– October 24, 2016

المؤتمر الفني لبطولة وزارة الشباب للسيدات يعقد اليوم

بغداد – الزمان

تنظم وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الفني لبطولة كأس الوزير بكرة القدم النسوية في في الساعة 12 ظهرا على قاعة الاجتماعات في دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة.وقالت عضو فريق الناطقية في وزارة الشباب والرياضة طيبة هاشم ان الوزارة وفي ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بدعم الرياضة النسوية عموما وكرة القدم النسوية على وجه الخصوص قررت اقامة هذه البطولة بهدف تفعيل فعالية كرة القدم وفسح المجال امام المواهب النسائية للظهور والتطوير وهي رسالة ان الكرة في العراق ليست حكرا على الرجال بل النساء لهن نصيب منها وقادرات على الابداع والتميز وبما يسهم بشكل ايجابي في دعم مساعي الوزارة لرفع الحظر عن ملاعبنا.وتدعو وزارة الشباب والرياضة فرق كرة القدم النسوية للساحات المكشوفة لكل من اندية غاز الشمال في كركوك والبلدي في الحلة وبلادي والقوة الجوية والشباب وفريق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بغداد لحضور المؤتمر الفني لبطولة كأس الوزير لكرة القدم النسوية التي ستنظمها الوزارة للمدة من 27 ولفاية 29 من الشهر الجاري