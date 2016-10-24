– October 24, 2016

مدرّب الزمالك: صن داونز يستحق اللقب الأفريقي

{ القاهرة – وكالات: أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك المصري أن صن داونز الجنوب إفريقي كان الأفضل مشيرا إلى أنه استحق الفوز بدوري أبطال إفريقيا. وقال مؤمن سليمان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: جمهور الفريق الأبيض كان يشجع اللاعبين بعد الخسارة لأن الجمهور يقدر ظروف واللاعبين والنقص العددي. وأضاف: الزمالك كان أفضل في مباراة العودة مشددا على أنه قضى مدة قصيرة مع الفريق الأبيض ويرى أنها مدة ناجحة في ظل ظروف صعبة معتبرا أن التأهل للنهائي يعد إنجازا. وتابع: تحدثت مع اللاعبين بعد الخسارة وأكدت لهم أن الزمالك قادر على الوصول للنهائي في الموسم المقبل بقائمة مكتملة. وأكمل: الأمر الوحيد الذي تغيير في مباراتي الذهاب والعودة هو وجود جماهير النادي الأبيض.. ظروف مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية. ورفض مؤمن سليمان التعليق على وجود محمود عبد الرازق شيكابالا بديلاً مؤكداً أنها وجهة نظر فنية. وواصل: مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض جدد الثقة في خدماتي وطالبني بالاستمرار في قيادة الزمالك. واختتم تصريحاته: مصطفى فتحي تلقى عرضا للاحتراف في أوربا وطلبنا منه الاستمرار بسبب دوري الأبطال ولكن من الممكن أن يرحل في يناير.