتلاحم والتكاتف ليكونوا جزءا مهما ومساندا للاجهزة الامنية).