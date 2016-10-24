– October 24, 2016

مواجهتان اليوم في الجولة السادسة الممتازة

السماوة تضيّف فريق الحسين والنجف تسعى لإجتياز الحدود

الناصرية – باسم الركابي

متوقع ان تشهد الجولة السادسة من الدوري الممتاز بكرة القدم التي تنطلق اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من تشرين اول الجاري مباريات قوية وصعبة عندما تخرج الشرطة الى العمارة ونفط الوسط والزوراء الى البصرة ماسيرفع من شدة المنافسة امام سعي الفرق في تحسين النتائج والمواقع كما ينتظر ان تشهد مباريات الجولة المذكورة المفاجأة التي لازالت غائبة لانها ستعطي نكهة للمباريات التي اخذت تتصاعد من حيث المستويات وتبادل المواقع ولو بشكل نسبي وتظهر اكثر في الجولات القادمة التي ستنعكس على واقع المنافسات عندما تقام اليوم ثلاث مباريات في ملاعب النجف وميسان والسماوة على ان تجري يوم غد الاربعاء ثلاث مباريات اخرى وفيها تستقبل الجوية اربيل ونفط الجنوب الزوراء والميناء نفط الوسط على ان تختتم بعد غد الخميس حينما تقام مباراة واحدة وفيها يضيف الطلاب كربلاء

نفط ميسان والشرطة

وقررت لجنة المسابقات تاجيل مباراة نفط ميسان والشرطة الى يوم غد الأربعاء بدلا من اليوم وستكون مباريات الذهاب للمتصدر وبقية الفرق الاختبارات الحقيقية حيث الشرطة رابع الموقف بثماني نقاط الذي سيخرج اول مرة خارج العاصمة عندما يحل ضيفا ثقيلا على نفط ميسان ثالث عشر باربع نقاط وتظهر الفوارق الفنية والاخرى بين الفريقين وأهمية المباراة على الشرطة في ان يتجاوز اصحاب الارض وان يمر من دون مشاكل من ملعب صعب اكثر ما تعثر فيه الضيوف الكبار ولان الفرق الجماهيرية هي المستهدفة لان في اسقاطها اهمية وطعم خاص ولذلك سيوجه محمد يوسف مفارز الكتيبة الخضراء على اهمية اللعب بحذر شديد حتى لاتتعقد الامور وان يعود الفريق بكامل العلامات في تحقيق الفوز الثاني تواليا ولان المهمة ستكون شاقة امام الفريق الباحث عن الفوز الذي يتطلب اللعب باقصى الجهود وتقديم العمل الكبير ولان الحاجة تدعو الى تقديم المستوى المطلوب وتفادي كل الصعوبات المتوقع ان تظهر في اول مهمة خارج العاصمة وان يثبت انه احد اطراف المنافسة عل لقب الدوري ولانه يمتلك مجموعة لاعبين واسماء معروفة تمثل المنتخب الوطني وانتدبت بشكل دقيق من اجل عودة الشرطة الى دائرة المنافسة التي ابعد عنها في موسم هو الاسوء ويامل جمهور الفريق ان يعكس الفريق حجمه الحقيقي اينما يلعب ويتواجد وتدارك مشاكل اللعب في ملاعب المحافظات التي يذكرها جمهور الشرطة الذي سيبقى يراقب المهمة واياديهم على قلوبهم لان اي تعثر سيعكر مزاجهم بعد فرحة الفوز العريض على السماوة الجولة الماضية التي ياملون ان تمهد الطريق لحسم مهمة اليوم والاهم تفادي احراج النتيجة التي بغير الفوز يعني الفشل ولان تقبل النتائج من الفرق الكبيرة ربما امر مقبول ولو ان الخسارة ستبقى خسارة مهما كان الطرف الاخر وكما يظهر اليوم لايوجد فريق قوي واخر ضعيف وتبقى العبرة في النتيجة التي يامل ان يحققها اللاعبين من خلال الظهور بنفس المستوى امام السماوة ولو ان المستويات مختلفة من فريق لاخر ومن مباراة لاخرى لكن على الشرطة ان يدير الامور كما يجب ولان فرق المحافظات اكثر ما تظهر قوية وتسعى لتعطيل الفرق الممتازة يعد بمثابة الانجاز ويوازي احراز اللقب كما ان تواجد هذه الفرق في ملاعب المحافظات بشكل رسمي او غيره تحضى بمتابعة استثنائية من قبل الجمهور وهو كلما يريده الفريق الذي سيذهب الى العمارة بنور صبري ومهدي كامل ومروان حسين وامجد كلف وغيرهم ممن يعول عليهم في انقاذ موسم الفريق ومحو الاثار المريرة للموسم الماضي والعمل على صنع اللقب في مهمة لاتبدو سهله

واذا ما اراد ان يوطد العلاقة مع الجمهور عليه ان يفوز ويقدم الاداء المقنع والنتائج وهو ما يشكل ضغطا على الفريق المتطلع الى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء المؤكد سيلعبه بكل قوة لدعم مسار النتائج التي يريد نفط ميسان ان يعرقلها ولانه يعول على الارض التي سبق وان حقق الفوز على النجف كما قدم عرضا مهما امام الميناء البصري وخسر بصعوبة ويريد ان يقدم الهدية لاهل العمارة من خلال الإطاحة بالشرطة من خلال ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور الذي سيحضر دون تاخير لانه يقيم حجم الشرطة واهمية دعم فريقهم لحسم المهمة التي ستاخذ فريقهم للواجهة لان الفوز على الشرطة يختلف عنه اذا ما جاء في مباراة اليوم التي تشكل الاهمية البالغة للمدرب عدي اسماعيل المطالب بتغير النتائج ولو من خلال مواجهات الارض التي تظهر لمعالجة نتائج الذهاب ويعتمد فيها على جهود لاعبي الفريق واهمية الظهور المطلوب من خلال طريقة اللعب والاداء الهجومي الذي مهم ان يعكسه الفريق من خلال هذه المواجهات ولان الفريق تاخر في التسجيل ولابد من تسريع الخطى لان اضاعة النقطة هنا سيصعب من الامور خصوصا وان الفريق يقف في موقع متاخر لابد ان يعالج من هذه الجولات فيما يريد الشرطة ان تثمر زياته عن تحقيق الفوز الثاني تواليا التقدم للامام اذا ما اتت بقية نتائج الفرق لمصلحته

النجف والحدود

ويبحث النجف بخمس نقاط وفي المكان الحادي عشر التاسع الحدود بنفس الرصيدعن تغير الاداء الباهت والنتائج المتدنية واستعادة توازنه بعد صدمة النتيجتين الاخيريتين عندما يستقبل الحدود ويتطلع عماد محمد ان يقدم الفريق الى الفوز بعد تعادلين مع السماوة والكرخ والعمل عبر تصعيد جهور اللاعبين الى تقديم العمل المهمة والاهم هو اللعب بشعار لابديل عن الفوز لمصلحة الانصار الذين ملوا النتائج المتدنية خاصة التعادلين في النجف قبل خسارة ميسان تظهر ويقف الفريق امام فرصة تجاوز خيبة نتائج الارض والعودة الى عزف نغمة الفوز التي تاخرت بعد خمس جولات حقق فيها الفوز الوحيد على الضيف البحري كما ان الفريق لم يتمكن من استغلا الامور التي باتت تاخذ منحى اخر وتلحق ضررا بالفريق الذي يتعين عليه ان يلعب بقوة وتركيز وتحقيق مبتغاه في مهمة مناسبة لكنها تحتاج الى عمل مهم عبر تسخير جهود اللاعبين من خلال طريقة اللعب التي سيحددها المدرب الذي يعود مرة اخرى لقيادة الفريق الذي حقق معه نتائج مهمة في الموسم الماضي ويامل ان تكون الامور بيد اصحابها الذين عليهم تقديم ما يمكن تقديمه من الاداء مقرون بالنتيجة التي ستثير الفرح بين انصار الفريق الذي مؤكد تفكيره ينصب على الاستفادة من مباريات الارض التي لازالت بعيدة عن رغبة الفريق الذي يعاني في نفس الوقت من مباريات الذهاب حينما سقط في مواقع النفط وميسان وان استمرار النتائج السلبية ستهدد مشاركته التي لازالت مرتبكة وهو ما يثير قلق جمهوره الذي يشعر ان الامور تسير بخلاف ما كانوا ياملونه وان تاتي البداية بالاتجاه المطلوب التي لازالت تشكل التحدي للفريق خلال المواسم الاخيرة على امل ان يستعيد دوره في المنافسة لكنه لازال بعيد عن توجهات المنافسة ورغبة الانصار الذين سيتابعون الامور في ان ياتي الفوز قبل كل شيء وهو الاهم لانه سيعزز من مشاركة الفريق التي يتطلع الى ان يتغير كل شيء فيها والبحث عن النتائج تبدا من هنا وفي عبور الحدود الفريق الذي لايبدو سهلا لكنه بمستوى افضل من النجف وهو الاخر تلقى خسارة نفط الوسط الجولة الماضية وسيزور النجف من اجل تعويضها عبر تصعيد جهود مفارزه واستغلال حالة الضيوف لكن بشروط منها تقديم الاداء القوي وتغيره بعدما تعرض للخسارة امام نفط الوسط وسيخرج الى ممثل النجف الاخر وكله امل ان يعود بالمنتجة الاهم وماذا سيكون بمقدور الحدود في ان يقلب الاموربوجه اصحاب الارض الذين يدركون اهمية اللقاء امام الحدود الذي يقدم بداية مقبولة قبل ان تتوقف امام نفط الوسط وسياتي الفريق الى ملعب النجف لزيادة معاناتهم من خلال تقديم الاداء والظهور المقنع لانه يرى من لقاء اليوم الفرصة للعودة الى سكة الانتصارات التي يحرص لاعبو الفريق على ان لاتتاخر ومن خلال وجود عدد من الاسلحة التي يريد منها ان تعكس نفسها بقوة وان يثبت قدراته في اللعب خارج الارض التي تهم كل الفرق في ان تحقق النتيجة مكما فعل الفريق مع اربيل ولانه يبحث عن محو اثار خسارة الوسط وان يستعيد توازنه بسرعة ويتعين على الفريق ان يحذر بشدة لمواجهه انتفاضة النجف لاحتواء تراجع الفريق والعودة الى صنع النتائج وفي كل الاحوال والفترة الحرجة التي يمر بها النجف لكن هذا لايمنع من ان يقوم اصحاب الارض بادارة الامور وعدم التاخر مرة اخرى في ملعبهم ولان جمهور الفريق لايتحمل بعد وان يرى ان تاتي ردة الفعل بقوة لانهم يرون الفرصة مواتية ولابد ان يستعد التوازن من خلال تجاوز الاخطاء التي سيلعب عليها الحدود الذي للان يقدم مباريات مقبولة وتظهير حالة الفريقين متشابه فقط من حيث عدد المباريات

جمهور السماوة

وينتظر جمهور السماوة ان يتمكن فريقهم بنقطتين في المركز التاسع عشر من تحقيق الفوز الاول عندما يستقبل فريق الحسين في الموقع الثامن عشر بنقطتين في فرصة مواتية وشيء جيد ان تاتي هذه المباراة بعد خسارة الشرطة الثقيلة التي تعرض لها الدور الماضي ولابد من تجاوزها امام ظروف لعب ممكن ان تساعدهم في التغلب على الضيوف وعكس صورة مناسبة امام جمهوره المتطلع الى ان تاتي نتيجة الفوز التي تاخرت والاهم تجنب التعادل وحتى الخسارة كما حصل امام الميناء والوسط كما التواجد في هذا الموقع مهم ان يدفع لاعبي الفريق الى تقديم ما في وسعهم سعيا لحسم الامور التي لاتقبل التأخير على حساب المشاركة ولابد من عكس صورة الفريق وايقاف سلسلة النتائج المتدنية مع الجولة السادسة كما ان السماوة سيواجه الضيف في احوال مشابه لابل تظهر السماوة افضل في بعض الاحيان ويقول احد انصار السماوة علينا ان نلعب بقوة وبشعار لابديل عن الفوز وان تظهر جهود اللاعبين في هذه المباراة التي نجدها الفرصة في تخطي الصعاب والعودة الى سكة النتائج التي ستساعدنا كثيرا منها تحقيق الفوز ومن ثم التخلص من الموقع الحالي الذي يجد نفسه مرغما على تحقيق النتيجة عبر الحلول التي سيحددها المدرب في مهمة ستحظى بمتابعة جماهيرية وان يقوم المدرب بالدور الفني بعد تسلم المهمة وهو الذي حصل مع الفريق على النقطتين واهمية ان يستعيد دوره رغم التراجع في الدور الماضي والسعي الى تقديم النتيجة المطلوبة لجمهوره الذي ينتظر ان يقوم لاعبو الفريق ما عليهم وان يبعدوه من خطر النتائج التي مهم جدا ان يعكس نفسه كما يجب في ملعبه وفي استغلال ظروف اللعب ولانه الفريق الذي يمتلك قاعدة جماهيرية لم تتخلى عن متابعة مبارياته اينما يحل لكنه اكثر ما يتفاعل مع مباريات الارض لاسباب معروفة ولكل ينظر بخصوصية الى مباريات الاياب التي لم يستفد منها الفريق فقط نقطة واحدة وعليه ان يستغل واقع الضيوف وان يلعب بحذر شديد خاصة وان السماوة يمر في ظروف صعبة ولاتحتاج الى تعليق

ومايقال عن السماوة ربما نفسه ينطبق على فريق الحسسين الذي سيكون امام مواجهة غاية في الصعوبة وهو الذي فشل في مباريات الارض من دون التعامل معها كما يجب في ظل تواضع اداء ونتائج الفريق الطامح الى ان يقدم مباراة مناسبة بالقياس الى مستوى اصحاب الارض كما تظهر اوجه الشبه بينهما في الكثير من التفاصيل

ومؤكد ان المدرب عمل على تدارك الاخطاء بعد النتيجة الاخيرة التي خرج بها الفريق الذي سياتي الى ملعب السماوة ويحدوه الامل في ان يعود بالنقاط كاملة في مهمة لاتبدو سهله مع ما يضمه الفريق الذي يتفهن طبيعة المهمة التي يريد ان يفرض نفسه وتعقيد الامور في مدينة السماوة التي يمر فريقها بفترة قلقة لكنه يعول على مباريات الارض المنتظر ان يستعيد دوره بسرعة فيما يريد الضيوف تجديد الامال من خلال بوابة السماوة

مباريات الغد

وتجري يوم غد الاربعاء ثلاث مباريات عندما يستقبل الجوية اربيل امام تطلعات مواصلة النتائج المطلوبة قبل التوجه الى خوض نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي في الخامس من الشهر المقبل ومهم ان ينجح الفريق في هذه المباراة التي يسعى باسم قاسم على مواصلة الافراح في البيت الجوي الذي يمر في افضل ايامه والفريق في احسن احواله ويريد ان يعكس قوته في تسطير النتائج تحت انظار جمهوره الكبير الذي يتابع باهتمام نجاحات الفريق والعمل على تعزيز زخمها في وقت يريد اربيل ان يضع حدا لنجاحات اصحاب الارض وايقاف مسيرة النتائج التي يراهن عليها باسم قاسم فيما سيكون راي لمظفر عبد الجبار في العودة من العاصمة بنتيجة مهمة حتى التعادل لانها افضل من الخسارة حيث تنصب كل التكهنات لمصلحة الجوية لكن اربيل عكس قدراته في مبارياته ولازال بسجل ابيض ويامل في تعطيل مسيرة الجوية رغم قوتها الذي سيلعب اول مباراة له في الدوري في ملعبه وامام جمهوره ويريد ان يبعث برسالة اطمئنان لهم من انه عازم على تقديم الموسم المطلوب

ويستقبل نفط الجنوب البطل الزوراء وكله امل في ان يحقق الفوز الاول منذ بداية الدوري على حساب الزوراء الذي يمر بفترة ارتباك وتراجع ولم يقدم الاداء المقنع وسيكون اما م الاختبار الصعب في اول خروج من العاصمة للفريق الذي تنصب جهوده على تحقيق اللقب الرابع عشر ما يتطلب منه الظهور المتوازن في مبارياته التي خسر منها للان خمس نقاط في وقت يامل علي وهاب ان يكسر عقدة التعادل بعد خمس جولات على حساب البطل وهو ما سيكرس له جهود عناصره التي يريد منها ان تظهر وتقنع امام منافس قوي في كل الاوقات ولان المهمة تتطلب لحل الاشكالات التي واجهت الفريق منذ بداية الدوري

وسيقوم الوسط برحلة محفوفة بالمخاطر الى البصرة لمواجهة الميناء في اهم مباريات الجولة وكلاهما يتجهان نحو الفوز ولايقبلان بغيره حيث الوسط الذي يرى فيه المرور في الصدارة والبقاء فيها كلما امكن لابل توسيع الفارق مع ملاحقيه وهو بالقادر على صنع النتيجة في ظل وضع الاداء الواضح التي تقوم به عناصره التي لاتريد ان تتوقف بالبصرة وهي تدرك كم هي صعبة المهمة التي يسعى الميناء الى تحقيق الفوز من اجل مشاركة الوسط في الصدارة والاهم تحقيق الفوز بعد اداء غير مقنع امام نفط ميسان كما يظهر الوسط افضل من الميناء المطالب في اسعاد جمهوره لان المهمة غير سهله ولابد من فعل يقود الى نتيجة الفوز

وكانت مباريات الجولة الخامسة قد اسفرت عن تعادل الزوراء واربيل دون اهداف وكلاهما بسبع نقاط كما تعادل البحري والطلاب بهدفين في اللقاء الذي جرى في البصرة ليتراجع الطلاب للموقع الخامس وتقدم البحري عاشرا بخمس نقاط وتغلب الشرطة على السماوة بأربعة اهداف لواحد ليتقدم الشرطة رابع الموثق بثماني نقاط فيما تراجع السماوة الى الموقع ما قبل الاخير

ونجح الوسط في هزيمة الحدود بهدف مصطفى كريم الذي عزز من صدارة فريقه في الموقع الاول قبل ان يتراجع الحدود للموقع التاسع بخمس نقاط فيما تعادل النجف والكرخ بهدف ليرفع الاول رصيده الى خمس نقاط والاخر الى ثلاث

وقاد محمد شوكان الميناء الى فوز تحقق بصعوبة بهدفه لذي سجله (21) لينتقل به الى الوصافة فيما تراجع نفط ميسان الى المركز الثالث عشر

ونجح الجوية في تحقيق الفوز الاول من اولى مواجهاته في الدوري بتغلبه على كربلاء بهدفين تناوب على تسجيلهما حمدي احمد وعلي بهجت فيما انتهت مواجهة الكهرباء ونفط الجنوب بتعالهما بهدف