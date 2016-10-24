– October 24, 2016

مانشستر: روني ليس للبيع

زيدان يعلّق على تراجع أداء رونالدو

{ مدريد – وكالات: ظهر الفرنسي زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه الصعب على أتلتيك بيلباو وتحدث عن المعاناة التي واجهها ريال مدريد أمام الفريق الباسكي، بالإضافة إلى عدم تسجيل كريستيانو رونالدو، كما أشاد باللاعبين موراتا ولوكاس فاسكيز. وقال زيدان في المؤتمر الذي نقلته صحيفة أس الرياضية :حسنًا، أنا سعيد لقد حصلنا على الثلاث نقاط كانت مباراة صعبة أمام منافس معقد، ولكن من الطبيعي في كرة القدم أن تعاني كانت لحظات صعبة ولكن في نهاية المطاف حصلنا على الهدف. وأضاف :لم تكن أسلحتنا اول امس الاحد ساخنة لقد كان هناك بعض البرود، كان علينا أن نتحلى بالصبر أمام منافس جعل المباراة أمامنا صعبة للغاية، من الواضح أن الجميع يتوقع منا 4 أو 5 أهداف لأننا ريال مدريد لكن هذا غير ممكن في كل مباراة. وتابع :دائمًا يمكننا تحسين أنفسنا في بعض المجالات، نحن نقوم بعمل جيد واللاعبين يعطون كل شئ على أرض الملعب، لقد عانينا وهذا أمر طبيعي لكني رأيت فريقي يريد أن يعطي كل شئ. وواصل :تغيير إيسكو كان تكتيكيًا بحتًا، لا يوجد شئ ضده بل على العكس أنا سعيد بأدائه مع الفريق، لقد فعلت شيئاً من الناحية التكتيكية فبيل أصبح على اليسار مع 4 لاعبين في الوسط كنت أبحث عن المزيد من الاستقرار. وعن صاحب هدف الفوز موراتا قال :سوف يحصل على دقائق أكثر بكل تأكيد، لكن يجب أن يتحلى بالصبر ما يتعين عليه هو القيام بالعمل معنا جميعًا. أما غياب كريستيانو عن التسجيل فقال عنه :إنه يفتقر للأهداف قليلًا، وهذا هو الجزء الأصعب عليه بالصبر وإن لم يسجل اليوم فسوف يسجل غدًا. أما ثنائية لوكاس فاسكيز وموراتا المبهرة فقال عنها :إنهم مقنعون وهم على ما يرام، أنا لست قلقًا لقلة تسجيل الأهداف لأن خصمنا كان معقدًا. واختتم :علينا أن نكون حذرين في كل مباراة نخوضها الآن، لن يكون هناك مباريات سهلة وعلينا اللعب بشكل جيد يجب أن نحافظ على صفاء الذهب.

من جهته أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه لن يُقدم على بيع واين روني قائد الشياطين الحمر، بسبب تدني مستواه. وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس لا، لن اتخذ قرار بيع روني مطلقًا، لاعب في مكانته وتاريخه مع النادي لن ينتهي به المطاف على هذا النحو. وأضاف وضعته على مقاعد البدلاء 3 مباريات متتالية، وهذا أمر صعب عليه وأيضًا لي، ولكن ذلك من أجل مصلحة الفريق. وأرجع مورينيو، تراجع مستوى روني، إلى شغله عدة مراكز في السنوات الأخيرة، موضحًا أعتقد أن التغيير المستمر في مركزه خلق نوعًا من الشك فيما يتعلق بدوره ومركزه. بالنسبة لي روني لاعب هجومي. وأردف المدرب البرتغالي أظن أن اللاعبين وخاصة في لحظات عدم الثقة، يحتاجون إلى أن تكون الأمور واضحة في رأسهم. وختم مورينيو حديثه بقوله روني لن يلعب معي في مركز الوسط الدفاعي إلا إذا احتجنا له. روني يمكنه اللعب كمهاجم ثان أو صانع ألعاب خلف المهاجمين أو كمهاجم، هذا ما أعتقده حول روني.