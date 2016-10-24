– October 24, 2016

تشيلسي يدمّر كبرياء الشياطين وروما تواصل مطاردة السيدة العجوز

موراتا يقود الريال للإنفراد بالصدارة والتعادل يحسم قمة باريس

{ مدن – وكالات: نجح ريال مدريد في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني منفردا، بعد الفوز القاتل على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1، اول امس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة. تقدم ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة، وأدرك سابين ميرينو التعادل لبيلباو في الدقيقة 28، لكن البديل ألفارو موراتا أحرز هدفا قاتلا قبل 6 دقائق على نهاية المباراة، منح الفريق الملكي النقاط الثلاث. الفوز جعل ريال مدريد يتربع على صدارة جدول الليجا برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن إشبيلية الوصيف، حيث استغل الفريق الملكي خسارة جاره أتلتيكو مدريد على يد الفريق الأندلسي، في وقت سابق من اليوم. التقدم جاء مبكرا للملكي من تمريرة أرضية عرضية من إيسكو لبنزيمة الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك. وبسبب تخبط وسوء تعامل مدافعي ريال مدريد مع الكرة، نجح خافيير جوني في إرسال عرضية أرضية لمورينو الذي تسلم الكرة وسددها مدركا التعادل. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة التقدم بعد تباطؤ غريب منه في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي بتسديدة ضعيفة بين أحضان حارس يبلباو. وأظهرت إحصائيات الشوط الأول تفوق أصحاب الأرض في الاستحواذ، ولكن على صعيد المحاولات على المرمى كانت الأرقام متقاربة، بواقع 10 لريال مدريد و7 لبيلباو. ومع بداية الشوط الثاني، ظهر بلباو نشيطا في ظل ندية واضحة منه تجاه ريال مدريد. وباغت الملكي منافسه برأسية خطيرة للغاية من ماتيو كوفاسيتش، إلا أن الكرة ذهبت خارج القائم الأيمن لبلباو. وأضاع جاريث بيل في الدقيقة 76 هدفا محققا، بعد أن سدد عرضية توني كروس الأرضية خارج المرمى. وتواصل الضغط المدريدي من أجل اقتناص الفوز، وسط سوء استغلال من لاعبيه للهجمات المتوالية، إلى أن جاء الفرج لجماهير ريال مدريد، بعرضية من الجانب الأيسر، حولها موراتا نحو المرمى، تصدى لها حارس المرمى، لكنها ارتدت له مجددا، وسددها داخل الشباك هذه المرة. ونشط ريال مدريد في الوقت بدل الضائع المقدر بأربع دقائق، وأرسل لاعبوه أكثر من عرضية أبعدها حارس المرمى بسهولة. وفي الدقيقة الأخيرة، انفرد رونالدو تماما بالمرمى، وسدد الكرة في جسد جوركا إيرازوز، لتنطلق صافرات الاستهجان ضده.

وأكرم تشيلسي ضيافة مدربه السابق جوزيه مورينيو بتغلبه على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 يوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز أهداف تشيلسي كل من بيدرو رودريجيز (1) وجاري كاهيل (21) وإيدن هازارد (62) ونجولو كانتي (70). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحد عن ثلاثي المقدمة مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع. وعاد مورينيو مدرب يونايتد إلى ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب تشيلسي الموسم الماضي، وتلقى ترحيبا خاصا من جمهور الـبلوز رغم حساسية المباراة، إلا أن اللاعبين كان لهم رأي مغاير، فلقنوا مدربهم السابق درسا في فنون اللعبة خاصة في الشوط الأول. اعتمد مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي على طريقة اللعب 3-4-3، حيث شكل كل من دافيد لويز وجاري كاهيل وسيزار أزبيليكويتا خط الدفاع، فيما تكون خط الوسط من الرباعي نجولو كانتي وماركوس ألونسو وفيكتور موسيس ونيمانيا ماتيتش، وكعادته لعب دييجو كوستا كرأس حربة ومن حوله إيدن هازارد وبيدرو رودريجيز الذي بدأ أساسيا على حساب البرازيلي ويليان. في المقابل، لجأ مورينيو إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، وتواصل غياب القائد واين روني الذي جلس إلى جانب الإسباني خوان ماتا على دكة الاحتياطي، ولعب بول بوجبا دورا هجوميا أكبر في خط الوسط وراء رأس الحربة زلاتان إبراهيموفيتش، وشارك ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد على الجناجين أمام لاعبي الوسط مروان فيلايني وأندير هيريرا.

روما ورباعية باليرمو

وواصل فريق روما مطاردته للمتصدر يوفنتوس بتحقيق فوز سهل على ضيفه باليرمو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. تقدم روما أولاً عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 31 قبل أن يسجل باريديس ودجيكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و 68 على الترتيب قبل أن يختتم الشعراوي أهداف فريقه في الدقيقة 82 فيما سجل كوايسون هدف باليرمو الوحيد في الدقيقة 80 . الفوز رفع رصيد روما إلى 19 نقطة في المركز الثاني ليواصل الضغط على يوفنتوس المتصدر الذي سقط أمام ميلان فيما توقف رصيد باليرمو عند 6 نقاط فقط في المركز قبل الأخير. المدرب سباليتي اختار طريقة 4-2-3-1 بوجود البوسني دجيكو في المقدمة مدعوماً بالثلاثي الهجومي صلاح وناينجولان والشعراوي في ظل غياب الأرجنتيني بيروتي للإصابة أما المدرب دي زيربي فاختار طريقة 3-4-2-1 في محاولة لتكثيف العدد على قدر الإمكان في منطقة وسط الملعب لتضييق المساحات أمام لاعبي روما.

التعادل السلبي

وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع باريس سان جيرمان بضيفه أوليمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا مساء الأحد على ملعب حديقة الأمراء في ختام الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الليج آ. وعلى الرغم من مساعي لاعبي الفريقين لإحراز هدف خلال شوطي اللقاء إلا أنه انتهى بشباك نظيفة لكليهما. ولم تعرف قمة الكرة الفرنسية نتيجة التعادل السلبي منذ مباراة الدور الثاني بينهما لموسم (2005-06). وبهذا يضيف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح للفريق الباريسي 20 نقطة في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر نيس. في المقابل، يمتلك فريق الجنوب الفرنسي 13 نقطة في المركز الـ11.